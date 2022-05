Las marcas se vuelven responsables con el bienestar de las personas y nacen los solares 'reef friendly' (amigos de los arrecifes). Son protectores biodegradables que no contaminan y ayudan a preservar la barrera de la piel y de coral.

Anota: los solares químicos, que contienen ingredientes como octocrileno, oxibenzona, octinoxato, homosalato, dióxido de titanio, y partículas NANO, además de contaminar, son perjudiciales para la piel. No son nombres fáciles de memorizar, pero los nuevos solares ya comprometidos con el medio ambiente, lo cuentan en la etiqueta y esto te ayudará a elegir entre uno que cuida los mares y otro que no. Y es que sólo hay dos lugares de los que no te puedes mudar: tu cuerpo y tu planeta.

La crema acaba en el mar

¿Cómo afecta al mar la capa de grasa que nos rodea cuando entramos en el agua? “Al menos el 25 % de la crema solar que nos aplicamos, termina directamente en el mar al bañarnos”, desvela Araceli Rodríguez, investigadora de la Universidad de Cádiz y experta en ecotoxicología marina. Lo que se traduce en 25.000 toneladas de crema solar al año en los océanos, según afirma la organización medioambiental Green Cross.

La acumulación de por ejemplo la oxibenzona y el octilmetoxicinamato ocasiona trastornos hormonales y reproductivos en especies como los corales. Ya hay destinos en los que están completamente prohibidos como Hawai o Palaos, y se estudia hacer lo mismo en las Islas Baleares, donde están desapareciendo por el daño del cambio climático y los contaminantes externos.

También los NANO son perjudiciales para nuestra salud, advierten desde la firma Nuura. “Y es que, debido a su pequeño tamaño, pueden acabar en el torrente sanguíneo, con el perjuicio para la salud que ello conlleva. De ahí que las marcas con ingredientes estén obligadas a indicarlo en el INCI (índice de ingredientes cosméticos)”.

El óxido de Zinc ha estado durante unos años mal visto, pero los expertos hablan de que no es el óxido, que ofrece protección solar de amplio espectro, es la palabra NANO en las partículas de zinc o dióxido de titanio de tamaño microscópicas las contaminantes porque pueden ser consumidas o absorbidas por la vida marina y perjudiciales para los procesos de crecimiento del arrecife.

Compromiso firme

“Aunque Europa no obliga, nuestro dinero es nuestro voto. Tenemos que apostar por quien investiga en mejorar la salud de todos incluido el planeta”. Con esta filosofía nace en Barcelona Nuura, cosmética especializada en protectores solares orgánicos creada por la cuarta generación de una familia de farmacéuticos apasionados del mar y del cuidado del medio ambiente que, plenamente conscientes de que el único camino válido es devolver al planeta sólo lo que éste nos da.

También hace poco, los laboratorios farmacéuticos y dermocosméticos Pierre Fabre, han puesto al servicio del consumidor 'Green Impact Index', una herramienta para saber si los productos cosméticos son respetuosos con el medioambiente, calificando el impacto social y medioambiental que tienen con una nota que va de la A a la D dependiendo de su compromiso, siendo A el mejor resultado.

Biotherm está totalmente comprometida con la protección de los océanos a través de la plataforma Water Lovers . Puesto que es consciente del impacto medioambiental del cambio climático, sobre todo en lo que se refiere a cambios que amenazan el medio ambiente marino, como el calentamiento y la acidificación del océano, la marca ha trabajado para aplicar un enfoque respetuoso con los océanos en el desarrollo de sus productos.

Esta misión ha sido la que llevó a la marca a asociarse con la Tara Ocean Foundation en 2017 como iniciativa para preservar y cuidar del medio ambiente.

Es la primera fundación dedicada al océano, utiliza una goleta de aluminio de 36 metros llamada Tara para viajar por el mundo y recopilar datos sobre los océanos.

El barco ha completado 12 expediciones, proporcionando a los científicos la información clave que necesitan para predecir y anticipar el impacto del cambio climático. La fundación trabaja sin descanso para concienciar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente, mientras también hace un llamamiento a políticos y líderes para que introduzcan políticas que protejan nuestros océanos y nuestro planeta

Te cuida a ti y al planeta

Nuura Cortesía

Con alto índice de protección para toda la familia, incluso para pieles sensibles y blancas, crea una barrera física protectora entre el sol y la piel, consiguiendo de forma natural un efecto inmediato. Cuenta con la certificación Cosmos Organic por ECOCERT, es altamente biodegradable, 'ocean and reef respect', dermatológicamente testada e hipoalergénica. 29,80 €, de Nuura.

Línea que huele a verano

Polysianes Cortesía

Se trata una gama de cuidados capilares, corporales y faciales con protectores solar formulada con la flor Monoï de Tahití AO, el aceite de Tamanu BIO y un sistema de filtros patentado y ecorresponsable no tóxico para la biodiversidad marina. Klorane pertenece al grupo Pierre Fabre, comprometido con la preservación del medioambiente desde su nacimiento.

Un compromiso con reconocimiento

Clarins Cortesía

En Clarins, los filtros son orgánicos y minerales, no dañan el entorno marino y respetan tanto la piel como el medioambiente. En enero de 2018, el príncipe Mónaco entregó la Cruz de la Orden de Saint-Charles a Olivier Courtin-Clarins por el compromiso del grupo en la protección de los océanos y del coral para su preservación. 30,50 €, de Clarins.

Cumple la 'Ley de Arrecifes'

ccc Cortesía

Con protección SPF 50. Es una crema 'coral reef safe', que no contiene oxibenzona ni octinoxato. Resistente al agua en cualquier momento y en cualquier lugar. Sus ingredientes son orgánicos certificados y veganos, cumple con la Ley 104 de Arrecifes de Hawai. 32€, a la venta en isolee.com, de Coola.

Antiedad

Farma Dorsch Cortesía

Se trata de una crema respetuosa con los arrecifes, es hidratante, antiedad y cuenta con protección SPF 30. Su zinc es extraído del mineral 'Smithsonita' de origen 100% natural. 36€, de Farma Dorsch.

Para 'waterlovers'

Biotherm Cortesía

La primera leche solar ecodiseñada, de fácil aplicación, que no deja marcas blancas, con un aroma llamado "pulpa del sol". Su textura hidratante es de rápida absorción.

Cuenta con sistema filtrante que aporta una óptima protección frente a los rayos UVA/UVB, y con una combinación de activos calmantes y regeneradores que, junto a la vitamina E antioxidante, ayudan a limitar el daño oxidativo de los rayos UVA. 28 €, de Biotherm.