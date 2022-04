Centella asiática, el ingrediente de moda en las cremas de cara y cuerpo

Cica, el diminutivo de centella asiática, que cada vez suena más en dermocosmética, es una vieja conocida de las medicinas tradicionales chinas y ayurveda. Se trata de una planta de hojas redondas que se lleva usando desde hace 3.000 años por sus múltiples propiedades a nivel interno y tópico y que hoy integra el ecosistema beauty para calmar las pieles estresadas e inflamadas, proteger de los radicales libres y promover de forma natural la producción de colágeno.

Poder cicatrizante

Cuenta la leyenda que servía para que tanto los tigres de Bengala como sus cazadores, curasen sus heridas por su alto poder cicatrizante. También fue una aliada para el cuidado de la lepra, acelerando la regeneración y cicatrización de los efectos de la enfermedad en la piel.

En cosmética con centella asiática hay dos nombres que verás en el listado de ingredientes: El Madecassoside y el Ácido Ásiaticósido.

El Madecassoside es un potente cóctel que surge de macerar su principal esencia: antioxidantes, aminoácidos y quercitina que “frena los efectos negativos de los radicales libres, estimula la regeneración y la hidratación como precursores del ácido hialurónico, y trabaja como antiinflamatorio”, recuerda Gorka Liendo, responsable de educación de Kiehl’s.

“Los estudios también relacionan la centella asiática con una mejor producción de colágeno gracias a otro de sus concentrados, el Ácido Ásiaticósido, que estimula la síntesis de proteínas de cadena larga como el colágeno, activar la microcirculación y potenciar el alimento folicular”, explica la dermatóloga Candy Hernández, experta en medicina estética que recomienda en caso de no tener piel sensible potenciar sus propiedades antiedad combinándola con un sérum de vitamina C en una misma rutina”.

Cosmética solidaria y producción sostenible

Que la Centella Asiática esté de moda además de mejorar las pieles de las occidentales ayuda a otras mujeres en su desarrollo profesional y entorno. “Recogemos de forma sostenible en pequeñas granjas comunitarias en la isla de Madagascar, con cuya obtención se pretende el empoderamiento de la mujer y la mejora de las condiciones de vida locales, gracias al comercio justo” explica Gorka Liendo. La marca Clarins, a su vez, también apuesta por el comercio justo con 10 años financiando la renovación de escuelas, programas de nutrición, dotaciones de materiales para los centros de salud, así como proyectos de suministro de agua potable en Madagascar de donde recolectan de forma responsable las hojas.

Gracias a la nueva tendencia de eliminar compuestos químicos por apostar por la tradición y la botánica aparecen formulas calmantes y contra el envejecimiento en prácticamente todo tipo de opciones: limpiadores, bálsamos, mascarillas, cremas e incluso gamas capilares.

Como el agua

Lotus Water Calming Mask, de Boutijour Cortesía

Mascarilla calmante e hidratante para pieles sensibles, pieles cansadas y deshidratadas. Lotus Water Calming Mask, pack de cinco mascarillas. 44€ en Purenichelab.com

En bruma

Reishi & Hyaluronic Immunity Mist de, Cosmetics Hérbera Cortesía

Es una bruma cosmecéutica avanzada para combatir el envejecimiento de la piel. PVP 39€ Más info aquí.

Limpiadora

Centella Skin-calming Facial Cleanser, de Kiehls Cortesía

Un limpiador calmante con Centella Asiática de recogida sostenible en pequeñas granjas comunitarias en la isla de Madagascar, con cuya obtención se pretende el empoderamiento de la mujer y la mejora de las condiciones de vida locales, gracias al comercio justo. Su precio es de 30€ (250ml).

Con Aloe Vera

Aloe Vera Centella Asia Gel, de Massada. Cortesía

Es un gel calmante y regenerador ideal después de los tratamientos médico estéticos con láser o luz pulsada y después del afeitado o depilación.

Su precio es de 35,55€

Para las estrías

Body Partner, de Clarins Cortesía

Una crema de alta tolerancia fina y sedosa para ayudar a prevenir las estrías cuando se producen variaciones de peso. Su precio es de 55,50 €