Marcas de maquillaje 'cruelty free' para comenzar 2024 de una forma más sostenible

En España, cada vez hay más marcas concienciadas con los derechos de los animales, como Freshly cosmetics o 3 INA.

Según datos recogidos en un estudio de la ONG 'Te protejo', el avance de la ciencia con los años es notable y las distintas instituciones a nivel internacional han hecho su tarea. Mientras que los testeos en animales tienen un porcentaje de efectividad que va desde el 40% al 75%, la existencia de métodos alternativos, que no requieren el uso de animales, supera el 86% de efectividad (cultivos celulares, microchips, técnicas in vitro, etc). Técnicas que a fines de los 90 recibieron el nombre de productos cosméticos 'Cruelty free' (libres de crueldad animal). Con el paso del tiempo, el concepto de 'cruelty free' pasó de ser la referencia de una nueva técnica a una comunidad que lucha por la libertad de los animales de laboratorio. Un concepto que muestra un cambio bioético en la sociedad y, con ello, un cambio en el pensamiento que busca borrar el antropocentrismo existente dentro del área de la cosmética.Según un estudio de Grand View Research, este mercado podría alcanzar los 20.800 millones de dólares -más de 17.600 millones de euros- en 2025.

Qué implica que el maquillaje sea 'cruelty free'

Un producto 'cruelty free' es aquel que no está testado en animales. Es decir, que la marca no ha realizado ensayos con animales para la creación/elaboración de sus productos. Ahora bien, debemos diferenciar entre productos 'cruelty free' y veganos, porque no es lo mismo.

Los productos veganos son aquellos que no contienen ingredientes de origen animal (como el colágeno, que pueden contener ciertas cremas en el mercado), ni derivados animales (como la cera de abejas o el carmín).

Esta diferenciación es importante tenerla en cuenta, ya que desde la firma de belleza 3INA explican que un cosmético puede tener solo una certificación: "se puede dar el caso de que un producto sea vegano, pero no cruelty-free y viceversa".

Apunta estas marcas 'cruelty free', es decir, que no han sido testadas en animales

1. Base de maquillaje, de Charlotte Tilbury

Este producto es perfecto para realizarte la técnica del 'contouring' en el rostro. Charlotte Tilbury.

'Hollywood Contour Wand' es una fórmula de maquillaje ligera que puedes mezclar para ir creando tu propio tono y conseguir un rostro con contornos. Contiene pigmentos procesados con buena adherencia y uniformidad de color para crear sombras y definir los rasgos del rostro con un acabado natural. Este producto, de Charlotte Tilbury, está disponible en dos tonalidades. (Precio: 39,99 €).

2. Base revitalizante y spray fijador, de Too Faced

Este producto contiene una bruma ligera con esencia de coco. Too faced.

Too Faced ha creado esta bruma ligera, con infusión de agua de coco, tres en uno que prepara, fija y refresca el maquillaje, a la vez que ayuda a mantener la piel hidratada. Esta bruma se puede usar como prebase, antes del maquillaje; como spray fijador, para mantener el maquillaje en su lugar todo el día, y como refrescante en cualquier momento. Su combinación de agua de coco, sus ingredientes a base de probióticos y los revitalizadores de la piel trabajan juntos para hidratarla e iluminarla, promover su elasticidad y su tono. (Precio: 39,99 €).

3. Polvos matificantes fijadores, de Sephora

Polvo compactado, matificante e iluminador. Sephora.

Sephora Collection ha creado estos polvos compactos y matificantes para fijar el maquillaje. Un producto que deja un velo perfeccionador, que alisa la textura de la piel y reduce la apariencia de los poros. Su fórmula también ayuda a absorber el exceso de sebo y controlar los brillos para una acción matificante de larga duración. Resultado: la tez está más uniforme, matificada al instante. (Precio: 15,99 €).

4. Prebase hidratante en bruma, de Rare beauty

Se trata de una bruma ligera para refrescar la piel. Rare beauty.

Estamos ante una bruma ultrafina, destinada a iluminar, hidratar, preparar, asentar y refrescar la piel. Debe aplicarse antes del maquillaje para conseguir un mejor resultado. Su fórmula vegana está creada a base de una combinación botánica de loto, gardenia y nenúfar blanco, que ayuda a aliviar y calmar la piel. Una fórmula bifásica, con niacinamida e hialuronato de sodio, que proporciona a la piel un aspecto de mayor suavidad y volumen. Es de Rare Beauty. (Precio: 31,99 €).

5. Paleta de iluminadores, de Anastasia Beverly Hills

Se trata de cuatro iluminadores de acabado empolvado. Beverly Hills.

Beverly Hills presenta estos cuatro iluminadores veganos, de acabado empolvado metalizado que potencia el brillo. ¿Cómo se usa?, debes superponer las tonalidades o aplicarlas por separado sobre el rostro, los ojos y el cuerpo. Los tonos Marshmallow, Gumdrop y Butterscotch se pueden aplicar también en los labios. (Precio: 59,99 €).

Desde la marca proporcionan dos consejos: 1) Para un brillo natural, dar sobre los polvos unos suaves golpecitos con una brocha y aplicar sobre los puntos destacados del rostro, y 2) Para un brillo intenso, impregnar cuidadosamente la brocha de polvos y aplicar sobre el rostro.

6. Polvos bronceadores, de Freshly Cosmetics

Polvos bronceadores 100% naturales. Freshly cosmetics.

Estos polvos bronceadores, de Freshly cosmetics, son 100% naturales, perfectos para definir los rasgos del rostro y obtener un bronceado ligero y natural durante todo el año. Su cálido color tierra se adapta a todos los tonos de piel y su textura se funde al instante garantizando un efecto buena cara. Fórmula 100% a base de ingredientes naturales. (Precio: 21,99 €).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.