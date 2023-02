DIU de cobre, DIU hormonal... ¿existe una tercera opción?

El DIU de cobre es el tercer método anticonceptivo elegido por las mujeres en España, por detrás del preservativo y de la píldora anticonceptiva, según datos de Statista. Sin embargo, tanto esta opción como el DIU hormonal tienen algunas desventajas. El primero no libera ningún tipo de hormonas, pero suele incrementar los sangrados; el segundo, puede propiciar la aparición de efectos secundarios relacionados con la liberación de gestágenos, como el sangrado intercurrente.

¿Existe una tercera opción? Sí, el conocido como OCON IUB que actualmente se denomina IUB Ballerine. Aunque se comercializó en España durante años, esto ya no es así. Sí que sigue haciendo en Italia, Alemania, Bélgica, Suecia, Noruega, Polonia, Israel, entre otros países.

¿Puede que vuelva en un futuro a estar disponible en nuestro país? Ojalá, pues, como nos explica Isabel Lahoz Pascual, vocal de la SEC y ginecóloga, sus ventajas eran múltiples. Por eso, nos ha respondido a algunas preguntas para conocer, un poco mejor, esta tercera opción de método anticonceptivo de la que poco se sabe.

¿En qué se diferencia IUB Ballerine del DIU de cobre y el hormonal?Realmente, el mecanismo de acción es igual que el del DIU de cobre clásico, es decir, no lleva hormonas. Pero, tiene un tamaño y forma distintos que se alejan de esa forma en T, que todas conocemos porque la presentan la gran mayoría de los DIU. En este caso, tenemos 17 bolitas de cobre que están insertadas en un hilo y que cuando se introducen en el útero adoptan una forma esférica.



¿Cuál ha sido el motivo por el que se eligió esa forma en concreto?Pues porque es una forma innovadora que solo tiene este tipo de método anticonceptivo y porque, así, tiene menos superficie de cobre que los DIU normales. Por lo general, estos suelen tener 360 milímetros cuadrados de cobre, pero en este caso se reduce hasta los 300 milímetros. Esto quiere decir que conseguimos que sea menos agresivo para el endometrio.



¿Qué ventajas y desventajas tiene?La ventaja es que se trata de una alternativa para mujeres que buscan un método anticonceptivo a largo plazo, que tenga una elevada efectividad —es de un 99 %— y que dure bastante tiempo. Además, no tiene las desventajas del DIU de cobre normal que puede provocar sangrados más abundantes y dismenorrea, es decir, reglas dolorosas. Esto no significa que IUB Ballerine no pueda aumentar un poco más la cantidad de regla habitual, pero es mucho menor que con el DIU clásico.



¿Qué duración tiene?Tiene una duración de 5 años y cuando estos pasan hay que cambiarlo. Sin embargo, esto ya no es posible en nuestro país, ya que hoy en día no se comercializa aquí en España. Estuvo durante mucho tiempo, desde el 2017 al 2021 aproximadamente, pero ahora mismo ya no existe como opción.

¿Qué opinión tiene sobre este método anticonceptivo?Para mí era un método anticonceptivo muy bueno. Una buena opción para las mujeres que no querían un DIU hormonal y buscaban una alternativa a largo plazo con muchos menos efectos secundarios. Yo he intentado buscar la forma de conseguirlo, pero sin un distribuidor aquí en España es imposible. Además, en Aragón estaba financiado, porque desde el 2016 todos los métodos LARC (métodos reversibles de larga duración) en Aragón están cubiertos por la Seguridad Social. Aunque, esto varía dependiendo de cada comunidad.