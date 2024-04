He estado en Corea y esto es lo que usan las mujeres coreanas para tener la piel perfecta

Hace unas semanas cogí un avión hasta Corea del Sur, en concreto, a Seúl. Desde que descubrí hace unos años la rutina de cuidado facial coreana, he sido una de sus grandes adeptas y aunque mi viaje no tenía nada que ver con la piel, no podía irme sin visitar Myeong-dong, la calle con más tiendas de cosmética del mundo.

Como periodista 'beauty', pasar por la Meca de la belleza era obligatorio y aunque no estuve todo el tiempo que me hubiera gustado entrando en cada tienda —podría estar en una durante horas mirando todos y cada uno de los productos de las estanterías—, sí pude darme cuenta de dos cosas:

1. Cada vez son más las firmas coreanas que vienen a España (viva la globalización).

2. No utilizan los mismos principios activos que nosotras para cuidar de su piel.

Mientras que aquí lo que más triunfa es la vitamina C y el retinol, en Corea del Sur apuestan por otros ingredientes diferentes, incluso me encontré con algunos de los que solo había escuchado hablar un par de veces, pero que allí son el secreto para conseguir su tan famosa 'glass skin' (piel de cristal por el brillo que tiene).

Me fijé que en sus rutinas no pueden faltar tres activos principales que vienen a sustituir a nuestros favoritos y, aunque siempre es difícil decir adiós, no te importará cambiarlos en tu rutina tras ver sus resultados, palabra de experta.

En los países asiáticos buscan la 'piel de porcelana' a través de la cosmética Spotlight.launchmetrics

1. Ginseng rojo

Tanto en Myeong-dong como en Olive Young (la versión coreana de Sephora), no paraba de ver sérums y cremas con ginseng rojo, o como lo conocemos aquí, 'ginseng coreano', ya que se produce en este país asiático. En China, se le atribuye el término del 'elixir de la eterna juventud' gracias a sus propiedades, ya que ilumina la piel gracias a su coctel de antioxidantes y vitaminas, mejora la elasticidad, tiene un potente efecto antiedad en las arrugas y retrasa el envejecimiento cutáneo.

Este activo es muy parecido al retinol, con la diferencia de que no irrita la piel ni necesitamos adecuarla cuando queramos empezar a utilizarlo. Lo podemos encontrar en la crema Ginseng Infusion de Erborian (51,90 €), una hidratante que también tiene entre sus ingredientes jengibre, que estimula, tonifica y revitaliza la piel. Por otro lado, la camomila, la centella asiática y la camelia hacen que también la puedan usar pieles sensibles.

Ginseng Infusion de Erborian Erborian

2. Galactomyces

Debo confesar que no conocí los galactomyces hasta que fui a Corea, pero al parecer son el secreto de su piel perfecta. Se trata de un género de hongos de sake fermentado que, tras el proceso de filtración en el que se eliminan todo tipo de bacterias y otras impurezas, tenemos un ingrediente lleno de aminoácidos, vitaminas y minerales.

Varios estudios demuestran que el GFF (Galactomyces Ferment Filtrate) minimiza los poros, controla la producción de sebo, ilumina la piel, reduce las manchas oscuras, previene el acné, revitaliza la piel, por lo que en Corea del Sur es el sustituto de la vitamina C. Sin embargo, las personas alérgicas a los hongos deben tener cuidado, ya que puede empeorar el aspecto de la piel, sobre todo cuando se padece acné fúngico.

Si bien todavía no es muy fácil de encontrar en España, hemos dado con una esencia que mezcla los galactomyces con la niacinamida, la Galacto Niacin 97 Power Essence de Purito (29,95 €). Cuenta con un 95 % de GFF, un 5 % de niacinamida y el resto extractos tan curiosos como de muérdago y el de lactobacillus.

Galacto Niacin 97 Power Essence de Purito Purito

3. Centella asiática

Puede que la centella asiática (o la cica) sea el más conocido, o al menos entre las pieles sensibles, y es que su fama está más que merecida. Aunque para nosotros relativamente nueva, en Asia la llevan utilizando desde hace más de 3.000 años por sus propiedades cicatrizantes en la medicina tradicional. Sin embargo, también se la conoce por sus grandes beneficios para la piel, siendo llamada 'la hierba de la eterna juventud'.

La centella asiática es una planta rica en vitamina C, A, B1 y B2, niacina y caroteno, por lo que es una gran fuente de antioxidantes, siendo una gran aliada contra el envejecimiento. En cuanto a los beneficios que tiene sobre la piel del rostro, destaca por ser un potente cicatrizante que consigue difuminar las marcas de acné, es un gran hidratante y es muy nutritivo, por lo que mejora la elasticidad de la piel. También es calmante (algo que ayuda mucho a las pieles acneicas y sensibles), renovador de tejidos (imprescindible para los tratamientos antiedad) y vasoconstrictor. También funciona para reparar, reestructurar, reafirmar, hidratar, suavizar y preservar la humedad en la piel, así como previene los efectos de la polución. En Corea lo utilizan como sustituto de la niacinamida.

La podemos encontrar en la crema Balancium Comfort Ceramide Cream de Cosrx (22,99 €) —una hidratante que ha salvado la barrera cutánea de esta periodista en más de una ocasión—. Además de un 50 % de centella asiática y 500 ppm de extracto de centella asiática de grado médico, también incluye ceramidas, que mantienen nuestra piel sana.

Balancium Comfort Ceramide Cream de Cosrx Cosrx

