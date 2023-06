Brillantes y sombras de neón: la tendencia de maquillaje 'glitter' que arrasa en redes sociales más allá de los festivales

Hace un par de años que apostamos todo al glitter para conseguir maquillajes muy de estética glam y para dar rienda suelta a los make up más creativas y coloridos. Y, como no podía ser de otra forma, el maquillaje glitter sigue siendo tendencia este año y arrasa en redes sociales, incluso, fuera de los festivales y fiestas donde nació. Aunque este tipo de maquillaje se puede lograr con sombras de ojos con mucho brilli brilli, purpirna, glitter, iluminadores o colores neón, son los brillos son los que adquieren ahora más protagonismo y han abandonado los festivales para aportar creatividad a cualquier look.

Estos brillantes ya no solo se colocan en los ojos, sino que hay quienes también se los pone en cejas, pómulos o en la frente. El ejemplo más extremo podrían ser los maquillajes de una de las series número uno de HBO Max, Euphoria, la que sorprendió a sus fans con eyeliners de neón, mucho glitter, iluminadores con brillantes y sombras con mucha purpurina. Y, por otro lado, otra expresión de esta tendencia es la que se ve mucho ahora en redes sociales y con la que han sorprendido influencers como la cantante argentina Emilia Mernes, quien siempre se coloca un brillo debajo de las pestañas o en el lagrimal.

¿Pero, es fácil aportar ese brillo a nuestro maquillaje? Sí, con ayuda de las pegatinas que se pegan en tu maquillaje y arrasan en redes. Estos stickers de brillos son la forma más sencilla tanto de añadirlos como de retirarlos a la hora de irse a dormir. Hay desde stickers básicos con forma de perlas, mini cristales transparentes, de colores, con forma de gota, estrella o corazón, pero también aquellos más festivaleros, generalmente para poner sobre la frente, y que son todo un espectáculo para deslumbrar allá por donde vayas.

No obstante, puedes comenzar por algo básico y copiar el look de un brillo en el lagrimal o en la cuenca de los ojos. Como la famosa cantante Lady Gaga que usa muchos en sus conciertos, como podemos ver en esta publicación de su perfil de Instagram (@ladygaga).

O lanzarte a los looks más atrevidos y brillantes si vas a un festival de música este verano con este otro modelo de pegatinas faciales también rebajadas en Primor.

Combina estos brillos para la cara con tu 'make-up' y crea diferentes 'looks', gracias al diseño autoadhesivo fácil de usar y de retirar, no deja residuos. Primor

Por tanto, la tendencia glitter es todo lo que necesitas esta temporada para ponerle un toque de brillo a todos tus looks del día a día. Y una manera fácil de incorporar este brilli brilli a tus maquillajes diarios, sin necesidad de pegatinas, es con estas sombras de Krash Kosmetics duocromáticas y con purpurina muy fáciles de aplicar en tus ojos para no perder tiempo con makes up complicados. Aprovecha ahora que gracias a las rebajas de Primor cuestan solo 13 euros.

La sombra líquida de ojos más versátil, Khamaleon Duochromatic. Primor

