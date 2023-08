Qué hacer para no pelarse después de ir a la playa y perder el moreno en pocos días

Ahora que muchas nos despedimos oficialmente de las vacaciones de verano, llega el momento de preocuparse por cómo mantener el moreno durante las próximas semanas sin pelarse. Sí, sabemos que el bronceado es pasajero y que no sobrevivirá a los meses fríos; pero aún no estamos preparadas para decir adiós a este buen color que logra que todas las prendas nos sienten de maravilla (sobre todo los vestidos blancos, frescos y cómodos que hemos comprado en rebajas). Más ahora, que la vuelta a la oficina es inminente y necesitamos pequeñas alegrías que nos recuerden que la vuelta al cole y septiembre no son tan terribles como parecen.

El gran problema de la piel bronceada, esa que hemos conseguido a base de horas de playa o piscina (y fotoprotector para evitar quemaduras de sol), es que si no la hidratamos con constancia empezará a perder vitalidad, dando paso a manchas o a un levantamiento progresivo y poco estético que nos aterra. Y quitar lo pelado de la piel quemada por el sol no es fácil y mucho menos rápido. De hecho, si llegamos a ese punto, tendremos que asumir ser bicolores durante una temporada; por lo que lo más recomendable es tratarla como es debido a tiempo y mientras todavía lucimos bronceado. ¿La forma correcta? Ser constantes con la hidratación y exfoliarnos bien una vez a la semana mientras aún estamos morenas.

Por qué exfoliar la piel para mantener el moreno

El mito de que la exfoliación corporal elimina el bronceado que tanto nos ha costado conseguir debe quedar desterrado para siempre. De hecho, este tratamiento que se recomienda realizar una vez por semana contribuye a eliminar las células muertas de la piel que pueden alterar la uniformidad del tono logrado. Así, teniendo siempre en cuenta lo que se puede hacer con la exfoliación y lo que no, esta rutina puede ser la mejor aliada para alargar el efecto del bronceado y, a su vez, lucir una piel suave y sedosa.

La prevención del envejecimiento prematuro, una afección muy asociada a tomar el sol, también es uno de los objetivos de la exfoliación, puesto que previene a la dermis de las consecuencias de la sobreexposición. Asimismo, este tratamiento nos permite iluminar la piel, una característica indispensable para lucir el mejor bronceado, así como para alargar su duración, aunque ya no estemos disfrutando bajo el sol de la playa.

Mejores exfoliantes para piel bronceada

Lo que necesitamos en un buen exfoliante para nuestra piel es que tenga una formulación respetuosa con nuestra piel al tiempo que ofrece los resultados efectivos que esperamos. Por eso nos encantan las opciones que son todo un cóctel de ingredientes para nuestra piel como el exfoliante de Weleda que también contribuye a alisar nuestra piel, por lo que también es perfecto para tratamientos anticelulíticos.

Este exfoliante también es bueno para los tratamientos anticelulíticos. Primor

Datos estructurados producto Nombre: Exfoliante abedul Descripción: Exfoliante corporal formulado con abedul y finas perlas de ceras naturales y abedul. Además de su carácter exfoliante, es bueno para la celulitis. Marca: Weleda Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 8.98 Imagen:

Claro que, a veces, hay que buscar exfoliantes para pieles secas, apagadas y rugosas que incluyan algunos ingredientes específicos como el ácido hialurónico, como el de Lierac. De este modo, al tiempo que eliminan las células muertas, dan un extra de cuidado a nuestro cuerpo que le ayudará a mantener el bronceado.

Este exfoliante es perfecto para pieles secas y apagadas. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Exfoliante con efecto micropeeling Descripción: Exfoliante de cuerpo con efecto micropeeling ideal para pieles secas, rugosas y apagadas. La textura es tipo gel para facilitar el masaje. Marca: Lierac Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 22.45 Imagen:

En el proceso de exfoliación nunca hay que dejar de lado el rostro; eso sí, apostando siempre por cosméticos diseñados para el cuidado facial, ya que son menos agresivos. De hecho, nosotras somos fieles defensoras de las fórmulas suaves que respetan la barrera protectora de la piel, como el Gelée Gommate Docuceur de Avène, que es apto para todo tipo de pieles. Los motivos de su efectividad: fáciles: cuenta con microesferas de celulosa y de cera de jojoba que eliminan suavemente las células muertas al tiempo que la niacinamida y el salicilato de sodio completan la exfoliación mecánica de las microesferas para dar luz a la cara.

Este exfoliante está formulado para respetar las pieles sensibles. Druni

Datos estructurados producto Nombre: Exfoliante Gelée Gommate Docuceur Descripción: Gel exfoliante facial apto para todo tipo de pieles con niacinamida y salicilato de sodio para exfoliar y dar luminosidad a la cara. Marca: Avene Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.