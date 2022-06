Maquillaje con Orgullo y mucha purpurina: los mejores 'tips' para brillar este junio

Estamos ya en el mes del Orgullo y nuestra piel puede convertirse en un lienzo donde expresarnos, liberarnos y, por qué no, en una excusa para brillar más que nunca y celebrar la libertad sexual. El maquillaje es un arma de expresión y podemos usar looks atrevidos y divertidos para celebrar el Orgullo LGTBIQ+. Desde ojos con la bandera arcoíris, hasta mates y metálicos, pasando por pigmentos duocromáticos de purpurina que tanto se han puesto de moda ahora.

Una de las mejores marcas para lograr todo esto, conseguir un maquillaje de tendencia (¡y con mucho brilli, brilli) sin duda es Krash Kosmetics. Y, gracias a Primor, podemos conseguir sus mejores paeletas de sombras, pintalabios o purpurina al precio más económico. Desde 20deCompras hemos destacado alguno de sus productos más rompedores y consejos para conseguir maquillarte este Orgullo siguiendo las tendencias más rompedoras.

¡En todos los tonos del arcoíris!

Los labiales best-seller Mile High Club de Krash toman los colores de la bandera del Orgullo para crear los looks más rompedores del verano. No te aburrirás de ningún color y podrás llevar uno cada día, según tu look durante el mes de junio.

Pigmentación hiper-intensa en una sola pasada. 20deCompras-Primor

¡Sombras sin género!

Krash es sinónimo de maquillaje sin género, sin etiquetas, sin discriminación. Y por ello, se ha unido en su primera colaboración con una influencer a Goty Makeup y su pasión por el drag para crear The Slay Collection. Tal y como explican en su página web: "The Slay Palette es la paleta más versátil de Krash hasta el momento. Con una fila superior en tonos marrones y nude y una fila inferior de tonos vibrantes y llenos de color, se adapta al estilo de cualquier make up addict que se atreva a probarla".

10 sombras y pigmentos prensados en acabados Mate ultra pigmentados. 20deCompras-Primor

Y si no estás muy hecha a los pinceles para las sombras, las líquidas Khamaleon son un acierto seguro, porque son duocromáticas y fáciles de aplicar. Imagina llevar tres colores diferentes en cada ojo, que aguanten todo el día y que sean fáciles de repasar si la fiesta se alarga.

¡Tres en uno! 20deCompras-Primor

