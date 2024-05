Trucos que deberías conocer para que nunca dejes de oler tu perfume

¿Te encanta como huele tu colonia favorita, pero ya no la hueles más cuando la llevas puesta? ¿Te has preguntado alguna vez por qué te pasa? ¿Puede ser que haya perdido sus propiedades y tu perfume ya no dure todo el día? Puedes estar tranquila porque es algo que nos ocurre a todos y es una reacción normal de nuestro sentido del olfato.

"Después de un cierto tiempo, nuestra nariz entiende que el olor en cuestión no es amenazante, peligroso o extraño y entonces se concentra en otros olores nuevos para comprenderlos... o sea, el aroma en cuestión pasa al trasfondo", aseguran los expertos de la marca de perfumes Arquiste.

Sin embargo, podemos conseguir engañar a nuestro olfato si, además de reaplicar nuestra fragancia favorita de vez en cuando, seguimos estas claves a la hora de perfumarnos.

Verás que con unos pequeños gestos antes, durante y después de echarte tu colonia o perfume favorito todos los días conseguirás que tu olor dure más de lo que te crees. Desde el equipo de expertos de Abanuc, nos han dado las claves:

1. Hidrata tu piel: el truco para retener el buen olor

Una piel bien hidratada retiene mejor el aroma, así que es fundamental aplicarse una crema hidratante en los puntos donde planeas aplicar el perfume. Por este motivo conviene que utilices una hidratante sin aroma como The Body Cream Augustinus Bader, con la que además conseguirás una piel radiante, firme, tersa y rejuvenecida.

2. Usa los puntos de pulso para potenciar tu perfume

Aplica el perfume en los puntos de mayor riego sanguíneo, como las muñecas, detrás de las orejas, en el cuello y en el pliegue de los codos. Estas áreas tienden a ser más cálidas, lo que ayuda a activar el aroma del perfume.

3. Prohibido frotar las muñecas al echar colonia

Seguro que en muchas ocasiones has visto, hecho o has estado tentada de frotar la parte interior de una de tus muñecas con la parte interior de la otra. Pues no. Evita frotar el perfume después de aplicarlo, ya que puede romper las moléculas y reducir su duración. Simplemente deposítalo suavemente y deja que se asiente.

4. Aplica ligeras capas de colonia

Una mujer perfumándose. Freepik

En lugar de echarte una gran cantidad de perfume de una vez, opta por capas ligeras. Esto ayudará a que el aroma sea más sutil pero duradero.

5. Pulveriza en la ropa pero con precaución

Si quieres que el aroma dure más tiempo, también puedes pulverizar un poco de perfume en tu ropa, pero asegúrate de que el perfume no manche la tela, así que antes de lanzarte a la aventura, prueba en una zona discreta de la prenda. No se recomienda con aquellos que son de alta concentración o que están formulados a base de aceites.

6. Almacena bien tu perfume

Guarda tu perfume en un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz solar directa y cambios de temperatura bruscos, para preservar su calidad y aroma.

Como ves son seis pequeños gestos que puedes llevar a cabo en tu día a día y que tampoco te suponen mucho, ¿te animas al cambio?

No todas las fragancias son iguales

Mujer elaborando perfumes. Pexels

Como bien sabes hay perfumes que tienen un olor que dura más y esto ocurre porque "los aromas, como todo en la naturaleza, están hechos de moléculas. Las notas amaderadas, balsámicas o almizcladas presentan moléculas mas complejas y por lo tanto más pesadas, con lo cual, tienen mayor longevidad en nuestra piel", nos indica un experto de Arquiste.

Desde esta firma de fragancias exclusivas nos explican que las materias más complejas como la vainilla, pachulí, vetiver, madera de cedro, incienso o almizcle, duran más en nuestra piel porque son más cercanas a nuestra propia química.

Sin embargo, añaden: "no debemos de menospreciar a las notas cítricas o florales que ayudan a tener mas 'aire' y volumen a perfumes. La mezcla es lo mas importante. Busca perfumes que tengan una base amaderada, balsámica, gourmand o resinosa".

Todo esto es muy importante a la hora de que tu perfume dure, pero no es lo único. "La duración no es lo único ni lo más importante en un perfume. Lo más importante es la belleza y armonía de la fórmula. Si huele bien en ti, te encanta y te hace feliz es lo fundamental. Y al final, siempre podemos volver a aplicar. ¡No pasa nada!", sentencia el experto de Arquiste.

