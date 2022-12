Sigue estos consejos para conseguir una mirada mágica en Navidad y sacar partido a tus cejas y pestañas

La época más mágica del año está a la vuelta de la esquina y, por tanto, hay que brillar por dentro y por fuera, pero, cada cual a su manera. Si este año te has propuesto enseñar y destacar lo bien que te has cuidado este 2022 en las reuniones familiares y en las cenas con amigos, un outfit acertado y una mirada de escándalo pueden ayudarte. Y es que, lucir una mirada brillante e infinita, que combine con los looks navideños más atrevidos es un acierto para destacar sin perder mucho tiempo. Por eso, te traemos una serie de consejos para lograrlo y que cautives con tus ojos esta Navidad. Solo necesitarás la sombra más brillante, unas pestañas de escándalo y sacar partido a tus cejas.

Empecemos por la sombra de ojos, lo primero que debemos maquillar cuando queremos resaltar nuestra mirada es el párpado y, después, nos centraremos en las cejas y pestañas para sacarles partido de una vez. La tendencia festiva de los últimos años es el brilli, brilli y de esto la firma que más sabe es Krash Kosmetics, solo hay que ver sus sombras duocromáticas con brillantes que arrasan cada Navidad. Y, ¿qué colores hay más navideños que el rojo y el verde? Ninguno, así que ¡combínalos con esta sombra de Krash Kosmetics y tendrás el primer paso superado!

La sombra de ojos más versátil. Primor

El siguiente paso son unas pestañas de escándalo y para ello desde 20deCompras te recomendamos Infinite Eyelash de Freshly Cosmetics, una máscara de pestañas para lucirlas densas, definidas y con volumen durante todo el día mientras las nutres e hidratas con ingredientes naturales. Esto es posible porque los aceites de abisinia y de jojoba aportan flexibilidad y nutrientes desde la raíz, mientras que la cera de candelilla y la omega seis y nueve estimulan el crecimiento. ¡Pestañas infinitas para una mirada más intensa!

Fortalece y estimula el crecimiento. Freshly Cosmetics

Por último, esta Navidad es la época perfecta para sacarle, por fin, partido a tus cejas. Y, este invierno se busca elevar la ceja, con un acabado despeinado y más bien gruesa. Por eso, lo primero es enmarcar tu mirada definiendo bien tu ceja con un buen perfilador, como este delineador de XX Revolution disponible en Primor.

Define y esculpe tus cejas, ahora con el 22% de descuento. Primor

Y, para rellenar las cejas, este fijador de Freshly Cosmetics es ideal. El Perfect Volumising Eyebrow Gel conseguirás unas cejas definidas, rellenadas y peinadas (o lograrás despeinarlas como se llevan ahora). Además, gracias a sus activos naturales, tus cejas crecerán más fuertes, densas y nutridas. No contiene siliconas, aceites minerales, parafinas, ni parabenos para conseguir un mayor cuidado del folículo piloso.

Cejas fijadas durante todo el día. Freshly Cosmetics

