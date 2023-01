11 lecturas en clave femenina para 2023

"Tienes que dejar a ese novio ya. Cuanto antes mejor. Tu padre se pondrá bien si sigue los tratamientos. Un hombre de ojos claros está enamorado de ti. Te casarás y tendrás dos hijos, dos chicos, varones los dos. ¿Algo más? Era la fiesta de empresa, yo tenía veintiocho años. La vidente no dio ni una, pero sus palabras me estuvieron persiguiendo durante doce años". Así empieza el libro de La idea de ti. La vida tiene un plan y nunca es el que piensas, de Amaya Ascunce. Lo cierto es que este libro me lo prestó mi directora, Sonia Fornieles. Ella tenía verdadera curiosidad en saber si, aunque no conociera personalmente a la autora, me podía calar este libro autobiográfico. Sorpresa, porque esa joven de veintiocho años en la fiesta de empresa yendo a visitar a la vidente podría ser yo misma hace dos semanas. Eso es 'muy yo', y aquello de tener una presión social a lo largo de tu vida, como mujer, por desgracia, es algo que sufrimos muchas (de todas las edades). Por tanto, también es 'muy nosotras'.

Como la propia Amaya Ascunce asegura, todo lo que creemos o esperamos de nosotros y de nuestra vida, muchas ocasiones revienta por los aires. Quizás no me había parado a analizarlo con detenimiento hasta que leí su libro. Y es que si de algo sirve una buena lectura es para hacernos reflexionar, aprender, descubrir y, muchas veces, soñar. 2023 viene cargadito de nuevos propósitos. ¿Uno de los míos? Leer más (mucho más). El ritmo frenético que llevamos en nuestro día a día sumado al poco tiempo libre, muchas veces, se come ese ratito de lectura que tanto ansío. Este año esto cambiará. Promesa. Y tanto si estás en mi mismo barco como si no, aquí te dejo 11 lecturas en clave femenina que no te puedes perder.

'Los secretos de la cortesana', de Estefanía Ruiz

Estefanía Ruiz es de esas (no tan típicas) personas que conoces y te transmiten buena energía. A sus 36 años de edad ha cumplido uno de sus sueños: publicar su primera novela, pero no es una novela cualquiera... Estefanía rompe tabús con Los secretos de la cortesana (19,85 €), una historia en favor del placer y del papel de la mujer a lo largo de los siglos. Inspirada en el Madrid del siglo XVIII, cuenta la historia de Julia Ponce de León, hija del pintor del cámara del rey y una de las muchas cortesanas que vive en el Palacio Real. Su vida ha sido impuesta. Siempre le dijeron a quién tenía que amar, cómo tenía que vestir e incluso cómo relacionarse. Sin embargo, pronto descubre que lo que envuelve ese escenario son solo apariencias. Se trata de una trama de erotismo, pasión y seducción de los que han hablado muchos conocidos como Rayden, Xuso Jones o Cristina Pedroche.

'La niña que todo lo quería saber. La curiosidad: claves para una vida más inteligente y feliz', de Teresa Viejo

Llevo prácticamente un año hablando con Teresa Viejo por teléfono y por correo electrónico. Es columnista de Mujer.es y cada martes nos deleita con sus textos. No la conocía en persona, hasta que estas Navidades propuso que comiéramos juntas. Cuando llegué al restaurante en el que habíamos quedado me acerqué a darle dos besos de manera cuidadosa, sin embargo ella, que nunca me había visto físicamente, me dio un abrazo de esos que dicen más que muchas palabras. Almorzamos y pude hacerle todas las preguntas que me iban surgiendo de manera natural. Porque sí, yo también soy de esas personas curiosas que no dejaría de preguntar jamás. Por eso el libro que Teresa me regaló en esta comida (y que me dedicó con unas palabras preciosas) sabía que no me iba a decepcionar. La niña que todo lo quería saber (18,90 €) habla de la necesidad de aprender. De cómo se es más creativo con la curiosidad. De la energía que nos lleva a observar, buscar, investigar, indagar... De explorar todas las posibilidades que nos rodean. Todo para conocer cuál es nuestro tipo de curiosidad.

'Coñodramas', de Moderna de Pueblo

En versión cómic y siempre con un toque de humor, Moderna de Pueblo lo ha vuelto a hacer: tras conquistar con el fenómeno Idiotizadas, la ilustradora vuelve con una nueva edición de la entrega que habla de "cosas de chicas", literalmente. Aborda ciertos aspectos que día a día nos acompañan a las mujeres y que, aunque pueden parecer tonterías de poca importancia para la mitad de la población, para la otra mitad son relevantes. Y qué mejor que hacerlo desde la diversión. "Gordi intenta controlar sus hormonas tras dejar la píldora, Zorry lucha por recuperar el carnet de tía guay, mientras que Moderna de Pueblo reflexiona sobre su carrera como autora y los obstáculos que ha ido superando", cuenta la sinopsis. Pues eso, 'Coñodramas' (18,95 €).

'La idea de ti. La vida tiene un plan y nunca es el que piensas', de Amaya Ascunce

No siempre podemos controlar nuestra vida. De hecho, casi nunca podemos hacerlo. Eso es lo que viene a enseñarnos Amaya Ascunce con su último libro. La periodista y escritora, tras su primer trabajo Cómo no ser una drama mamá, nos trae La idea de ti. La vida tiene un plan y nunca es el que piensas (19,90 €). Con ese título, y si eres 'románticona', podrías pensar que se trata de la típica novela con historia de amor que jamás viviremos. Pero no. Lo de Amaya va más allá. Ella cuenta su propia experiencia sobre la cantidad de dificultades que nos pone la vida, en la maternidad, en la fertilidad y en muchos otros aspectos. Pero también de la cantidad de veces que ella, como mujer, ha cambiado de opinión. ¿Y quién no?

