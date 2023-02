San Valentín de autocuidado: esta es la rutina para celebrar el amor propio

Aunque todos tenemos ya interiorizado que San Valentín es una fiesta pensada solo para parejas, lo cierto es que está relacionada con el concepto universal del amor y la afectividad y, entre este amor, se encuentra el amor propio. Hoy vamos a estar bombardeados con mensajes de medias naranjas o la pareja perfecta, pero no podemos olvidar que el único amor imprescindible es el propio.

Según Inma Brea, experta en comportamiento humano, "enamorarse de uno mismo requiere reconocer tu valor y tu singularidad, poner tus necesidades como una prioridad no negociable, hablarte con respeto y amabilidad, potenciar tus talentos y mostrarlos al mundo… Por supuesto, llegar a este punto requiere autoconocimiento y trabajo interno. Una vez, que te has dedicado tiempo, que reconoces las cualidades que te hacen único, te pones sanos límites y te autolideras, vas a ser alguien que se admira a sí mismo y entenderás que otros también te admiren y se enamoren de ti".

En un día como hoy es muy importante celebrar el amor propio y qué mejor forma de hacerlo que cuidando de nosotras mismas, con un tiempo para la introspección y querernos como nunca con diferentes actividades para disfrutar de nuestra compañía.

Noche de spa

No hace falta gastar una gran cantidad de dinero para ir a un spa y relajarte, de hecho, lo podemos hacer sin problema desde la comodidad de nuestra casa. Encender unas velas, poner música relajante, llenar la bañera, echar sales o una bomba de baño, servirse una copa de vino y ponerse una mascarilla en la cara, harán que no paren de subir nuestras endorfinas.

Si quieres darte un homenaje, no hay nada mejor que las mascarillas de tela mientras ves tu serie favorita (y la última temporada de Emily en París es perfecta para estas fechas) y la firma G9SKIN nos lo pone fácil con la Self Aesthetic Magazine (32,95 € en MiiN), un pack de 8 mascarillas para cuidar cada parte de nuestro cuerpo.

'Self Aesthetic Magazine' de G9SKIN MiiN

Súbete el guapo

La ropa que llevamos consigue cambiar nuestro ánimo de forma radical. Si nos vemos sexy, nos sentimos sexy y la confianza en una misma es algo que escasea últimamente, así que hay que ponerse ese modelito que hace sentirse poderosa para subir un poco la autoestima y el ego. Y, como dice el famoso diseñador Bill Blass: "Ante la duda, ponte algo rojo".

Este año, solamente Zara y Lefties se han animado a sacar su colección de San Valentín, pero Savage x Fenty, la firma de lencería de Rihanna, ha sido la que ha sacado su lado más explosivo con bodies, lencería e incluso conjuntos deportivos.

Conjunto lencero de Savage x Fenty @savagexfenty/INSTAGRAM

Apúntate a una clase

Nunca es mal momento para empezar a hacer cosas que amamos y nos hacen sentir bien. Podemos aprovechar esta fecha para dar un paso más en nuestra autoestima y felicidad y apuntarnos a esa clase que siempre hemos querido probar: de boxeo, spinning, pintura, ballet, de pilates, yoga... Además, podemos aprovechar que, en muchos sitios, la primera clase es gratis, así que no tenemos más excusas.

Clase de yoga Getty Images

Date un capricho con algo especial

No hay que esperar a que otra persona nos dé algo que deseamos o merecemos, así que esta fecha es la excusa perfecta para regalarse ese ramo de flores tan bonito, un viaje que siempre se ha estado posponiendo, un retiro espiritual para conectar con nosotras mismas o pedir comida a domicilio de ese asiático tan bueno. No hace falta que sea algo caro, pero sí algo que nos haga más felices.

Ramo de San Valentín de Colvin Cortesía

Haz eso que haga sentir bien

Hay que pensar en San Valentín como un día dedicado para nosotros. Por eso, hacer algo que nos hace felices como cocinar nuestra comida favorita, ver esa serie que es un 'guilty pleasure', pintar, dar un paseo por la naturaleza... Todo sin remordimientos.

Qué mejor momento para disfrutar de 'ese' amor propio que en San Valentín con ayuda de un juguete especial. Si estás buscando uno con un diseño a prueba de curiosos, te encantará este divertido cactus de You Are The Princess (24,99 €). Acércatelo sin miedo que no pincha... pero hará que tu temperatura suba. La bolita que sobresale está especialmente diseñada para estimular tu clítoris de forma directa y eficaz, para hacerte sentir más con sus 10 velocidades. También puedes utilizarlo para masajear o estimular otras partes de tu cuerpo, sola o en pareja.

Vibrador 'Oasis en el Desierto' de OOOH! YOU ARE THE PRINCESS

Ríete

Reírse es una de las mejores formas de liberar endorfina, serotonina, dopamina y adrenalina, unas hormonas nos hacen increíblemente felices. ¿Qué mejor plan que ver los especiales de comedia que hay en nuestras plataformas favoritas de 'streaming' y soltar unas buenas carcajadas?

Especial de comedia 'Franco Escamilla: voyerista auditivo' NETFLIX

Queda con amigos

Se puede hacer como Jessica Biel en Historias de San Valentín y hacer un día de anti-San Valentín, el 'Galentine’s Day' (el día de las amigas de Parks and Recreation) o simplemente quedar con los amigos y compartir el amor de los unos por los otros. No hay reglas sobre como se tiene que pasar este día.

Los 6 protagonistas de 'Friends' NETFLIX

