Estas son las infusiones que no puedes beber cuando estás embarazada

Es importante para las mujeres embarazadas en España, y en cualquier parte del mundo, consultar con un profesional de la salud antes de consumir cualquier tipo de infusión o té durante el embarazo, especialmente si la hierba en cuestión tiene propiedades medicinales o efectos desconocidos. La precaución, siempre por delante. Es la clave para asegurar tanto la salud de la madre como la del bebé.

Algunas sustancias pueden afectar al desarrollo del feto. Esto incluye ciertas infusiones o tés, que pueden parecer inofensivas, pero contienen compuestos que podrían ser perjudiciales durante el embarazo.

Infusiones prohibidas durante el embarazo

Varias infusiones TONO BALAGUER

Durante el periodo del embarazo, evitamos los pescados con alto contenido de mercurio, las carnes crudas o poco cocidas, el pescado y los huevos. También nos alejamos de los quesos blandos no pasteurizados y leche no pasteurizada. Tampoco consumimos cafeína y, por supuesto, nada de alcohol. Sin embargo, reconocemos las infusiones como algo sano e inocente. Y no siempre lo es, si estamos en el periodo de gestación.

Es importante recordar que la seguridad de muchas hierbas no está bien establecida durante el embarazo, por lo que es mejor errar en el lado de la precaución y evitar las infusiones que no se conoce si son seguras. Sin embargo, hay otros casos, en lo que sabemos que es mejor no consumirlas.

"Durante el embarazo, se debe tener especial cuidado con infusiones que contengan hierbas como artemisa, poleo, eléboro, regaliz y equinácea, ya que pueden tener efectos adversos", explica Leyre López-Iranzu, nutricionista de Clínica FEMM.

Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de consumir cualquier tipo de infusión o suplemento durante el embarazo: "También se recomienda precaución con el té de senna y ajenjo debido a posibles riesgos para el útero y componentes perjudiciales", matiza la experta.

Es crucial consultar con un profesional de la salud antes de consumir nuevas infusiones durante el embarazo para asegurar la seguridad y evitar complicaciones potenciales para la madre y el feto.

