Los mejores protectores solares en cápsulas para un bronceado más rápido, duradero y seguro

A pocos días para que arranque la época estival, son muchas las mujeres que se preguntan cómo preparar la piel de cara al verano para conseguir un bronceado rápido, duradero y seguro. Lo cierto es que a día de hoy, y más allá de la protección solar tópico, existen unas cápsulas orales a modo de complemento alimenticio, bajo la reconocida firma dermocosmética de Endocare, Isdin o Martiderm, con una combinación sinérgica de ingredientes activos que estimulan e intensifican un bronceado bonito, luminoso y homogéneo.

Otro de los puntos a tener en cuenta en su fórmula con una potente acción antioxidante, perfectas para usar en verano de cara a los meses de mayor incidencia de la radiación, lo que contribuye a la protección frente al daño oxidativo desde el interior y previene los efectos nocivos del sol, radiación UVA, UVB, e infrarroja. Sin embargo, son muchas las opciones de fotoprotección oral a la hora de elegir en las farmacias, lo que dependerá de las necesidades de cada piel.

Para qué sirve y cómo funciona la fotoprotección oral

Es de vital importancia saber que las cápsulas o pastillas para protegerse del sol no son un sustituto de las cremas solares, y es que por sí solas no realizan una protección barrera de UV total, si no que potencian su acción para que la piel se vea radiante todo el año y, sobre todo, durante los meses de mayor exposición solar.

Cápsulas Heliocare 360º Cantabria Labs

Además, por su fórmula son ideales para completar tratamientos despigmentantes, iluminadores y otras alteraciones de la piel propias de la exposición solar. En cuanto a cómo se deben tomar, bastará con ingerir una al día, o bien durante todo el año, o al menos durante el periodo de mayor incidencia de la radiación solar. Asimismo, y como se indica, se debe de usar junto a un protector solar tópico.

Cápsulas Heliocare 360 y D Plus

La protección solar oral Heliocare 360º es ideal para todo tipo de pieles y, especialmente pieles con intolerancia al sol, esto es, para las pieles muy claritas, con melasma o con manchas del embarazo. Además, previenen la pigmentación de la piel gracias a sus ingredientes, como la Vitamina C, E y Niacinamida, que actúa para impedir que aparezcan más manchas en la piel a la vez que reduce las que ya había.

En el caso de las cápsulas de Heliocare 360 D Plus, subrayar que tienen una mayor concentración de Fernblock y Vitamina D, Vitamina B3 y Vitamina E, lo que las convierte en un complemento alimenticio para periodos de alta exposición al sol o para tomar todo el año y prevenir alergias e intolerancias al sol. Se aconseja para fototipos de piel muy claros y alergias al sol.

Martiderm Sun Care cápsulas solares

Las cápsulas de Martiderm Sun Care es un cmplemento alimenticio que ayuda a preparar la piel para la exposición solar. Contiene extractos vegetales exclusivos ricos en polifenoles (Polypodium leucotomos, Cacao y Resveratrol) y favorece a la protección de las células frente al daño oxidativo, gracias al elevado contenido en antioxidantes y vitaminas, y a la reparación del daño solar, gracias a la presencia de vitamina A, D y C, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

MartiDerm Sun Care MartiDerm

SunISDIN Cápsulas



Las cápsulas SunISDIN son un suplemento alimenticio que incluyen VitAox Ultra, un innovador complejo con vitaminas antioxidantes, carotenoides, minerales y extractos de origen natural formulado por dermatólogos y nutricionistas. Los nutricosméticos son complementos alimenticios cuyos ingredientes actúan directamente sobre la piel, mejorando su estado.

SunISDIN Cápsulas ISDIN

Cápsulas Heliocare Bronze

La fotoprotección de Heliocare Bronze, a diferencia de las dos anteriores, incluye Forskolin y Betacaroteno en su formulación, lo que potencia la síntesis de melanina para activar un bronceado sano y duradero, al mismo tiempo que preparan y protegen la piel de los efectos nocivos del sol. Ahora bien, no se aconseja utilizar en pieles con tendencia a la aparición de manchas.