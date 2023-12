Los mejores acondicionadores para el pelo según la OCU por menos de 3 euros

Es un hecho que no todas las melenas son iguales y que cada una presenta una serie de necesidades concretas. Sin embargo, una buena rutina capilar ha de estar compuesta por productos comunes que se adapten a cada cabello sin dejar de cumplir su función. Estos son, además del champú o la mascarilla, los acondicionadores, cuyo principal objetivo es hidratar, evitar el encrespamiento y sellar las puntas abiertas.

No siempre es fácil, en cambio, elegir el producto adecuado y aunque en el mercado podemos encontrar todo tipo de alternativas, una buena forma de acertar es guiarte por los consejos de los expertos. Si no tienes esa posibilidad, también puedes tener en cuenta otros factores como la relación calidad/precio, algo en lo que se ha basado la Organización de Consumidores y Usuarios para elegir a los mejores acondicionadores.

El análisis de la OCU sobre acondicionadores

"Un reciente análisis de nueve acondicionadores de marcas líderes realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela una buena o incluso muy buena eficacia a la hora de facilitar el peinado y mejorar su aspecto", comentan desde la OCU. Los resultados de las pruebas que han hecho desde la institución en colaboración con 30 valoraciones por producto de un grupo de personas que los han probado durante cinco días, coinciden en que dos acondicionadores destacan por encima del resto. Para ello, han tenido en cuenta "cuestiones como la facilidad de aplicación sobre el cabello, su textura, su olor o el aspecto final y la suavidad del cabello tras su aplicación y aclarado"

No obstante, OCU aclara que "en contra de lo que alegan algunas marcas, los acondicionadores no pueden tener un efecto reparador. Sencillamente, porque el pelo es una fibra sin vida que no tiene capacidad de regeneración y, por lo tanto, no puede ser reparado por ningún producto cosmético". Una afirmación con la que coinciden numerosos peluqueros que insisten en la importancia de cortar las puntas para que se vean realmente saneadas y utilizar productos naturales.

Estos son los mejores acondicionadores según la OCU

En el reporte de la Organización de Consumidores y Usuarios destaca un dato interesante: el precio. "El coste medio por 100 ml varía entre los 0,71 y los 12,97 euros según la marca, sin que haya resultados que justifiquen estas enormes diferencias. De hecho, OCU considera que existen muy buenos acondicionadores por menos de 3 euros por 100 ml".

Elvive Hidra hialurónico (L`Oreal) . Precio: entre 3,49 y 7,62 €/300 ml (1,63 €/100 ml). A favor: buenas valoraciones en casi todo (en eficacia, en etiquetado, en el test de uso); y el bote es de plástico reciclado. En contra: mala nota en impacto ambiental por sus ingredientes, como la dimeticona, una fuente de microplásticos.

. Precio: entre 3,49 y 7,62 €/300 ml (1,63 €/100 ml). A favor: buenas valoraciones en casi todo (en eficacia, en etiquetado, en el test de uso); y el bote es de plástico reciclado. En contra: mala nota en impacto ambiental por sus ingredientes, como la dimeticona, una fuente de microplásticos. Herbal Essences. Precio: entre 4,66 y 7,76 €/275 ml (2,12 €/100 ml). A favor: buenos resultados en muchos apartados del test de uso, como las propiedades cosméticas, la textura y el olor, entre otros. En contra: no indica si el plástico del envase es reciclado; pese a ser vegano, sus ingredientes no son respetuosos con la vida acuática.

¿Cómo se debe aplicar el acondicionador?

Es importante recordar que, más allá del acondicionador que se utilice, la forma de aplicarlo puede cambiar completamente su efecto. Así, debemos hacerlo siempre tras el lavado y aclarado con abundante agua y siempre de medios a puntas, esperando el tiempo suficiente que recomiende el fabricante para que haga efecto. Normalmente de 3 a 5 minutos y tras haber escurrido el pelo o haber quitado gran parte de la humedad, secándolo poco a poco con una toalla.

