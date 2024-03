Descubrimos el secreto coreano con el que tener un cabello sano y bonito (y es la parte que menos cuidamos)

En España, conocemos a Corea del sur como una de las Mecas de la belleza con sus mascarillas de tela que se han vuelto imprescindibles en cualquier tocador, sus ingredientes activos que ahora buscamos en todas partes —como la niacinamida o la centella asiática— y, por supuesto, por la rutina de 10 pasos coreana que nos promete una piel perfecta.

El cuidado facial se ha convertido en un imprescindible en nuestra vida, pasando de una limpieza con jabón y crema hidratante a introducir nuevos productos sin los que no podríamos vivir, como el sérum y el protector solar. Ahora sabemos que tenemos que proteger nuestro rostro incluso en invierno, que no nos podemos meter en la cama sin desmaquillarnos y que si nos aplicamos un exfoliante, mejor químico que físico. Nos hemos vuelto unas expertas en el ‘skincare’ y por eso las nuevas tendencias nos traen el siguiente objetivo a conquistar: el cuidado capilar.

Quizás te hayas encontrado en redes sociales con el término 'hairification' o 'the skinification of hair' (skinificación del cabello), que consiste en conseguir un cabello sano utilizando ingredientes destacados para el cuidado de la piel en sus champús, acondicionadores, tratamientos y productos de peinado. La era en la que todo el mundo usaba el mismo champú y acondicionador ha quedado atrás. Al igual que en el cuidado de la piel, no existe un producto que funcione para todos, y es que hay tantos tipos de cuero cabelludo que personalizar su cuidado se ha vuelto obligatorio.

Por este motivo, hemos viajado hasta Corea para descubrir los secretos de un pelo sano, fuerte, bonito y con brillo. Al parecer, según las expertas en belleza, lo más importante es lo que menos cuidamos y mientras que nuestras puntas están muertas y no podemos hacer nada más por ellas, la raíz de nuestro cabello es lo que le da la textura y la vitalidad, por lo que ya es hora de prestarle la atención que merece.

Las mujeres asiáticas se han vuelto expertas en el cuidado del cabello spotlight.launchmetrics

Además de utilizar un champú adecuado a nuestro tipo de cuero cabelludo (y no en cuestión de cómo tengamos las puntas), es fundamental protegerlo de las herramientas de calor como los secadores y es que poco podemos hacer por nuestro pelo si no lo cuidamos desde la raíz.

En el 'K-Beauty' (la cosmética coreana), es una práctica común recibir tratamientos profesionales para el cuero cabelludo, aunque realizarse estos cuidados en casa está cada vez más en auge, desde el prelavado hasta los tratamientos de acabado. Por este motivo, Dyson ha presentado en Seúl su nuevo 'gadget', un dispositivo combina tecnología de vanguardia con los principios fundamentales de la belleza coreana y hemos viajado hasta allí para descubrirlo.

Se trata del secador de pelo Dyson Supersonic Nural, que James Dyson ha presentado hoy en Corea con una nueva tecnología de sensores que protege el cuero cabelludo gracias a su función 'Scalp Protect', que utiliza una red de sensores 'Nural', reduciendo automáticamente el calor a medida que se acerca a la cabeza y ayudando a proteger esta zona de posibles daños. A su vez, estos sensores también realzan el brillo del cabello y previenen los daños causados por el calor.

Dyson Supersonic Nural Dyson

Los accesorios nuevos y mejorados están equipados con un sistema de reconocimiento que aprende las preferencias de peinado del usuario, —como los últimos ajustes de calor de cada accesorio a través de los colores— aplicándolos automáticamente la próxima vez que se utilicen y, también, las pausas entre pasada y pasada, reduciendo el flujo de aire y el ruido.

"Si eres capaz de limitar el daño por calor, puedes conseguir un cuero cabelludo y un pelo más sano. Nuestro nuevo Supersonic Nural cuenta con un sensor de tiempo de vuelo que reconoce tu cabeza y reduce el calor a medida que se acerca a tu cabello, evitando que el calor dañe tanto tu cuero cabelludo como tu pelo. La innovación sólo se consigue invirtiendo en investigación y desarrollo. Nuestra obsesión por comprender realmente la raíz del problema no cesa, y estamos construyendo algunos de los laboratorios capilares más sofisticados del mundo", cuenta James Dyson, fundador e ingeniero jefe.

Esta nueva herramienta se suma a la tendencia del cuidado del cuero, una de las modas más punteras en Asia que no va a tardar en desembarcar en España.

