La sombra de ojos en crema 24H de 3ina: el maquillaje superventas que arrasa en ventas gracias a sus 18 tonos superpigmentados

La marca española de maquillaje 3ina ha conseguido revolucionar el mundo beauty gracias a su amplia gama de sombras de ojos en crema The 24H Cream Eyeshadow. Este producto se ha convertido en un auténtico superventas, enamorando a las más de 238.000 seguidoras de la firma en Instagram y agotando existencias una y otra vez.

Si la marca ya ha enamorado a millones de usuarias con un pintalabios superventas que todas queremos (y que siempre está sin stock), la sombra de ojos en crema tampoco está pasando desapercibida por su fórmula resistente al agua, su fácil aplicación y su disponibilidad en 18 colores de alta pigmentación y en opciones mates, metalizados y shinny. Aunque se trata de un cosmético que ya podíamos encontrar en el catálogo de la marca, ahora han lanzado dos nuevos tonos que nos han maravillado: el 371 y el 172, un rosa eléctrico y un naranja preciosos muy adecuados para la época estival que tenemos por delante.

La textura cremosa es uno de sus puntos fuertes. 3ina

Por qué nos encanta la sombra más viral de 3ina

Las fórmulas en crema que muchas asociábamos a aquellos neceseres infantiles con los que aprendimos a maquillarnos se han convertido en un must por el que todas deberíamos apostar. Fáciles de aplicar y, lo que es aún más importante, de difuminar, este formato 100% apto para principiantes suele tener la virtud de tener una fijación alta, que en el caso de la The 24H Cream Eyeshadow de 3ina, no solo se cumple, sino que es su seña de identidad. Desde la marca aseguran una jornada completa de duración sin que la pigmentación (¡muy alta!) se vea afectada, dejando un resultado duradero y perfecto apto para cualquier plan, piscina o playa incluidas.

Y es que su fórmula es waterproof, lo que significa que aguantará nuestro ritmo sin problemas; eso sí, esta virtud tiene una contra que hará que las más vagas se replanteen su compra: hay que desmaquillar bien y con esfuerzo la zona para eliminar al completo la sombra.

Otros de los motivos por los que estamos enamoradas de este producto de 3ina es por la variedad de colores superpigmentados en los que está disponible, 18, gracias a la inclusión de dos nuevas propuestas, entre las que se encuentra el rosa eléctrico, que nos aseguran looks inolvidables este verano, y el naranja. Y no, no todas las propuestas son metalizadas: también tenemos la opción de escoger acabados mate o shiny.

El naranja eléctrico es otra de las novedades que se suman a su paleta de superpigmentados. 3ina

No menos importante, es el hecho de que esta sombra supercremosa sea vegan y cruelty free, dos realidades que nos encantan y nos invitan a apostar por esta marca de maquillaje que cada vez suma más seguidores a sus filas. Y si no, ¡que se los digan a los más de 238.000 fieles a las publicaciones de su Instagram!

