A estas alturas no hace falta repetir la importancia de contar con una rutina facial perfecta para lucir el mejor de nuestros rostros. Da igual que esté enfocada a la hidratación y a rellenar arrugas o a combatir los granitos y regular el exceso de grasa, lo importante es elegir una que le vaya a nuestro rostro (y serle fiel). Y, sobre todo, elegir una que incluya los dos pasos más importantes para cuidar nuestra piel: limpieza e hidratación. Si limpiamos bien nuestra piel y terminamos con una buena hidratación de día y de noche, no importa el serum, tónico o ácido que elijamos, porque ese lo elegirá nuestra piel.

Este es uno de los motivos por los que el tratamiento regenerador de Biotherm tiene tanto éxito, porque cumple con la premisa de la hidratación y es uno de los mejores del mercado para combatir las líneas de expresión. De hecho, es un tratamiento para reparar, proteger y regenerar tu piel. Pero, como todo tratamiento o rutina facial, incluye muchos pasos y podemos dejarnos una gran inversión de dinero en ellos. O no, si sabes dónde buscar.

Druni ha lanzado un cofre de la marca con los cuatro cosméticos y pasos de este tratamiento por 100 euros que, ahora, ha rebajado un 40% para que solo te cueste 61,80 euros. La mejor oportunidad para comprar este tratamiento antiarrugas, que incluye todo esto:

Tratamiento de Biotherm que repara, proteger y regenerar tu piel. Druni

- Sérum antiedad Life Plankton Elixir de 50 mililitros. Este es el primer paso del tratamiento tras la limpieza del rostro y transforma la piel de forma rápida y duradera. Su fórmula compuesta por ácido hialurónico hidrata y rellena la piel desde el interiore, mientras que el Life Plankton activa y potencia las propiedades regeneradoras de la piel.

- Blue Therapy Red Algae Uplift (de día). Después, llega el paso de la crema antiarrugas. Una crema dirigida a las personas que buscan un efecto lifting que remodele los contornos del óvalo facial, aportando tonicidad, hidratación y luminosidad en el rostro.

- Crema Blue Therapy Red Algae Uplift (de noche). Por otro lado, esta crema para que actúe mientras duermes y corrija los efectos que produce la pérdida de colágeno en la piel. Potenciada por la biociencia, repara los signos visibles de la edad para una piel más tersa, firme y luminosa dando solución a las necesidades de rostro.

- Contorno de ojos y Life Plankton Eye. Por último, no debemos olvidar una zona del rostro sensible y delicada, para la que no servirá cualquier tipo de crema. Este contorno es uno de los mejores. Se trata de un tratamiento regenerador para el contorno de los ojos que no solo actúa tratando los signos de la edad aún no visibles, sino también reparando los ya visibles. Y, ¿cómo lo hace? Gracias al 5% de Life Plankton que se usa para tratar a la piel capa a capa para incrementar la densidad y el volumen del contorno de los ojos regenerándola. Además, la vitamina C que también lleva ilumina el contorno y combate las ojeras.

