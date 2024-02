Los cinco pasos que deberías seguir para que tu rutina de noche sea completa y mejorar tu cutis de forma rápida

No hay que tener miedo al cambio, ya que todos comienzan con incorporar una nueva rutina de belleza. Ya sea que la que hayamos estado siguiendo hasta ahora nos haya servido o no, es común enfrentarnos a cambios y aprovecharlos para resolver viejas dudas (¿qué se aplica primero, la crema o el sérum?) y probar nuevos productos. Sin embargo, configurar una nueva rutina completa, asegurándose de que todos los ingredientes sean compatibles, no es tarea fácil, ya seamos expertos en el tema o no. ¿Y si recurrimos a un experto que nos guíe y lo haga por nosotros? Desde 20deCompras, te aseguramos que sabemos cómo hacerlo, pagando solo por los productos...

En la web de la firma española Freshly Cosmetics lo tienen todo listo para ayudarte con una rutina nocturna perfecta con la que le aportemos a la piel los cuidados que necesita antes de dormir. ¿Cómo? Haciendo uso de los de los packs imprescindibles, el Super Cleanser Trio y el Red&Blue Serums Pack, para que, al mejor precio, consigamos todos los cosméticos necesarios para que nuestra piel, sea del tipo que sea, luzca mejor que nunca. Bajo estas líneas, os dejamos en cinco sencillos pasos (¡y con una recomendación de la marca extra!) las claves para sacarle partido a cada producto y conseguir, así, que tu piel esté mejor que nunca. ¡Presta atención!

Una rutina nocturna eficaz, paso a paso

- Primero... el agua micelar. Por si todavía no ha quedado claro, es indispensable una limpieza facial en cualquier rutina, pero, sobre todo, en la de antes de dormir. Esto nos ayudará a eliminar, además del maquillaje, los restos de sudor, suciedad o contaminación. La Fresh Green de Freshly contiene micelas naturales que ayudan a retirar todas las impurezas sin dañar dermis... ¡Y no necesita aclarado!

Agua micelar Fresh Green. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: Agua micelar Fresh Green Descripción: Agua micelar Fresh Green de Freshly Cosmetic para empezar una rutina facial con la limpieza del rostro. Marca: Freshly Cosmetic Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.21 Imagen:

- ¡Más limpieza! La limpieza no acaba en el paso anterior, ya que es recomendable aplicar otro producto, como el gel limpiador natural Rose Quartz de Freshly que actúa al masajearlo sobre nuestro rostro. Tras aclararlo con agua tibia, nos habremos deshecho de los residuos acumulados en nuestra piel.

Limpiador Rosa Quartz. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: Limpiador Rosa Quartz. Descripción: Limpiador Rosa Quartz de Freshly Cosmetic para empezar una rutina facial con la limpieza del rostro. Marca: Freshly Cosmetic Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.96 Imagen:

- Un tónico para calmar la piel. Aunque si apostamos por productos que cuidan de nuestra piel, esta sufre menos, la acción del tónico nos ayudará a refrescarla y a calmarla. El Lime Purifying también contribuye a eliminar impurezas, a cerrar los poros y a tonificar la piel. Con él conseguiremos que los productos hidratantes de después penetren con más profundidad.

El tónico Lime Purifying. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: El tónico Lime Purifying. Descripción: El tónico Lime Purifying de Freshly Cosmetics para la rutina facial perfecta, tercer paso. Marca: Freshly Cosmetics Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.21 Imagen:

- Un aceite facial para hidratar la piel. A la hora de nutrir nuestra piel, el Red Velvet Oil nos aporta todo lo que necesitamos para tratar las arrugas, las líneas de expresión, las cicatrices y las rojeces del rostro. Si repartimos cuatro gotitas por la frente, las mejillas y la barbilla conseguiremos una piel nutrida, reafirmada y luminosa.

Red Velvet Oil Serum, de Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: Red Velvet Oil Serum, de Freshly Cosmetics. Descripción: Red Velvet Oil Serum, de Freshly Cosmetics, un sérum hidratante. Marca: Freshly Cosmetics Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 26.96 Imagen:

- Un sérum (¡muy!) potente para acabar con las imperfecciones. El Blue Radiance Enzymatic es muy especial gracias a su capacidad exfoliante a base de enzimas, sin ácidos sintéticos AHA y BHA. ¿Qué consigue? Reducir la proliferación del acné, puntos negros e imperfecciones. Aporta suavidad, uniformidad y luminosidad, ¿te animas a comprobarlo?

Blueraciance Serum exfoliante. Freshly Cosmetics

Datos estructurados producto Nombre: Blueraciance Serum exfoliante. Descripción: Blueraciance Serum exfoliante de Freshly Cosmetics para tu rutina facial Marca: Freshly Cosmetics Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 26.96 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Freshly Cosmetics y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.