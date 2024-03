Síndrome de la impostora: claves de expertos para combatir la falta de autoestima de las mujeres en el entorno laboral

En España, la falta de autoestima es mayor en las mujeres que en los hombres debido a diversos factores, como los cánones establecidos hace décadas que obligan a la mujer indirectamente a cumplirlos, ya sea físicos, laborales, personales, etc. Esta falta de autoestima es la principal causa del síndrome del impostor.

Según explica Neus Arqués, autora de Impostoras y estupendas. Para que los demás vean tu talento, primero lo tienes que ver tú, "el impacto del entorno social era fundamental a la hora de que una mujer pensara que podía -o no- progresar". Es por eso que el síndrome de la impostora es cada vez más común a causa de esta necesidad de cumplir con las expectativas.

En los últimos estudios, más del 80% de las personas lo han padecido alguna vez en su vida, pero resulta innegable que es más común entre mujeres. Así lo señala un informe encargado por el Access Commercial Finance, que confirmó que los hombres son un 18% menos propensos a sufrirlo que las mujeres.

En este mar de dudas, nos preguntamos cómo podemos atajar este síndrome, y recuperar la confianza en el lugar de trabajo.

Claves para combatir la falta de autoestima en el trabajo

Así se entrena la autoestima según un experto Getty Images

Tal y como explicó Neus Árques: "Es importante actuar para que la sociedad no reproduzca patrones que nos hacen sentirnos en inferioridad. Mientras ese cambio se produce, dos opciones a corto plazo que funcionan muy bien son, en primer lugar, redimensionar el miedo a ser juzgada/o. ¿Qué peso real tiene la persona o personas que pueden sabotear tu propuesta? ¿Tienen nombre y apellidos? Si quienes te van a juzgar es 'todo el mundo', ¿quién es 'todo el mundo'?", explica.

"El siguiente paso es pasar a la acción. A menudo caemos en la parálisis por análisis. Lo que cuenta es ponerse en marcha. No te preocupes: ocúpate". Otros profesionales han señalado los pasos a seguir para combatir esta falta de autoestima en las mujeres.

1. Acepta que la perfección es relativa

Las mujeres a menudo se presionan a sí mismas para alcanzar objetivos poco realistas, y a veces se desaniman cuando no consiguen alcanzarlos, afirma Helene Lerner, autora de The Confidence Myth y fundadora de WomenWorking.

Cada persona tiene puntos fuertes y débiles diferentes. Cada vez que te quedes corto en un proyecto, pregúntate si lo has dado todo. Si es así, debes saber que es humano y que no se puede hacerlo todo a la perfección, así que acéptalo.

"Tenemos que dejar de parlotear negativamente y decirnos a nosotros mismos que lo mejor de nosotros es suficiente", afirma Lerner. "Que sea un mantra interior".

2. Adapta tus capacidades

Una de las razones más comunes para sentirte desconectado de tu trabajo, y no tener confianza en tus capacidades, es que tu trabajo no aprovecha tus habilidades. Todo el mundo tiene talentos y habilidades, y si no los utilizas en tu trabajo, quizá quieras plantearte otras oportunidades, sugiere Lerner.

Otra opción es mantener una actitud optimista hacia tu rendimiento en el trabajo. Si te sientes indiferente, prueba una nueva perspectiva o enfoque. Tal vez hayas caído en una rutina que te agota. Cámbialo; adopta un enfoque distinto que potencie tus pasiones.

3. Ponte tus metas, tú misma

Ganar confianza en uno mismo es un proceso gradual. Es difícil comenzar un trabajo nuevo y sentirse totalmente confiados, en su lugar aparece la ansiedad y las dudas. Cuando esto ocurra, se recomienda que te fijes objetivos que te ayuden a progresar.

Si por ejemplo sueles ser tímida en las reuniones, un buen objetivo podría ser compartir un comentario, una pregunta o una idea en cada reunión a la que asistas. Empieza por una reunión más pequeña, como una reunión de equipo o de departamento en la que ya conozcas a todo el mundo, y ve subiendo hasta llegar a las reuniones de todo el personal.

Otro posible objetivo es encontrar a alguien nuevo con quien relacionarse cada semana. Los empleados con confianza tienden a ser extrovertidos y activos en su lugar de trabajo. Entablar una buena relación con las personas con las que trabajas puede ayudarte a sentirte cómodo y a aumentar tu confianza.

