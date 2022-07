Unas uñas perfectas que resistan hasta la arena y la sal de la playa se pueden conseguir sin salir de casa

Las manicuras de uñas cortas y colores clásicos, pero alegres, están arrasando en 2022 y quitándole terreno a las largas de estilo Rosalía. Pero, lo que todas las personas tenemos claro es que la moda de llevar unas uñas perfectas, bonitas y pintadas (¡si son de gel, mejor!) no ha desaparecido, sino que la manicura semipermanente ha llegado para quedarse y, por su puesto, no nos va a abandonar en verano. No obstante, con las aventuras veraniegas, los planes en la montaña o las tardes en la playa con la sal y la arena amenazan la salud de nuestras uñas. Pero, tranquilidad, porque se pueden lucir unas uñas perfectas (¡y de gel!), con los colores tendencia de 2022 y sin salir de casa, que resistan hasta la playa.

Y, ¿cómo logramos esto? Con un poco de ayuda, claro. Desde 20deCompras recomendamos el kit de Amazon semipermanente con hasta 36 colores distintos para este verano. Se trata del pack de Shownail con 36 colores diferentes y esmaltes semipermanentes con acabados mates y brillantes, que resistirán todas tus aventuras estivales, hasta las pasadas por agua. Recuerda que los colores tendencia este año son los clásicos que varían desde el verde al naranja.

Contiene resina natural e ingredientes saludables. Amazon

Este kit de esmaltes gel para uñas semipermanentes, que te permitirá tener casi toda la paleta de colores sin salir de casa, contiene diferentes estilos: desde amarillo leche a verde menta, pasando por lavando, verde oscuro o rojo vino. Necesitarás aplicar una capa base, otra superior y un secado con la lámpara de uñas más vendida de Amazon.

