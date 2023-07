El elegante perfume con una fragancia embriagadora que dura todo el día y levanta el ánimo

A la hora de escoger un perfume no solo hay que tener en cuenta el aroma que desprende, siempre acorde a nuestros gustos, sino también la durabilidad en la piel. Asimismo, embriagarse del olor de una fragancia también implica otras características a tener en cuenta y que, a menudo, pasan de largo. Este es el caso, por ejemplo, de la estación del año en la que nos encontremos, o incluso si es de día o de noche.

Perfume Aromatics Elixir de Clinique Clinique

Justo en este sentido, hace ahora cuarenta años, la firma de belleza y maquillaje Clinique renueva la que es una de sus fragancias más emblemáticas con una aroma envolvente de edición limitada que dura todo el día y con un frasco totalmente diferente, aunque eso sí, sin perder la esencia del aroma inicial. Exacto, no podría ser otro que el perfume Aromatics Elixir, creado en 1971 por Carol Phillips, una visionaria en la industria de la belleza junto al maestro perfumista, Bernard Chant.

El seductor perfume femenino que dura todo el día

Una combinación de flores envuelven esta fragancia: desde chipre floral, notas de muguet, camomila, rosa, jazmín o musgo, lo que transmite una sensación única de pureza, sencillez y bienestar. Se puede usar a diario y lo mejor de todo es que es un perfume que se mimetiza muy bien con la piel por lo que te durará todo el día. Lo que no todo el mundo sabe es que esconde una gran historia detrás.

Es la primera fragancia que Clinique lanzó al mercado y también la primera fragancia de aromaterapia, una técnica que utiliza esencias aromáticas extraídas naturalmente de las plantas capaz de mejorar el estado de ánimo, la ansiedad, el sueño o el dolor. Dicho esto, en la actualidad la aromaterapia es una medicina alternativa que usa aceites esenciales y extractos de plantas para el tratamiento de dolencias.

Por si esto fuera poco, además tienen una profunda influencia sobre el comportamiento: relación, vitalidad, equilibrio o bienestar respiratorio. Cada uno de ellos posee unas propiedades particulares y cuando se mezclan unos con otros también se mezclan sus beneficios. Por ejemplo, la Bergamota ayuda a recuperar la calma y evitar las tensiones.

¿Cuánto dura el olor de un perfume en la piel?

Cuando hablamos sobre lo que es un perfume nos referimos exactamente a concentraciones que pueden ir entre el 20% y 30 %, incluso algo más. Esto hace que la duración del perfume llegue a superar generalmente las ocho horas en piel. Estos porcentajes de concentración de esencia hace que tengamos que ser muy prudentes con su aplicación. Lo cierto es mucha gente no sabe es que la piel seca no recibe bien el perfume y debe hidratarse antes. El PH de la piel afecta la duración del perfume. Un PH ácido o alcalino no reciben bien el perfume.

¿Cómo hacer que me dure el perfume en la piel?

La influencer Erin Dugan Jurchak ha desvelado el truco para que el perfume dure más tiempo en la piel a través de un vídeo subido a su cuenta de TikTok. Solo es necesario nuestro perfume o colonia favoritos y un poco de vaselina para que el aroma se quede con nosotros durante todo el día. Si bien es cierto que Jurchak utiliza vaselina en formato roll-on, los usuarios afirman que también es efectivo utilizar una crema corporal sin aroma y aplicar el perfume antes de que se haya absorbido por completo.

Otro truco que comparten es perfumar el pelo para que la fragancia dure todo el día. No obstante, los ingredientes de las colonias pueden resecar y dañar el cabello. Si queremos usar este consejo, existen brumas ideadas exclusivamente para este propósito, como la fragancia Brumes du Maroc de Moroccanoil.

Secretos para que tu perfume te dure todo el día

Existen algunos tips para alargar la vida olfativa de nuestra colonia y conseguir que permanezca en nuestra piel algo más de tiempo.

Hidratar la piel : No solo el pH de la piel influye mucho en la durabilidad de un aroma, también la crema nos ayuda a fijar el olor en nuestra piel para que se mantenga durante más horas con nosotros. La clave es escoger una crema sin olor o, por el contrario, una con el mismo aroma que nuestro perfume.

: No solo el pH de la piel influye mucho en la durabilidad de un aroma, también la crema nos ayuda a fijar el olor en nuestra piel para que se mantenga durante más horas con nosotros. La clave es escoger una crema sin olor o, por el contrario, una con el mismo aroma que nuestro perfume. Aplicar en puntos claves: Algunas áreas del cuerpo son más estratégicas. Son aquellas en las que late el pulso, como las muñecas, el interior de las articulaciones del codo y la rodilla, debajo del pecho, el ombligo y la nuca. Un truco extra es aplicarnos vaselina en esos puntos antes de rociarlo para que el aroma se fije durante más tiempo.



Algunas áreas del cuerpo son más estratégicas. Son aquellas en las que late el pulso, como las muñecas, el interior de las articulaciones del codo y la rodilla, debajo del pecho, el ombligo y la nuca. Un truco extra es aplicarnos vaselina en esos puntos antes de rociarlo para que el aroma se fije durante más tiempo. Pulverizar en la ropa: Cuanto más perfume nos pongamos, más intenso será el aroma y más tiempo permanecerá con nosotros. Sin embargo, la composición química de los tejidos puede frenar las moléculas de entrada, por lo que si queremos aplicar nuestra fragancia en la ropa, mejor que sea sobre los hombros.



Cuanto más perfume nos pongamos, más intenso será el aroma y más tiempo permanecerá con nosotros. Sin embargo, la composición química de los tejidos puede frenar las moléculas de entrada, por lo que si queremos aplicar nuestra fragancia en la ropa, mejor que sea sobre los hombros. No frotar: Un error muy común es rociar nuestro perfume en las muñecas y frotarlo a continuación, pero este gesto estropea las moléculas de salida, que son las más sensibles y las elimina por completo. Si queremos que dure, lo mejor es lo que hemos mencionado antes, aplicar un poco de vaselina en las muñecas y aplicar ahí la fragancia.



¿Dónde comprar el Aromatics Elixir de Clinique?

Además de en la página oficial de Clinique, donde se puede comprar el bote de 100 mililitros por 129 euros, son varios los ecommerce en los que puedes encontrarlo a precios similares o inferiores.

