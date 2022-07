¿Qué es la huella estética y con qué tratamientos podemos lograr que sea 'positiva'?

La 'huella estética' es un nuevo término que expresa el impacto que pueden llegar a tener los tratamientos médico estéticos que nos realizamos a lo largo del tiempo. "Lo que te haces de joven puede influir en tu rostro 20 o 30 años más tarde", advierte Virtudes Ruíz, cirujana y médico estético. Es más, "los cinco primeros años en los tratamientos de medicina estética son los que marcarán el transcurso y devenir de tu rostro", añade el médico estético Jaime Tufet.

Así que si alguna vez te has hecho un tratamiento estético ya cuentas con esta huella, que no necesariamente es mala o perjudicial. En palabras del doctor Miguel Sánchez Viera, con huella estética "nos referimos al impacto que dejan en el rostro los tratamientos estéticos. Puede ser positiva, cuando el tratamiento y el producto empleado se adapta a las necesidades y características del paciente y el resultado es natural y sin problemas. O negativa, cuando el producto, la técnica o la falta de conocimiento de la realidad del paciente dejan residuos del producto, originan una reacción anómala en los tejidos o producen un resultado estético artificial".

Factores clave

La clave siempre siempre es acudir a profesionales experimentados que utilicen productos de calidad y respeten la armonía del rostro del paciente. De esta forma esa huella estética no será nunca negativa.

El doctor Sánchez Viera nos apunta qué sustancias hay que evitar para que nuestra huella sea siempre positiva: "El producto que se emplea en estética no solo ha de ser de calidad, sino que tiene que ser adecuado a las características del paciente. Lo que puede tener un impacto estético positivo en un paciente, puede no tenerlo igual en otro. Hay productos que persisten y producen un exceso de reacción en algunos pacientes, no todos reaccionan igual. Deben evitarse productos persistentes como la hidroxiapatita cálcica, ácidos hialurónicos muy modificados en laboratorio, etc".

Para lograr un resultado natural y armonioso es necesario personalizar al máximo cada tratamiento y estudiar la morfología de cada persona: "Es necesario personalizar los tratamientos. Conocer las características del paciente, su piel, su genética, y también su estructura facial y en qué punto se encuentra en su proceso de envejecimiento. Los tratamientos de dermatología estética temporales y bien aplicados y en las manos correctas (las del dermatólogo) suelen tener efectos positivos a largo plazo", continúa el doctor.

Según la Academia Española de Dermatología y Venerealogía (AEDV) hay procedimientos capaces de mejorar la huella estética positiva y otros que entrañan riesgo de impulsar la huella estética negativa

Ácido hialurónico, sí; silicona, no

"Una sustancia adecuada para una huella estética positiva sería por ejemplo el ácido hialurónico. Aunque es reabsorbible, mejora a largo plazo la calidad de la piel y el proceso de envejecimiento. El segundo caso, el de la huella negativa, serían productos sintéticos que no se degradan, como la silicona, que pueden terminar ocasionando deformidades a corto y largo plazo. Otros como la hidroxiapatita cálcica, que producen una reacción que busca estimular la producción de colágeno, pueden producir en algunos pacientes respuestas no esperadas como nódulos, reacción a un cuerpo extraño o exceso de volumen", explica el doctor.

Por último el doctor Sánchez Viera expone los riesgos que conlleva una mala práxis o el uso de sustancias inadecuadas: "Reacciones anómalas, inflamación persistente, resultados no naturales, etc. Es frecuente encontrar resultados estéticos 'industriales', todos los labios iguales, todas los ojos con la misma expresión, todas las líneas del pelo igual …. La personalización del tratamiento es imprescindible para una huella estética positiva", concluye.