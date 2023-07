El truco para secar el esmalte de tus uñas con un inesperado ingrediente de cocina

Las que no tenemos un segundo que perder, vivimos buscando trucos que nos ahorren tiempo porque, ya que es imposible alargar los días, al menos conseguiremos que cada minuto cuente, pero hay tareas que llevan su tiempo estimado, imposible de reducir como cuánto tardamos en hacernos la manicura tradicional. O así era hasta ahora que hemos descubierto el secreto más antiguo de la manicura en España, que habrían usado hasta nuestras abuelas para lucir unas manos jóvenes, cuidadas y con esmaltes protegidos hasta siete días.

Si no te has pasado a la manicura semipermanente bien porque no es lo tuyo o porque no tienes ese tiempo ni esa paciencia que requiere la retirada y puesta de la misma, es probable que sigas sufriendo la incómoda (y casi eterna) espera que llega tras haber aplicado tus capas de esmalte tradicional. Dejar que sequen al aire por completo es el paso clave para que tu manicura dure perfecta más de siete días, pero esta es tediosa y desesperante, por eso las expertas manicuristas que no tienen ni un segundo que perder han encontrado en la cocina tradicional de España el ingrediente que seca en menos de un minuto tu manicura.

El ingrediente secreto que seca tu esmalte

Lo usas para cocinar, para tus ensaladas y en ocasiones habrás llegado a ponértelo en el pelo, el ingrediente secreto que seca tu esmalte es ni más ni menos que aceite de oliva. Este ingrediente tan presente en la cocina española es, para muchos expertos, igual de importante en la cosmética por sus propiedades hidratantes y protectoras.

Para que este líquido consiga "curar" tu esmalte de uñas tradicional, solo tienes que sumergir por al menos 50 segundos tu manicura y obtendrás unas manos a todo color e hidratadas. Todo en uno.

Cómo secar tus uñas rápido paso a paso

Una manicura adecuada es el broche perfecto para cualquier 'look'. Pexels

Lo primero que debes hacer para poner en práctica el trucazo para secar tu esmalte con rapidez, es seguir el paso a paso de tu manicura tradicional como de costumbre.

Limpia y prepara tu uña con una fina capa protectora, una vez seca, aplica un par de capas del esmalte que hayas escogido y cuando estas hayan secado, remata con un protector transparente para un extra de brillo. Será entonces cuando puedas poner en práctica este truco de secar tu manicura con aceite de oliva.

Para llevar a cabo el truco vas a necesitar un platito o recipiente en el que verter una cantidad de aceite suficiente para sumergir las uñas (que no la mano) y, por supuesto, el aceite en cuestión que debe ser de oliva. Una vez lo tengas preparado, deja reposar tus uñas en él durante un minuto.

Una vez haya transcurrido el tiempo estimado debes sacar la mano y retirar el exceso con un chorro abundante de agua fría y un paño limpio, secarás estas. ¡Y tachán! Así tendrás unas uñas perfectas en un minuto y unas cutículas hidratadas, todo en uno para lucir manos cuidadas.

Dos consejos extra para 'el truco del aceite'

Truco 1. Si no quieres desperdiciar una gran cantidad de aceite para secar tus uñas, en lugar de sumergirlas puedes aplicar este ungüento con un pincel limpio sobre la uña.

Truco 2. Para que funcione a la perfección el truco del aceite debes trabajar el esmalte de uñas en capas finas. De esta manera el secado será más rápido y homogéneo. Sin embargo, si eres de las que aplican gran cantidad de producto, deberás tener más paciencia a la hora del secado e introducir estas en tu pequeño frasco por más de 60 segundos.

