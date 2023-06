Kim Cattrall (Samantha en 'Sexo en Nueva York') revela que tiene miedo a envejecer: esto es lo que hace para combatirlo   

La semana pasada Kim Cattrall nos llenó de emoción con su vuelta a la secuela de Sexo en Nueva York, And Just Like That... cuando ya lo dábamos todo por perdido. Su presunta enemistad entre ella y Sarah Jessica Parker no ha impedido que la actriz quiera tener un detalle con los fans de la serie participando en un cameo en la segunda temporada.

Parece ser que la icónica Samantha Jones vuelve a nuestras vidas, eso sí, grabando sin tener que ver al resto de las protagonistas, y es que al parecer esta era una de las condiciones para volver a encarnar a la creadora de una exitosa agencia de relaciones públicas que disfrutaba de su sexualidad sin miramientos y no se conformó con ningún hombre que no estuviera a su altura.

El personaje se convirtió en todo un 'sex symbol', pero no fue el único que encarnó Cattrall. Lassie en Porky's, Emmy en Mannequin o Gail en Libre de sospecha fueron algunos de los roles que la encumbraron, pero fue Sexo en Nueva York la que la transformó en toda una mujer fatal.

Ahora, casi dos décadas después y con 66 años, el paso del tiempo le pesa a la actriz que, según ha confesado en una entrevista con The Times, le teme a envejecer, un tema que no le importaba cuando trabajaba en el teatro, pero que se ha convertido en obsesión desde que está en Hollywood.

Las protagonistas de 'Sexo en Nueva York': Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall. EFE

Aunque cuando tenía 40 años (poco después de empezar a grabar la serie de Sexo en Nueva York) comentó que no le temía a cumplir años, parece que ahora no solo ha cambiado de opinión, sino que lucha fervientemente contra el tiempo: "Tengo sesenta y tantos años ahora y me dedico a luchar contra el envejecimiento de todas las formas posibles. Hay rellenos, 'botox'..., hay tantas cosas diferentes que puedes investigar y probar y ver si es para ti".

La actriz se ha convertido en una de las pocas famosas que se han atrevido a hablar abiertamente sobre el tema, pese a que después matiza que "no es solo una cuestión de vanidad. Interpreto a cierto tipo de mujer que se ve de cierta manera. Y profesionalmente me estoy cuidando".

Lo cierto es que ha encarnado durante tanto tiempo a una mujer fuerte y sexy que, al final, se convirtió en ella y teme que dejen de percibirla de esta manera. Cuenta que, a menudo, cuando conoce a alguien nuevo, esa persona tiene en su cabeza las imágenes de ella más joven, siendo un 'sex symbol' y que todo el mundo la sigue viendo como Samantha Jones. Sin embargo, las nuevas generaciones están más desconectadas de ese personaje y ahora la paran por la calle por su papel de la versión del futuro del personaje de Hilary Duff en Cómo conocí a vuestro padre.