'La dama (Serie Inspectora Hulda 1)', de Ragnar Jónasson

Esta novela negra no está escrita por una mujer, pero está escrita por Ragnar Jónasson, uno de los hombres que más ha podido aprender de una de las mujeres más relevantes a nivel literario del planeta, Agatha Christie. Este islandés, con solo diecisiete años, se convirtió en el traductor oficial a su idioma de las novelas de la autora ingles. Ahora él también cuenta sus propias historias y se ha convertido en uno de los grandes autores de este género a nivel internacional, tras escribir otras sagas como Islandia Negra, de la cual se han publicado cuatro entregas (La sombra del miedo, La muerte blanca, Niebla en el alma y La noche eterna). Este 2023 está de estreno, pues el próximo 25 de enero llega a nuestro mercado La dama (Serie Inspectora Hulda 1) (19,00 €). En ella la protagonista, Hulda Hermannsdóttir, es una de las mejores investigadoras de la policía de Reikiavik, que está a punto de jubilarse. Tiene miedo de dejar el trabajo al que tanto se ha entregado a lo largo de su vida y, para demorar ese momento, Hulda reabre un caso sin resolver: el asesinato de una mujer para el que solo tiene 15 días para averiguar la verdad.

'Pussypedia', de Zoe Mendelson

El pene ha sido objeto de estudios de todo tipo pero, ¿qué pasa con el género femenino? La enciclopedia que todas las mujeres esperábamos fue lanzada por ella, Zoe Mendelson. Bajo el nombre de Pussypedia (28,50 €) la escritora e investigadora estadounidense cuenta la historia de esta web en la que volcó toda la información que averiguó acerca del clítoris -ese gran desconocido- tras contrastarla con mucha otra información contradictoria.

'¿Dónde están las mujeres? Heroínas en un mundo de hombres', de María Jesús Martín

Una de las novedades literarias que nos ha dejado 2022 -salió a la luz a principios de diciembre- es esta obra de María Jesús Martín, ¿Dónde están las mujeres? Heroínas en un mundo de hombres (17 €). En cumbres, reuniones, citas importantes de todo el mundo, se sigue echando de menos la presencia femenina. "¿Cómo se pueden tomar decisiones tan relevantes sin el punto de vista de ellas?", se pregunta la autora. Sabiendo que no es un modelo social hecho con mala intención, sino que más bien se ha convertido en una rutina normal, la escritora reivindica el papel de la mujer con entrevistas y reflexiones de 20 mujeres líderes que luchan contra el crimen y contra las dificultades de ser mujer en un puesto de responsabilidad. De esta manera, todas ellas abordan temas tan importantes como la credibilidad femenina (o más bien la falta de credibilidad), la presión a la hora de tener que hacer más para ser igual de valoradas que sus compañeros, las cuotas de género y mucho más.

'Rocío [2008-2022]', de Rocío Aguirre

Una de las fotógrafas más valoradas en la industria de la moda. La chilena, afincada en Madrid, hace un repaso por su juventud a través de una recopilación de analógicas en forma de libro. En sus páginas muestra imágenes que representan "una generación abierta e inclusiva que está dispuesta a mostrar su intimidad sin tapujos". Se trata de un lanzamiento muy exclusivo (47 €), de solo 500 ejemplares, formado por fotos que arrancan en Chile pero en las que también aparecen retratados otros países en los que creció a la sombra del desencanto de la generación X. En su lugar de origen, Rocío vivió en una sociedad marcada por la dictadura militar de Pinochet y se educó en una economía familiar neoliberalista de pura superviviencia de clase media. Recuerdos visuales que hoy comparte con el mundo.

'Really Good, Actually: A Novel', de Monica Heisey

Tendremos que esperar hasta el mes de mayo para leer la edición en castellano de esta novela debut de Monica Heisey, Really Good, Actually (16,53 €). En este libro encontraremos la historia de Maggie, una joven de veintinueve años a la que "todo le va muy bien"; aunque en realidad está arruinada, su tesis no va a ninguna parte y su matrimonio terminó antes de lo pensado. ¿Quién podría no empatizar con ella?

'Zami. Una biomitografía. Una nueva forma de escribir mi nombre', de Audre Lorde

En abril podremos disfrutar de Zami (23,75 €), o lo que viene a ser la historia de Audre Lorde (1934 - 1992), una poetisa que nació y vivió en los años 30 a pesar de tenerlo todo en su contra. Se dio cuenta de que ella era muy distinta a otras niñas. "Soy una feminista, negra, lesbiana, guerrera, poeta y madre de dos hijos que hago mi trabajo ¿Quiénes soy vosotras y cómo hacéis el vuestro?", así ha elegido ella lo que la define y anima al resto de mujeres a que nos hagamos esa misma cuestión. En el interior de la obra, descubriremos también a las mujeres que marcaron su infancia en el Harlem; "el misterio de la mujer que fue su madre; la isla de Granada, tierra de sus antepasados; su padre silencioso e implacable; sus amigas sus amantes, los símbolos de su supervivencia...".

'Maddi y las fronteras', de Edurne Portela

La historiadora, filóloga, docente, escritora (y muchas cosas más) Edurne Portela vuelve a regalarnos un pedacito de su literatura este 2023, concretamente en el mes de marzo que es cuando Maddi y las fronteras verá la luz. En este libro nos toparemos con la historia de María Josefa Sansberro (más conocida como Maddi), que fue la responsable de regentar un hotel ubicado en la frontera entre España y Francia en los años 30, pero que más allá de su profesión, también ejercía de servidora para los nazis, de contrabandista o agente de resistencia. En definitiva, una mujer nada común para ese entonces.

