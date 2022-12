Estas son nuestras agendas anuales favoritas para estrenar el 2023... ¡y que no se nos pase ningún plan!

Comenzar el año con el pie izquierdo, anillo de oro en la copa de champán y brindado mientras nos miramos con intensidad nos parecen tonterías comparado con tener escogida, comprada y empezada la agenda para 2023. Desde que descubrimos que aliviamos parte de la carga mental que nos genera la rutina cuando dejamos por escrito nuestras mil y una tareas del día, no hemos dejado de rellenar los espacios que nos brindan y no estamos dispuestas a dar la bienvenida al primer día del año nuevo sin un modelo que cumpla todas nuestras exigencias. El color y material de las tapaderas a la estructura de las semanas, los separadores o la inclusión (o no) de pegatinas para alegrar las páginas (¡y destacar los brownies!), todo importa (y nos aporta); por ello, aún no hemos conseguido dar con el modelo adecuado.

Pero, tranquila, los ecommerce ya tienen todo listo para que elegir la agenda 2023 sea cuestión de segundos y un solo clic, y en 20deCompras hemos decidido recopilar nuestras cinco favoritas para ayudarte en la búsqueda. Página vista, semanal, de gran y pequeño formato, en colores lisos o con tapaderas estampadas, la variedad (¡y los precios!) están servidos. ¿Lista para encontrar la tuya antes de que se acabe el 2022?

Para empezar cada día con humor, la propuesta ilustrada de Lola Vendetta. Con disposición semana vista, para que no se te pase ni una cita, y con toda la esencia luchadora de la sarcástica ilustradora.

Esta agenda incluye pegatinas y un calendario menstrual. Tantanfan

Con un diseño interior sencillo, formato día página y tapa blanda, de Papeblanks. La marca nos tiene acostumbrados a líneas simples e intuitivas en su interior y a portadas coloristas sacadas de catálogo como este modelo Floralia.

Este modelo incluye calendarios mensuales y anuales. El Corte Inglés

El formato de bolsillo, de María Hesse, para llevar siempre encima. Además de agenda, es un mini recetario, puesto que cuenta con recetas ilustradas inspiradas en películas icónicas.

Entre los extras destacados, incluye páginas para apuntar películas, libros... Tantanfan

Con anillas, líneas simples y diseño sencillo. Con una tapa con estampado de lunares y un interior con hojas para plannings y diseño mensual, esta agenda es perfecta para quienes tienen claro su uso: organizar nuestra rutina.

Este modelo incluye hojas para notas e iconos en días destacados. El Corte Inglés

Semana vista y toda una reivindicación de la sexualidad femenina en la propuesta de Lyona. A modo divulgativo, esta agenda ofrece en formato ilustrado ideas, consejos e información para disfrutar sin tabués... ¡y con el año organizado!

El humor y el buen rollo inundan las páginas de esta agenda. Tantanfan

