Esto es lo que opina un peluquero: ¿toalla de algodón o de micro fibra para el pelo?

Sobre cómo debemos secarnos el pelo, antes de aplicar cualquier herramienta de secado, se ha escrito mucho, pues todas tenemos claro que salir de casa con la melena mojada no es una opción. Pero eso de no apretar y frotar la melena con una toalla clásica, no queda del todo claro. ¿Cuántas veces has repetido estos pasos en casa?, ¿tienes el accesorio adecuado para eliminar el agua de tu melena?

Para poner fin a tus dudas, hemos hablado con un experto, Quique Sánchez (director creativo de Espacio Q y Q-01), que nos va a explicar qué tipo de toalla debes utilizar para quitar el agua de tu cabello nada más lavarlo y qué rutina puedes aplicar a tu melena en caso de que la tengas encrespada.

Toalla de algodón o de micro fibra para el pelo: un experto responde

El ritual de secarte el pelo es igual de importante que el del lavado. Igual que debes aplicar productos de calidad adecuados a tu tipo de cabello, tienes que secarlos, antes de emplear el secador, con una toalla que, además de secar y no dañar tu melena, evite el efecto frizz. Así nos lo explica Quique Sánchez, director creativo de los salones Espacio Q y Q-01.

"A la hora de secarnos el pelo, recomendamos utilizar una toalla de microfibra en lugar de una de algodón, para evitar el efecto frizz. Lo haremos sin frotar, quitando la humedad sobre cada mechón".

Aunque Quique recomienda, siempre que sea posible, secar el pelo al aire, sin utilizar herramientas de calor. De esta forma, el cabello lucirá más sano y luminoso. Además, explica el estilista, si nuestro pelo tiende a encresparse, es importante seguir una rutina de cuidados aplicando productos específicos.

El motivo real de por qué utilizar toallas de microfibra para el pelo

Según explica en su web el IMD (Instituto Médico Dermatológico), las fibras que componen la microfibra son más delgadas que el cabello humano (exactamente 5 veces más). Un dato relevante teniendo en cuenta que las fibras capilares se encuentran en su estado más frágil cuando están mojadas porque se estiran aproximadamente un 30% de su tamaño.

En este sentido, por muy suave que sea una toalla de algodón al tacto, la forma en la que están tejidas hacen que su superficie sea rugosa y abrasiva para la fibra capilar. Por eso, frotar el cabello mojado con una toalla tradicional puede debilitar el cabello y hacerlo más quebradizo. Eso sin mencionar que, la fricción causa o empeora el indeseado frizz.

De ahí, la importancia de usar toallas de microfibra, ya que es capaz de absorber hasta 8 veces su peso en agua (y con cierta velocidad, dada la estructura de su tejido, pensada para maximizar la superficie de secado) nos permite reducir métodos de secado más agresivos y dañinos, como la fricción y el secador.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.