9 planes para disfrutar del mes de marzo sola, con amigas o en pareja

Más allá del cambio de armario, marzo nos trae un mes en el que la mujer es la protagonista. ¿Por qué no disfrutar de nuestro tiempo libre bien acompañadas? ¿O solas? Qué más da. Seleccionamos las mejores propuestas de ocio para sacar partido a este nuevo mes del calendario.

1. Cine en el marco del Día Internacional de la Mujer

Este mes llega a Madrid (calle Hortaleza, 81) una nueva iniciativa de la Fundación Casa de México en España, que cumple cinco años consolidándose como el mayor referente de exhibición de cine mexicano en nuestro país, con el fin de difundir la cultura mexicana a través del formato audiovisual.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y con motivo de la exposición Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC (que cuenta con 46 obras de arte contemporáneas realizadas por mujeres, que forman parte del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Ciudad de México se presenta el ciclo De madres e hijos, curado por el Festival de Cine por Mujeres Madrid, y que proyecta un total de tres películas mexicanas dirigidas por mujeres sobre la maternidad.

Los títulos que forman el ciclo, "describen y dan voz a los diferentes contextos de la realidad mexicana actual, ahondando en las nociones de maternidad e infancia y cómo estas influyen entre sí", tal y como detallan desde la Fundación. Entre ellos encontramos: Ruido (de Natalia Beristain) o El reino de Dios (de Claudia Sainte-Luce), Huesera (de Michelle Garza Cervera). Se puede acceder de manera gratuita, con aforo limitado, en la web de Casa México.

2. Abre en Barcelona la primera tienda de Bershka para personalizar prendas

¿Amante de la moda? Esto es para ti. Bershka ha abierto esta primera semana de mes su primera boutique especializada en la personalización de prendas. Un sueño.

El establecimiento está situado en el Portal de l'Àngel y ofrece una amplia bandeja de 'stickers' de toda clase para convertir nuestras prendas en piezas únicas. El local cuenta además con un decorado de lo más 'instagrameable', con pantallas y luces led de diferentes tamaños y colores, así como instalaciones artísticas de lo más llamativas.

Por supuesto, en su interior también encontramos las colecciones de mujer y hombre, que podemos personalizar con parches, 'stickers' y bordados que se imprimen en directo sobre la prenda que se acaba de comprar.

Nueva tienda de Bershka en Barcelona Cortesía

3. 'Ellas artistas', un festival en clave femenina en Madrid

Bajo el nombre de Ellas Artistas surge una nueva iniciativa musical en clave femenina. Los días 9, 10 y 11 de marzo las artistas femeninas serán las verdaderas protagonistas de la programación de The Music Club Insomnio (C/ Cea Bermúdez 21).

Esta iniciativa, que surge en el marco del Día Internacional de la Mujer, reúne a distintas mujeres artistas que nos permitirán disfrutar de música de diferentes estilos: desde cantautoras, hasta intérpretes de música urbana o Dj's. En el cartel encontramos nombres como los de Nadia Álvarez, Helena Poza, Andrea Dawson, Daiana Alice, Cris de la Rue, Lina Para, Sany Delitos, Esther G o Drizzy Clare, entre otras. Las entradas pueden conseguirse en Dice Fm por un precio de 5 € por día, o por 10 € los tres días.

4. Un combate de pizza

Llega a Can Pizza el Can Pizza Kombat. Como lo lees. Será el próximo 9 de marzo a las 20.30h cuando el restaurante pondrá a prueba los límites de la Inteligencia Artificial con un nuevo combate entre su maestro pizzero, Lolo Lorenzo, y Matthias Schneider, especialista en un sistema de Inteligencia Artificial capaz de crear recetas culinarias completamente nuevas. ¿Cuál es el objetivo? Elaborar la mejor pizza, Can Pizza Serrano (Calle de Serrano, 85) se transformará en el ring de combate y en él, los asistentes tendrán la oportunidad de decidir cuál es la mejor creación y evaluar las habilidades culinarias de la IA.

Can Pizza Cortesía

5. Un manantial de agua mineromedicinales en Asturias

Si buscas un plan de mimos, este es el tuyo. A solo 8 km de Oviedo encontramos las Caldas Villa Termal by Blau Hotels, un balneario de lujo con una historia que se remonta al siglo XVIII. Se trata de un lugar construido por el arquitecto asturiano D. Manuel Reguera, y seguido por Ventura Rodríguez, hecho para el descanso y el autocuidado en el que se puede disfrutar de un manantial de aguas mineromedicinales en la verde Asturias, de acuerdo con la normativa vigente estas aguas están centradas en las enfermedades reumáticas y afecciones crónicas gracias a sus características.

