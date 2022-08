Cinco ejercicios que te ponen buena cara

Igual que vamos al gimnasio para fortalecer los músculos de nuestras piernas, brazos, abdominales o glúteos, nuestro rostro también necesita hacer ejercicio.

Las arrugas, marcas o relajaciones en la piel son totalmente naturales, señales de que somos personas, reímos, nos sorprendemos, hablamos y, en definitiva, vivimos. Si queremos, aún así, evitar que surjan, podemos adaptar nuestra rutina de cuidados para ello. Cada vez más expertos recomiendan la gimnasia facial, métodos de masaje, fitness y pilates aplicados a nuestra cara para ayudarnos a mantener una piel firme y tersa.

Para comprender cómo debemos aplicar la gimnasia facial a nuestras rutinas de autocuidado, hemos hablado con Carme Farré, la creadora del método FaceToned®, una aplicación móvil de pilates facial con clases programadas. "El fitness facial es gimnasia para tonificar los casi 60 músculos que tenemos entre cara, cuello y hombros, el 10% de la musculatura del cuerpo".

Tenemos casi 60 músculos en nuestro rostro y cuello Getty Images/iStockphoto

Gracias a los diferentes ejercicios de gimnasia facial, podemos conseguir beneficios que no tienen nada que envidiar al de un tratamiento químico o quirúrgico. Entre sus numerosos beneficios para el cuidado de nuestro rostro, Carme señala que estos ejercicios pueden mejorar la flacidez facial, prevenir las arrugas por envejecimiento y reducir las que ya podamos tener, pueden corregir las asimetrías musculares, ayudar a reducir las marcas de expresión…

Las ventajas de estas rutinas no solo se aplican a la belleza; nuestra salud también lo va a agradecer. Ferré señala que practicar fitness facial libera la tensión que acostumbramos a acumular en nuestro rostro, cervicales y hombros, pudiendo ayudar también a procesos de rehabilitación después de afecciones como ictus o parálisis de Bell. Además, nos puede dar herramientas para mejorar nuestra salud mental, gracias a sus efectos de relajación y su relación con el mindfulness.

Si aún no sabías sobre estas técnicas, no te preocupes. Nunca es tarde para empezar a practicar fitness facial. “"Como la gimnasia, se puede empezar a cualquier edad, yo empecé a los 35 porque me encantaba la gimnasia corporal y cuando descubrí la facial me fascinó la idea".

Para que estas rutinas sean efectivas, en primer lugar, hay que practicarlas bien. Pero la clave para que podamos ver los efectos positivos en nuestra piel es la constancia, tratando de incluirlas en nuestra rutina como un cuidado más. "Requiere la misma constancia que requiere hacer gimnasia en el cuerpo para verte y sentirte mejor, y así conseguir una buen hábito. En la app recomiendo hacerlo 5 veces por semana. Aunque también tengo que decir que lo importante es empezar, aunque sea un día a la semana".

A estas alturas, no creemos que tengas ninguna razón para no querer probar estas técnicas de gimnasia facial. Estos son cinco ejercicios recomendados en la app FaceToned® que seguro que te van a dejar muy buena cara

Antes de nada: activar y calentar



Empezamos con la piel limpia y aplicamos un sérum para hidratar la piel. Es muy importante fijarnos en la postura con la que comenzamos este entrenamiento facial. Las piernas y pies deben estar en el suelo y alineadas con la pelvis, los brazos y hombros relajados. Antes de poder empezar a hacer ejercicio, estiramos hombros, cuello y cervicales.

'Core lift'



Este ejercicio ayuda a suavizar la papada y las arrugas verticales de la zona superior al labio.

Para esta rutina, primero alarga el cuello, colocando la punta de la lengua entre el labio superior y los dientes. Apoya el dedo índice en el centro del labio (como en la imagen), presionando. Es importante mantener la mandíbula estabilizada y la presión de la lengua contra los labios constante. A continuación, haz circular la punta de la lengua hacia la derecha, abajo, izquierda y arriba cuatro veces y luego cambia de dirección cuatro veces. Repite el ejercicio tres veces.

Ejercicio de Core Lift FaceToned

'Triangle toner'



Con este truco, vas a poder tonificar el 'triángulo de la juventud' y esto se traslada a una mejora de toda la parte central de la cara, línea de la sonrisa y patas de gallo.

Alarga el cuello, coloca ambos dedos índices junto a la zona inferior exterior de los ojos y tira ligeramente hacia los lados en dirección a la sien. Manteniendo esta posición, entrecierra los ojos y relájate mientras pulsas el párpado inferior ocho veces, asegurándote de que el párpado superior no se mueva. Luego mantén los ojos entrecerrados, cuenta ocho y relájate. Realiza el ejercicio tres veces.

Ejercicio Triangle Toner FaceToned

'Pomulos toner'

Para este ejercicio, que permite tonificar los pómulos, lo primero es alargar el cuello y colocar ambos dedos índices junto a la zona inferior exterior de los ojos, para evitar que se arrugue al hacer los movimientos faciales. Manteniendo esta posición, sube la comisura de los labios en cuatro pasos lentamente hacia la sien. Luego baja la comisura dos pasos hasta la mitad de los pómulos y vuelve a subirla en dos pasos. Mantén las comisuras levantadas y cuenta a ocho y relájate. Realiza el ejercicio tres veces.

Ejercicio Pómulos Toner FaceToned

Suaviza la frente



Es el ejercicio perfecto para disminuir las arrugas de la frente. Coloca ambos dedos índices justo encima de las cejas y mantenlos firmemente en su lugar. Pulsa la frente hacia arriba y hacia abajo ocho veces, mientras resistes con los dedos índices. En todo momento, la piel de la frente se debe mantener tersa, sin arrugas. Luego mantén las cejas levantadas durante ocho tiempos y relájate. Realiza el ejercicio tres veces.

Ejercicio para suavizar la frente FaceToned

'Facelift' total



Alarga el cuello y lleva la barbilla ligeramente hacia arriba, sujetando las clavículas con las manos y tirando ligeramente hacia abajo. Ahora lleva la barbilla hacia adelante y ligeramente hacia arriba para sostener el labio superior con los dientes inferiores, luego intenta tocar la punta de la nariz con el labio inferior. A continuación, levanta las comisuras de la boca y pulsa hacia arriba y hacia abajo ligeramente, como si estuvieras sonriendo durante ocho veces. Mantén esta posición contando hasta ocho y luego relájate. Realiza el ejercicio tres veces.

Facelift FaceToned

El último paso: estirar y relajar



Una vez acabada esta rutina de entrenamiento facial, las clases de FaceToned® suelen acabar con un estiramiento de hombros, cervicales, cuello y espalda. Otro truco para relajar la zona es aplicar un aceite facial para masajear la cara con las manos, aunque también se recomiendo usar un 'Gua Sha' o rodillo facial. Esto nos ayuda a aumentar la circulación sanguínea y así mejorar los resultados de los ejercicios que acabamos de llevar a cabo.