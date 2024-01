Así es el primer corte de pelo realizado a una modelo que no existe

La Inteligencia Artificial (IA) es una realidad. Lo que hasta hace bien poco habríamos imaginado que se trataría de un capítulo de Black Mirror ahora ha pasado a ser parte del mundo real. Y las redes sociales, además, favorecen esta disciplina aportando inmediatez y popularidad instantánea.

El entorno de las 'influencers', en este sentido, también se ha visto influenciado por la IA. Fue en octubre de 2023 cuando salía a la luz una modelo de Instagram que no existe en la vida real, Aitana López.

Es una creadora de contenido, especializada en estilo de vida, 'fitness' y videojuegos, que fue obra de The Clueless, una agencia de modelos creada por Rubén Cruz y Diana Núñez en Barcelona. Aitana López (con usuario en Instagram como fit_aitana) ya acumula más de 267.000 seguidores, cobra más de 4.000 euros al mes y cuenta con un cabello de lo más reconocible: con una melena larga de color rosa. Sin embargo, para muchos, el inicio de nuevo año supone un nuevo look, y Aitana López también se ha hecho el suyo de la mano de Llongueras. Tratándose del primer cambio de look a una modelo creada por IA.

El corte de pelo de Aitana López: una de las tendencias capilares de 2024

La modelo creada por IA deja atrás su larga melena y se pasa a uno de los cortes de moda que triunfará en los salones de belleza este año. Teniendo en cuenta su pasión por el deporte y los videojuegos, los expertos de Llongueras han presentado su primer cambio de look, bautizado como 'iced pink bob'. Pero, ¿en qué consiste?

Alberto Sanguino, Education Manager de Llongueras, explica: "Hemos realizado un trabajo de platinado con un difuminado en las raíces y reflejos 'iced pink'. Siempre que se dejan las raíces en oscuro, se da profundidad y se consigue un aspecto más natural, más relajado, menos preparado y producido". Todo ello refleja el carácter e individualidad de la modelo, reconocida por su pelo de color rosa.

En cuanto al corte, Aitana ha estrenado un effortless bob'. En palabras de los expertos, "se trata de un bob con un sutil escalado de capas en la zona posterior con el objetivo de dar movimiento al cabello, manteniendo más entera la parte de delante. Hemos trabajado la zona de puntas con una técnica especial, que es el texturado para reducir volumen y densidad y aportar textura". En este sentido, ha quedado una melena de aspecto muy natural.

Así ha sido el primer cambio de look a una modelo creada por IA Llongueras

¿El futuro de la industria de la moda y belleza?

Esta colaboración supone un antes y un después en la industria de la moda y belleza, y Llongueras se convierte en una firma pionera al romper las barreras tradicionales del marketing de 'influencers' al realizar, por primera vez, un cambio de look para una modelo digital. En palabras de su Chief Marketing Officer (CMO) María Linares: "El capital de la marca Llongueras es su Heritage, y desde su origen ha estado marcada por su visión de futuro. Con la colaboración de Aitana y todas las posibilidades que nos ofrece la IA abrazamos el futuro sin olvidar nuestro pasado".

Para llevar a cabo este cambio de look de IA han apostado por una fusión entre el arte y la tecnología. Linares concluye, "con Aitana exploramos nuevas opciones que, gracias a la tecnología, nos ayudan a capitalizar la innovación en el sector de la moda y la belleza. Que 'influencers' o modelos se atrevan a un cambio no es tan fácil, y con modelos de IA se nos abre un abanico infinito de posibilidades".

Así ha sido el primer cambio de look a una modelo creada por IA Llongueras