En este edificio histórico se encuentra la antigua Casa de Baños, el Balneario Real de Las Caldas Villa Termal. Este es el espacio donde nos podemos sumergir en el mundo de la hidroterapia con distintas áreas diferenciadas que ofrecen desde circuitos estimulantes y relajantes hasta piscinas de relajación, termas secas y de vapor o área 'wellness y beauty' con tratamientos especiales.

Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels Cortesía

6. Un nuevo Lefties en Barcelona

Seguimos por las compras. La ciudad condal cuenta con otra gran apertura este mes: Lefties. Se trata de una nueva Digital Store que abre sus puertas el 3 de marzo en Portal de l'Àngel después de más de ocho meses de obras. En su interior hay un total de 4 plantas y una de las grandes novedades son unos probadores inteligentes que gestionan los accesos y el pago. Pero no solo eso... El establecimiento cuenta además con una cafetería BOMBON BOSS X LEFTIES, que incluye máquinas de Arcade y un punto de reciclaje de prendas usadas. También está disponible la primera colección de maquillaje de la firma de Inditex. ¡Una pasada!

7. Frida Íntima, la gastro-galería para visitar el hogar de Frida Kahlo sin salir de Madrid

Frida Íntima promueve la lado más íntimo de Frida Kahlo en su ámbito más familiar. Este proyecto expositivo de proyección global, acoge en su interior un espacio exclusivo dónde disfrutar de la mejor gastronomía de México en un proyecto dedicado a Frida Kahlo. Todo esto es posible gracias a la Fundación Familia Frida, la cuál tiene como objetivo "proteger, estructurar adecuadamente y dar visibilidad desde el absoluto prestigio a la figura icónica de la artista". Concretamente están presentes las descendientes directas de Frida Kahlo que trabajan continuamente por mantener su legado internacionalmente. Concretamente: Cristina Kahlo, su hija Isolda, su nieta Mara Romeo, y Mara de Anda hija de Mara Romeo. En la carta encontramos platos típicos mejicanos como aguachiles, tacos, guacamoles, frijoles refritos, y muchos más. Todo ello acompañado de las mejores fotografías de la vida de Kahlo.

Gastrogalería Íntima Frida Cortesía

8. 'Imperatrix Agatha', de Ellas Crean

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Madrid se tiñe de morado y acoge una nueva edición de Ellas Crean, el evento cultural que organiza el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y que este 2023 se celebra del 2 al 30 de marzo con una programación muy especial.

Será el próximo 9 de marzo cuando podamos disfrutar de EGERIA, un grupo vocal femenino que recupera el repertorio medieval interpretando temas de Imperatrix Agatha, su primera producción discográfica. En este proyecto Agatha es una joven procedente de una familia distinguida. Posee riqueza y belleza y por eso es capas de conseguir todo lo que desee, Sin embargo, su tenacidad terminaría por costarle la vida. Se trata de un homenaje a la figura de Santa Ágata, a través de los repertorios contenidos en el Tropario de Catania. Un manuscrito del siglo XII, procedente de Sicilia.

La presentación del show tendrá lugar a las 18.00h el 9 de marzo en el salón de actos del Museo Arqueológico Nacional (calle de Serrano, 13). La entrada se puede recoger gratis en la taquilla del museo hasta una hora antes del inicio del concierto.

9. Eduemoción, un congreso para 'poner límites'

El próximo 22 de marzo tiene lugar la VII edición de Eduemoción, el Congreso anual sobre Educación Emocional organizado por los Colegios Zola. Será a las 9.30h en Caixaforum Madrid y es gratuito. Durante dicho encuentro "se abordará la educación emocional en tiempo de cambio, así como el tema de los límites y las nuevas tecnologías entre los más jóvenes", según informan.

En el mismo participarán José Carlos Ruiz, filósofo y autor de libros como El Arte de Pensar, De Platón a Batman: manual para educar con sabiduría y valores o Filosofía ante el Desánimo; el doctor en psiquiatría Francisco Ferre dirige el primer centro público de adicciones sin sustancias de la Comunidad de Madrid (AdCom, inaugurado el pasado verano). Además, habrá dos mesas de debate con distintos psicólogos, educadores y profesionales de distintos ámbitos relacionados con la educación para abordar estos temas desde diferentes perspectivas.

Se trata de un congreso gratuito dirigido a toda la comunidad educativa con el objetivo de "sensibilizar, concienciar e informar sobre cómo poner límites de manera respetuosa y, en particular, sobre cómo impulsar un uso adecuado de las nuevas tecnologías entre nuestros jóvenes".

Alumna de los colegios Zola, que participan en Eduemoción Cortesía

