Estas son las razones por la que el cuello envejece más rápido y así podemos evitarlo según los expertos

Cuando comenzamos a cuidarnos la piel y llevar a cabo rutinas de 'well-aging', el cuello, por desgracia, suele ser la zona más olvidada y aún más durante la juventud, cuando solo nos preocupamos de evitar posibles brotes de acné y solo cuidamos el rostro de la exposición solar para prevenir el fotoenvejecimiento.

Sin embargo, la piel del cuello sufre de la misma manera que el rostro el exceso de sol y la falta de cuidados, haciendo que, si no le ponemos remedio, envejezca mucho más rápido y esté en peores condiciones que nuestro cutis. Muchas caemos en el error de meter esta zona en la rutina corporal sin saber que necesita atenciones especiales.

"La piel del cuello envejece de forma diferente al resto del cuerpo porque la dermis es más fina y tiene menor cantidad de células (fibroblastos) sintetizadoras de colágeno, elastina y ácido hialurónico. También tiene menos cantidad de glándulas sebáceas, lo que la hace más débil ante cualquier agresión", explica la doctora Ruiz, fundadora de Virtudestetica y doctora en medicina y máster en medicina estética y envejecimiento fisiológico.

Tal y como comenta la experta, la musculatura y la gravedad tienen mucho que ver, haciendo que, por un lado, al gesticular hacen se formen los llamados "anillos de Venus" y por otro, que con el paso de los años la piel acaba descolgándose hacia abajo.

El cuello suele ser la zona en la que más se aprecia el paso del tiempo IMAXTREE

Los principales culpables del envejecimiento del cuello

Aunque de forma natural el cuello, al igual que el resto de nuestra anatomía, va a envejecer, hay ciertos hábitos y factores que aceleran este proceso, haciendo que se noten los signos de la edad mucho antes que en el rostro.

El uso del teléfono, la contaminación, el tabaco, la radiación solar, los cambios hormonales o el uso incorrecto de los tratamientos perjudican de un modo particular el envejecimiento de esta zona. “También dormir de lado y con los brazos en posición cruzada (abrazándonos). Esto produce arrugas en el escote, principalmente. Y en el cuello añadiría los cambios de peso bruscos o el padecer ciertas enfermedades, como diabetes o algunas enfermedades autoinmunes que puedan impedir el uso de tratamientos sencillos y habituales en medicina estética”, añade la doctora Ruiz.

Aunque los más perjudiciales son la radiación solar y los cambios hormonales, la luz azul -es decir, la que irradian los teléfonos móviles o los ordenadores- también acelera el envejecimiento. "Todas las horas que pasamos delante de las pantallas afectan en lo peor, que es aumentando la flacidez de la piel", asegura la doctora María Vicente, especialista en medicina estética y láser.

¿Cuándo deberíamos empezar a preocuparnos?

"Una de las causas principales es que no se le presta atención hasta que no han aparecido los síntomas de descolgamiento y arrugas finas o profundas. Las pacientes, en general prefieren gastar su presupuesto en la cara y cuando se fijan en el cuello, ya suele ser algo tarde; entonces, los tratamientos tienen que ser combinados y muy frecuentes, y los resultados no son tan agradecidos como en la cara en las mismas condiciones", asegura la doctora Vicente.

Es por ello que debemos adelantarnos a las primeras señales. Por lo general, según comenta la doctora Ruiz, solemos preocuparnos a partir de los 50 y para compensar todos los años que no les hemos prestado atención, se requeriría un minilifting quirúrgico. Sin embargo, "el 90% no quieren pasar por quirófano, por lo que los tratamientos médicos sin cirugía para mejorar un poco, y sobre todo para intentar mantener en las mismas condiciones esas zonas por más tiempo, sería la mejor opción", añade.

Para evitarnos todo esto, las expertas coinciden que el momento ideal para realizar tratamientos de prevención sería a partir de los 35-40 años, aunque no hay mejor 'antiaging' que un buen protector solar.

La edad ideal para empezar a cuidarse la piel del cuello es a partir de los 35 IMAXTREE

Tratamientos 'well-aging' para el cuello

Para los tratamientos en clínica, ambas doctoras apuestan por tratar el fotoenvejecimiento, hidratar con ácido hialurónico específico y redensificar y dar soporte. Entre ellos, encontramos la "bioestimulación tópica" mediante un 'peeling' con diferentes tipos de ácidos que se combinan de forma personalizada en cada paciente, dependiendo de si en el cuello predominan las arrugas, la flacidez, la vascularización con pequeñas arañas vasculares (muy frecuente en esta zona por el fotoenvejecimiento) o las manchas. Este tratamiento lo realizan en Virtudestetica y se necesitan 4 sesiones espaciadas por 21 días, que es el tiempo que necesita nuestra piel para regenerar sus células.

Por otro lado, la radiofrecuencia y vacumterapia ha demostrado ser muy eficaz contra el envejecimiento del cuello, por lo que los tratamientos con Hera Cellular Coach pueden ser muy beneficiosos, ya que, además del tratamiento hidratante del protocolo, estimula la síntesis de colágeno, ácido hialurónico y elastina.

Productos para prevenir el envejecimiento prematuro del cuello

Como ya nos han advertido las doctoras, más vale prevenir que curar, por ello, debemos invertir en productos de calidad antes de que sea demasiado tarde.

Protector solar 'Pigment Solución Fluida SPF50+' HELIOCARE

Además de prevenir y corregir las hiperpigmentaciones solares y unificar el tono de la piel, el protector solar Pigment Solución Fluida SPF50+ de Heliocare protege frente a las cuatro radiaciones UVB-UVA-VL-IRA, incluso frente a luz azul emitida por dispositivos digitales. Su fórmula con filtros específicos y Fernblock®+, junto con los activos reparadores y antioxidantes, neutralizan y reparan el daño solar desde dentro. PVP: 20,95 €.

Suero 'Anti-Aging Targeting' SEPHORA COLLECTION

El retinol es uno de nuestros activos favoritos para prevenir el envejecimiento prematuro y si lo encontramos en su forma vegetal (el bakuchiol) combinado con vitamina E tenemos el sérum Anti-Aging Targeting de Sephora Collection que actúa sobre la aparición de líneas finas y arrugas en el rostro, y reafirma, hidrata y suaviza la piel para una cara tersa y luminosa. PVP: 22,99 €.

Crema para el cuello 'Crème Cou' SISLEY

Si queremos una crema específica para el cuello, nos encontramos con la Crème Cou de Sisley. Este tratamiento global para afinar el cuello y esculpir el óvalo del rostro es perfecto para aquellas personas que quieran reafirmar y alisar la piel de esta zona al mismo tiempo que difuminar las arrugas con una acción 'lifting' inmediata. PVP: 146,99 €.

Mascarilla 'Bio Enzymes Anti-Aging Mask Neck' TALIKA

Si queremos un tratamiento 'flash', las ampollas o mascarillas son la mejor opción. Entre ellas encontramos la mascarilla Bio Enzymes Anti-Aging Mask Neck de Talika, con una alta concentración de colágeno, ácido hialurónico, adenosina y un complejo de 17 plantas. PVP: 6,30 €.

