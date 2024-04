Ansiedad: ¿Es cierto que las mujeres la padecen más?

La angustia, los nervios y el estrés, están cada vez más presentes en nuestras vidas, sobre todo en la de las mujeres, lo que puede llegar a incapacitar nuestro día a día en múltiples ocasiones. En España, los trastornos de ansiedad afectan a más del doble a mujeres que a hombres, según la Encuesta Nacional de Salud.

¿A qué se debe esto? Pues bien, se han llevado a cabo investigaciones que podrían demostrar los motivos por los que la ansiedad es más común entre nosotras y que tenemos demasiado asumidos en nuestro día a día, como el cuidado del hogar, de los niños o incluso de nuestros mayores.

Patricia Ramírez, psicóloga que cuenta con su propia clínica online, cuenta a Mujer.es que culturalmente, la mujer acarrea muchas más responsabilidades que los hombres: "Compaginamos la responsabilidad del hogar, el cuidado de los hijos, el trabajo fuera de casa y la exigencia que supone estar a gusto con tu cuerpo".

Asimismo, la experta recalca que nos ocupamos más de nuestros mayores, en definitiva, de todas las tareas invisibles del hogar, y esto sin duda aumenta la sensación de nerviosismo. A parte de todas estas "obligaciones impuestas" pueden existir otras razones que expliquen la elevada tasa de ansiedad en las mujeres, entre las que se incluyen los cambios hormonales.

¿Cómo afectan los cambios hormonales a la salud mental?

Muchos de los trastornos de ansiedad se producen durante los cambios hormonales en las mujeres Pexels

María Martínez, psicóloga especializada en el 'método Kaizen', también ha acudido a Mujer.es para explicar que los cambios hormonales, en general potencian todo aquello que ya está. Según cuenta, estas alteraciones no generan ansiedad, puesto que la ansiedad tiene un componente psicológico de percepción e interpretación del entorno y de lo que nos ocurre, aunque sí puede haber ansiedad al pensar en lo que esos cambios hormonales pueden producir.

Esta psicóloga pone un ejemplo: si entramos en estrés por miedo a no saber lo que pasará ante un embarazo, miedo al dolor en los periodos o miedo a la menopausia, esto hará que vayamos con una ansiedad que aumentará en el momento en el que nos encontremos ahí. "Porque lo que ocurre es que tenemos miedo a no saber cómo gestionar lo que sea que vaya a pasarnos en esas situaciones", añade.

Por otro lado, un estudio publicado en The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry afirma que los trastornos de ansiedad entre las mujeres a menudo precipitan o empeoran en momentos de fluctuación hormonal, incluida la pubertad, la premenstruación, el embarazo, el posparto, y la transición menopáusica.

En contraste con el estudio, Patri Psicóloga, muy popular en Instagram con su cuenta @patri_psicologa, confirma que la ansiedad es algo multicausal, las hormonas influyen porque los cambios hormonales afectan en ese estado de nerviosismo: "Hormonalmente, vivimos meses de tsunami, con la premenstruación, durante la menstruación, y más tarde con la premenopausia y menopausia", añade.

Y es que aunque vivamos estos cambios hormonales a diferentes edades, Patricia comenta que a partir de los 35 años la mujeres somos más vulnerables a sufrir ansiedad, no solamente por la influencia de las hormonas, sino porque culturalmente asumimos una serie de responsabilidades, un ritmo de vida y un nivel de exigencia que los hombres no llevan, por lo general.

Otras situaciones que los hombres no están acostumbrados a experimentar y que puede sembrar el estrés en nuestro cuerpo, es el acoso callejero.

El acoso callejero y sus efectos psicológicos

El acoso callejero puede provocar traumas y estrés postraumático en las mujeres Getty Images/iStockphoto

No es ninguna novedad que las mujeres sufrimos día a día comentarios que o actitudes que nos incomodan mientras damos un paseo. Un 77% de las mujeres españolas aseguran haber experimentado acoso callejero en un espacio público al menos una vez en sus vidas, porcentaje que aumenta al 92% cuando se trata de menores de 35 años.

Así lo ha compartido la encuesta internacional de L'Oréal Paris sobre el acoso callejero elaborada por IPSOS.

Por desgracia, en algún momento todas hemos sentido temor al ir andando solas por la calle a partir de media noche. Esto es porque alguna vez hemos sufrido acoso callejero, algo que puede aumentar nuestro nivel de estrés y de ansiedad en el día a día.

Según María Martínez, todo se debe al miedo que queda en nuestra mente o cuerpo desde la primera vez que se sufre acoso: "Esto tiene que ver con que el miedo en sí mismo es origen de ansiedad, porque la ansiedad está cumpliendo una solución, a nivel fisiológico, de lo que nos preocupa".

"El acoso, en todas sus formas, tiene unos efectos muy negativos a nivel psicológico, hace que lleguemos a la conclusión de indefensión", dice. Con esto se refiere a sentir que no tenemos posibilidad de actuar, que estamos indefensas, sin poder: "es la idea de que nada está bajo mi control y que estoy en manos de los demás, que no puedo hacer nada".

La sensación de pérdida de libertad, de vulnerabilidad, de intranquilidad, el no sentirse respetada, sentirse observada, perseguida y juzgada. Todo esto hace que, quien ha sufrido acoso callejero, viva con tensión y ansiedad lo que es un acto natural y diario: "salir de casa", concluye.

