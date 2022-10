La rutina facial perfecta y efectiva para pieles mixtas solo tiene cuatro pasos (¡y aquí te los contamos todos!)

La piel de tu rostro lo tiene todo: por un lado, una zona más grasa que tiende a brillos y a acumular imperfecciones; por otro, un área más seca en la que la descamación y las rojeces son habituales. Así se define la piel mixta, una de las más comunes y que más quebraderos de cabeza ofrece, puesto que hay que dar con cosméticos que no segreguen más sebo al tiempo que hidratan. Lo más habitual es que sea la zona T (frente, nariz y mentón), la que sufra el exceso de grasa, mientras que las mejillas son la parte más sensible y con tendencia a la sequedad y deshidratación.

El multimasking es una de las soluciones más efectivas para quienes tienen este tipo de piel, puesto que nos permite combinar las mascarillas faciales según las necesidades de cada zona del rostro. Esta propuesta, unida a una rutina adecuada para este tipo de piel, permitirá lucir la mejor versión del rostro. Y en 20deCompras lo tenemos claro: la formulación natural es nuestra apuesta. Por ello, volvemos a recurrir al catálogo de Freshly Cosmetics para encontrar esos cosméticos elaborados con ingredientes naturales que van a hacer que nuestra piel resurja. Y ahora podemos encontrar toda la rutina completa en un mismo pack o, si lo prefieres, adquirir los productos por separado.

Estos son los cuatro cosméticos básicos de una rutina para pieles grasas. 20deCompras/ Imágenes cortesía de Freshly Cosmetics

La rutina perfecta para pieles grasas

Rose Quartz Facial Cleanser. Sea cual sea tu tipo de piel, este limpiador es el primer paso de cualquier rutina. Con una fórmula 99,9% natural y un efecto desmaquillante, este producto se ha convertido en el favorito de muchas: desobstruye los poros, ayuda a que los cosméticos penetren en la piel y es apto para la zona de los ojos.

Aplicación. Tras agitarlo, aplicamos dos pulsaciones por la mañana y por la noche sobre el rostro húmedo. Lo extendemos realizando un suave masaje y aclaramos con agua.

Lime Purifying Facial toner. Tras la limpieza, nuestra piel puede resentirse. La acción del tónico es evitarlo, refrescarla y prepararla para la hidratación. De hecho, contribuye a equilibrar el pH de la piel y cierra los poros, gracias a su formulación con plantas purificadoras.

Aplicación. Tanto por la mañana como por la noche, como último paso de la limpieza antes que cremas o sérum. Pulveriza el tónico 3 o 4 veces sobre un disco de algodón y aplícalo por el rostro y cuello con movimientos circulares. No aclarar.

Pacific Ocean Moisturising Gel. Esta crema en textura gel está diseñada específicamente para pieles grasas y mixtas, gracias a que no contiene aceites ni es comedogénica, es decir, no produce imperfecciones. Así, no obstruye los poros, pero sí aporta una hidratación total con ácido hialurónico y retinol vegetal.

Aplicación. Igual que el resto de productos de Freshly, lo primero que debemos hacer es agitarlo para que los ingredientes se homogenicen. Después, lo aplicamos por las mañanas tras la limpieza y el tónico. Basta con una pulsación para repartirla por el rostro y el cuello, aplicándola de dentro hacia afuera evitando la zona de los ojos.

Blue Radiance Enzimatic Serum. Esta fórmula 99% natural regenera las células de tu piel mientras duermes gracias a potentes activos como el ácido mandélico, la corteza de sauce blanco o las enzimas de mango y papaya. ¿El resultado? Un rostro luminoso, uniforme, suave y libre de puntos negros... ¡y casi sin esfuerzo!

Aplicación. Una vez agitado, aplicar media pipeta repartida entre frente y mejillas justo después de la limpieza de nuestra rutina nocturna. Después, masajear hasta su completa absorción. ¿Sabes que al ser un producto hidratante, después de usarlo no hace falta que apliques crema?

