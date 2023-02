¿Qué ejercicios rebajan el riesgo de infarto en mujeres?

El ejercicio físico es muy beneficioso para la salud y, a pesar de esto, solo un 21,9% de las mujeres lo practica, según lo confirma la Encuesta Europea de Salud de España 2020, tal y como lo expone el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, "el porcentaje de personas que realizan ejercicio físico regular en su tiempo libre disminuye con la edad", algo que debería cambiar.

Si atendemos a lo que nos dice el Dr. José Luis Palma, miembro del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal, a través de Fundación Española del Corazón, "la mortalidad cardiovascular se da en el 50% de las mujeres a partir de los 65 años", comprendemos la importancia que tiene hacer actividad física. Pero, ¿hay ejercicios que estén más recomendados?

Los ejercicios de fuerza ¿los mejores para reducir el riesgo de sufrir un infarto?

Los ejercicios de fuerza son aquellos que se hacen con levantamiento de pesas y parece ser que son muy buenos y se recomiendan para prevenir y reducir el riesgo de infarto. Así lo refleja el estudio Associations of Resistance Exercise with Cardiovascular Disease Morbidity and Mortality en el que participaron 12.591 personas y que arrojó unas conclusiones muy llamativas.

Una de ellas ha sido que el entrenamiento de fuerza se asoció con un menor riesgo de mortalidad por infarto de miocardio. Para ello, se recomienda seguir los consejos recomendados por la Fundación Española del Corazón sobre practicar ejercicio físico 150 minutos a la semana. Teniendo en cuenta que la mitad de las mujeres mayores de 65 años pueden sufrir un infarto, esto es muy importante.

El ejercicio moderado también ayuda a la prevención

Aunque el estudio mencionado se centra en el ejercicio de fuerza como forma de prevenir y reducir el riesgo de infarto, lo cierto es que se puede combinar con aquellos que son más moderados. Así lo explica la Fundación Española del Corazón al recomendar "pasear a buen ritmo entre 30 y 60 minutos diarios, al menos 5 días por semana".

Esto puede formar parte del propio entrenamiento, actuando como calentamiento antes de realizar los ejercicios de fuerza que, además de prevenir los infartos, también contribuye a mantener una adecuada masa muscular. Pues, con la edad, la pérdida de músculo se acelera, sobre todo en el caso de las mujeres, pues estas experimentan una serie de cambios cuando superan los 40 años.

El ejercicio tiene muchos beneficios para la salud, además de la mejora del tono muscular. Por lo tanto, seguir un plan personalizado y ser constante en la práctica puede contribuir, desde ya, a prevenir y reducir el riesgo de infarto en mujeres cuya mortalidad preocupa. Y es que la dificultad para reconocer sus síntomas suele derivar en un diagnóstico tardío y con peor pronóstico.

