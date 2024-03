¿Estar triste afecta a la leche materna? La estrecha relación entre la lactancia y la salud mental

Dra. Ana Fernández Molina Especialista en Ginecología y Obstetricia en Centro de Asistencia Integral de la Mujer Andalucía (AIMA) y miembro de Top Doctors.

Un estado de tristeza o incluso depresión materna no afecta en sí a la composición de la leche materna, pero sí puede dificultar la lactancia. En estos estados de ánimo se tiende a ver la realidad de forma negativa y surgen pensamientos como “no tengo leche suficiente”, “no lo estoy haciendo bien”, “mi leche no alimenta a mi bebé”… aunque no sea real. Estos pensamientos pueden hacer que se produzca un destete precoz.

Beneficios para la salud mental de la lactancia

Sin embargo, se ha demostrado los beneficios para la salud mental de la prolactina y oxitocina, hormonas principales que intervienen en la lactancia.

La prolactina (encargada de la producción de leche) tiene un efecto ansiolítico, se ha visto que existe una correlación entre los niveles de prolactina y la disminución del estrés, ansiedad y depresión. Este efecto ansiolítico de la lactancia se ha descrito como especialmente importante en madres con trastornos afectivos.

Por otra parte, la oxitocina (encargada de la eyección de la leche materna) favorece el vínculo madre-hijo aumentando los sentimientos de confianza y bienestar maternos incrementando así la autoestima. Además, también ha demostrado poder ansiolítico y favorece el interés por las relaciones sociales, aspecto muy importante en el posparto por la frecuente sensación de soledad.

