Si eres una persona que se maquilla a diario para ir al trabajo, por ejemplo, o los fines de semana, sabrás que, poco a poco, con la práctica, mejora tu técnica de maquillaje hasta perfeccionar los ojos pintados, el colorete o la forma de aplicar la base. No obstante, por mucha experiencia que tengas, no es tarea fácil encontrar productos que se acoplen de manera perfecta a nuestra piel, ya que algunos se absorben rápidamente, otros dejan brillos y otros, manchas. El truco, por ejemplo, es buscar cosméticos que nos ayuden a controlar el exceso de brillos y sebo si tenemos la piel grasa. No obstante, si tenemos este tipo de piel y no queremos que aparezcan los indeseables brillos, o que se muestre un exceso de sebo, es casi obligatorio utilizar un primer.

También se le conoce como prebase de maquillaje, pero, debemos utilizar las específicas para este tipo de piel que consigan controlar los brillos. Nada de primer hidratante, este tipo lo reservaremos para personas con piel seca o atópica. Este cosmético nos ayudará a mantener el maquillaje sin brillos y perfecto durante más tiempo y a proteger nuestra piel de los aceites de las bases de maquillaje. Y es que, si al aplicar la base vemos como se forman arruguitas o se cuartea la piel de nuestro rostro es que no la hemos preparado bien. Pero, esto se soluciona con un primer, para lucir un maquillaje profesional sin salir de casa y evitar esos errores de principiantes, que ya no somos.

Además, el primer tiene otros beneficios como el de reducir visiblemente el tamaño de los poros a la vez que hidrata para evitar que se cuartee el maquillaje. Y, como no, ayuda a que cosméticos duren más sobre el rostro y se vean mejor. Pero, ¿cómo elegir un buen primer? Desde 20deCompras queremos ayudarte con alguno de los mejor valorados del mercado para pieles grasas. El primero que destacamos es este de MINA, una marca joven española y muy famosa ahora que te encantará. Su suave prebase ideal para piel grasa la prepara para el maquillaje, reduciendo poros e imperfecciones y minimizando las líneas de expresión. Está especialmente formulada para conseguir un acabado mate y sedoso en el rostro.

Acabado mate y sedoso. Primor

En segundo lugar, destacamos este preparador de maquillaje especialmente ideado para pieles mixtas o grasas. Se trata de una emulsión en gel sedosa, con un gran contenido de ingredientes naturales, que hidrata y acondiciona la piel para mejorar la aplicación de la base de maquillaje, controlando la grasa para evitar brillos. Lo tiene todo porque las vitaminas E y C protegen tu rostro con antioxidantes, mientras que la cafeína calma la piel. Lo mejor es que tiene dos tonalidades distintas disponibles, según tu rostro.

Antibrillos con dos colores disponibles. Primor

Sin embargo, si quieres una fórmula simple y económica, esta disponible en Druni es sedosa e iguala la textura de la piel y ayuda a que la base dure más durante el día. Por lo que, dará igual si tu piel es grasa, mixta o seca.

Prebase matificante. Druni

Y, una de las que más te recomendamos desde 20deCompras es esta porque, además de ser una de las mejores prebase del mercado, sirve como protector solar. Su fórmula sin aceite ayuda a que la piel la absorba de inmediato, perfeccionando al instante un resultado alisante, suave y cómodo de larga duración en nuestro rostro. El filtro solar ultraligero con el que cuenta es SPF 50 que protege durante el día de los rayos más nocivos. Sin olvidar que, gracias a sus antioxidantes, combate la polución y otros agentes medioambientales.

¡Con protección solar incluida! Primor

Antes de pasar a los ojos, te dejamos esta de la marca Make Up For Ever porque es especial para pieles grasas o mixtas. Es la base ideal para matificar al instante los brillos y alisar la textura de la piel.

Prebase para pieles grasas a la venta en Sephora. Sephora

Prebase también para los ojos

De la misma forma, si quieres que tus ojos maquillados queden de 10, te recomendamos la prebase para que tu sombra dure 24 horas. Esta fórmula vegana de la marca Urban Decay es una de las más elegidas. El objetivo es claro: preparar el párpado para que la sombra de ojos dure más tiempo sin pliegues y se intensifique el color y la pigmentación. Además, este modelo incluye un aplicador para lograr mayor precisión.

Vegana y con más de 30% de descuento. Druni

Por último, esta sombra de ojos ligera e hidratante te encantará porque suaviza la piel mientras la prepara para la aplicación de la sombra de ojos. El resultado: un color intenso que dura más tiempo sin desvanecerse o manchar tu rostro. Gracias a esta prebase proporcionarás un impulso de hidratación instantánea y duradera. Su fórmula de color melocotón resaltará los colores para que duren más.

Para los párpados. Sephora

