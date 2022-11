¿Por qué engordas al dejar la dieta?

¿Existe alguna dieta que no fracase? Normalmente la del sentido común ¿verdad? Pero no nos referimos a esa. Seguro que a tu alrededor, amigas, compañeras de trabajo (o tú misma), han experimentado el efecto rebote al acabar una dieta de adelgazamiento. ¿Por qué engordamos al dejar la dieta? Y no necesariamente es porque 'nos lo comemos todo'.

Porque el metabolismo se ralentiza

Tal vez, no lo habías pensado, pero el organismo es inteligente y lo que debes saber es que siempre va a actuar de la mejor forma para que tú puedas sobrevivir. Cuando empiezas una dieta y reduces el consumo de calorías diarias, a veces, de manera excesiva, repentina y poco sana, tu cuerpo se pone en alerta, ya que no sabe cuándo volverás a proporcionarle las calorías suficientes y, entonces, el metabolismo se ralentiza. Nos explicamos. Nuestro cuerpo gasta una cantidad de calorías o energía mientras está en reposo, a esto llamamos metabolismo. En función de esta energía consumida, se dice que un metabolismo es más o menos lento. En ocasiones, puede que el metabolismo de una persona cambie y se ralentice (el cuerpo 'piensa' que como ingieres pocas calorías también debes perder pocas), disminuyendo la cantidad de energía gastada por el cuerpo en estado de reposo.

¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de que comas menos, llega un momento en el que no consigues bajar más de peso. A esto se le conoce como estancamiento y puede generarte una gran frustración. Por eso, lo ideal no es hacer una dieta restrictiva, sino comer mejor (más frutas, verduras, menos grasas y chocolates) y comenzar a hacer ejercicio. Estas son las dos claves para perder peso sin frenar el metabolismo.

Porque quemas menos calorías de las que ingieres

Cuando el metabolismo se ralentiza, no consigues quemar todas las calorías que te gustaría. Por eso, es tan importante el ejercicio físico, ya que si solamente comes menos, al final, tendrás que enfrentarte a ese estancamiento del que hablábamos antes. No obstante, siempre es recomendable acudir a un profesional de la nutrición para perder peso de manera saludable. Pues, no todos tenemos el mismo estilo de vida.

Si en tu trabajo apenas te mueves de tu silla, es muy probable que no consigas quemar todas las calorías que ingieras, por muy poco que comas. La dieta que te diseñará un nutricionista tendrá esto presente y, además, te marcará algunas pautas para que hagas algo de ejercicio. No estamos hablando de que tengas que apuntarte al gimnasio si no te apetece, sino de caminar. Te sorprendería el cambio que puedes conseguir andando tan solo 1 hora al día. Moverse ¡es importante!

Porque comes todo aquello de lo que te has privado

Además de las razones anteriores por las que engordas al dejar la dieta, no podemos olvidarnos de esta. Cuando reduces tanto la ingesta de alimentos, es inevitable que un día te des un atracón. A veces, este día puede volverse semanas en los que comes todo aquello de lo que te has privado: suelen ser dulces, grasas saturadas, bollos, patatas fritas, etc. Por tanto, todo lo que has perdido lo recuperarás en poco tiempo. Tu metabolismo lento también te va a ayudar a ganar kilos rápido.

Hacer dieta es un concepto que tendrías que descartar de tu vocabulario, ya que lleva implícito una serie de acciones que no son beneficiosas. Para empezar, nunca es positivo reducir las calorías que consumes abruptamente de un día para otro y tampoco conviene perder kilos sin hacer un poco de ejercicio. Al final, lo que buscas es verte mejor, encontrar un peso con el que te sientas cómoda y estés más sana. Para ello, no hacen falta dietas, sino comer bien y tener buenos hábitos.

