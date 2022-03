Hablamos con Celia Ojeda Martínez, responsable de consumo de Greenpeace, sobre qué estan haciendo tanto empresas como consumidores en el sector de la belleza y la higiene para contribuir a la sostenibilidad del planeta.

Tanto fabricantes como consumidores hemos de responsabilizarnos de nuestra forma de producción, los primeros, y de consumo, los segundos. Según Celia Ojeda: "reciclar es la última opción. Antes hay muchas cosas que se pueden hacer".

1. El fabricante debe hacer seguimiento de su producto de principio a fin

"No vale solo usar plástico reciclado: al final por mucho que sea materia prima reutilizada, el plástico no deja de ser plástico y hay que ver lo que hace el consumidor final con ese producto. El fabricantre no puede desentenderse cuando el producto sale de su almacén, debe seguir su vida desde el principio hasta el final".

2. Rellenar envases

"Hay que potenciar los envases que permitan el rellenado, fomentando ir a los puntos de venta solo a comprar el producto, no el packaging".

3. Apostar por materia prima orgánica y sostenible de verdad

"Tanto consumidores como fabricantes. Si quitas las micro esferas de tus fórmulas en exfoliantes, por ejemplo, sustitúyelas por partículas de arrastre naturales que provengan de zonas locales cultivadas de manera sostenible y orgánica".

4. No recicles solo en la cocina

"No tenemos mansiones, si estás en el baño y se te acaba la pasta de dientes o el bote de crema no lo eches a la papelera de la celulosa, ve a la cocina y ponlo en la bolsa correspondiente".

5. Envases más grandes

"Cuanto más grande sea el recipiente menos veces tendremos que comprarlo".

6. Usa champús sólidos

"No llevan plástico en el packaging y si los aprendes a usar bien duran mucho y son tan eficaces como los líquidos".

7. Huye de los productos de un solo uso

"Los discos desmaquillantes, por ejemplo, sustitúyelos por discos de algodón lavable; reduce o evita el uso de tampones..."

8. Desde el respeto comenta, sugiere, opina

"Es bueno usar las redes sociales para dar tu opinión, para sugerir cambios, siempre desde el respeto y la educación"

9. Llévate una lupa al supermercado

Esto lo comentaba Celia Ojeda medio en broma medio en serio: "Los etiquetados han mejorado y se ve bien grande que ingredientes no llevan (parabenos, siliconas...) pero para ver los que sí llevan... hace falta una lupa. Queda mucho por hacer en materia de etiquetado.