El corte de pelo mullet con el que Alba Flores sorprendió en el pregón del Día Internacional del Orgullo LGBTI

Ayer fue el Día Internacional del Orgullo LGBTI en todo el mundo y en muchos lugares se aprovechó para denunciar la situación de las personas del colectivo, todo lo que se ha conseguido en estos últimos años y todo lo que queda por luchar.

En Madrid, como todos los años, el 28 de junio se hizo el pregón que inauguraba las fiestas del Orgullo con invitados que son un icono LGTBI, como Ana Wagener, Alex De la Croix y Lali Espósito entre otros, aunque uno de los más emotivos fue el que dio Alba Flores sobre el escenario de la mítica plaza de Pedro Zerolo.

La actriz emocionó a todos con un discurso fuerte y reivindicativo, en el que hablaba del auge de las agresiones homófobas por todo el país: "No existe ninguna cuneta donde nos vayan a poder meter a todes juntos (...). No vamos a permitir que nos quiten nuestra cultura".

Cuando se subió a la palestra, pudimos apreciar todo un cambio de imagen radical de Flores. Acostumbradas a su larga y ondulada melena, apareció con un mullet muy moderno que dejó impresionados a los asistentes.

Alba Flores dando el pregón del Orgullo 2023 Carlos Lujan

Alba Flores dejó en casa su look dulce para apostar por un estilo mucho más punk y combativo, formado por un collar de pinchos, un top corsetero beige y unos pantalones vaquero de tiro bajo a juego que dejaban ver su ropa interior de estampado de leopardo.

No obstante, una de las cosas que más nos llamó la atención fue su look 'beauty'. "Alba Flores luce un corte rompedor, un mullet extremo, con una fuerte desconexión entre la zona de medios y las puntas, que le da una imagen fuerte y reivindicativa. Las ondulaciones en los mechones que quedan más largos, en el flequillo y la nuca, le dan mayor contraste y personalidad al look, que encuentra su broche de oro con un efecto 'wet' muy fresco y de tendencia. Se trata de un look no apto para todo el mundo, pero que acompaña perfectamente al mensaje que quería transmitir ella", nos cuenta Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera.

El maquillaje que copiaremos en la 'Pride Week'

El nuevo corte de pelo no fue lo único que nos encantó de su look, el maquillaje también fue uno de los más llamativos de la jornada. Para darle un toque de color a su conjunto neutro, Flores plasmó la bandera LGTBI en su rostro, aunque de una forma muy original.

El maquillaje de Alba Flores en el Día Internacional del Orgullo LGTBI 2023 Getty Images

Alba utilizó los colores del orgullo a modo de antifaz sobre sus ojos, difuminándolos entre ellos. Aunque pueda parecer complicado, se trata de un maquillaje bastante sencillo, en el que sólo necesitaremos una paleta de colores vibrantes y un pincel de difuminar.

Lo primero que tenemos que hacer es coger una pequeña cantidad de la sombra en polvo que queramos y, con movimientos circulares, ir repartiéndola por toda la superficie. A continuación, limpiamos la brocha y repetimos lo mismo con el otro color, haciendo hincapié en la unión de ambos tonos y así repetidamente hasta que lo tengamos todos.

Para que este maquillaje no quede a parches, la actriz ha utilizado uno de los mejores trucos que podríamos hacer, y es que como vemos, los colores de la bandera no están ordenados. En lugar de seguir el orden del arcoíris, Alba ha puesto juntos los colores que están más cercanos en la rueda cromática, de modo que, al integrarlos, sea mucho más sencillo.

Paleta de sombras 'All the colors' de 3ina Cortesía

Aunque lo que más abundan son las paletas de tonos neutrales, para este look necesitaremos una que tenga todos los colores como la All the colors de 3ina (59,95 €), con 56 tonos diferentes, tanto en mate como en brillo, y muy fáciles de difuminar, por lo que sería ideal para conseguir este look.

Una de las cosas más especiales de la paleta es que este 2023, la firma vuelve a colaborar con IT GETS BETTER ESPAÑA y donará el 100 % de los beneficios de las ventas de All the colors desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2023. Eso sí, si la buscas ten en cuenta de que sólo está disponible en la página web de 3ina.

