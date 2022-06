Cuatro productos imprescindibles en la rutina facial diaria de Marta Pombo (¡y todos están Primor!)

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, la barrera que nos protege de las agresiones externas. Por eso no es frívolo dar importancia a las cremas, sérums y tratamientos antiaging. Limpiar, hidratar y nutrir nuestra piel debería ser un mantra diario para nosotras si queremos mantenerla sana y reducir los efectos del paso del tiempo. Pero no todos los días son iguales y no siempre tenemos la dermis en las mismas condiciones: a veces está más seca o vemos cómo se marcan arrugas y manchas... De ahí la importancia de elegir los que se ajustan a cada estado de nuestra piel.

Ahora que estamos a las puertas del verano, todavía es más importante preparar nuestro rostro para afrontar largas jornadas al sol y baños en el mar y en la piscina. En 20deCompras hemos decidido prestar atención a los consejos de Marta Pombo, una de las influencers más potentes de nuestro país, a la hora de escoger los productos adecuados de nuestra rutina beauty diaria (¡y todos están en Primor!). Los elegidos son dos sérums: uno con retinol y otro de triple acción; una crema para uso diario y una CC Cream con color en varios tonos y con SPF 50+ ¿Te apuntas a descubrirlos?

Cuatro productos para tu rutina diaria, según tu día. Canva/ 20deCompras

Así es la rutina de Marta

1 Blue Therapy para uso diario Marta Pombo explica para Primor cuál es su rutina con estos cuatro productos. Para ella, el básico de uso diario es la crema Blue Therapy de Biotherm apta para todo tipo de pieles. Incluye pro-retinol y extractos de algas en su formulación.

2 Dos días a la semana retinol En la rutina de Marta Pombo no falta un potente suero con retinol como el Micro Dose Anti Aging de Kielh’s para atacar esas primeras arrugas que amenazan con aparecer. Ella asegura utilizarlo dos veces a la semana. Aplícalo tras la limpieza diaria en todo el rostro incluida la zona de los ojos.

3 Triple sérum con un plus de hidratación El sérum de Lancôme es un 'must' para aportar un extra de hidratación cuando notamos el rostro tirante y seco. Combina niacinamida, ácido hialurónico y ácido ferúlico para una triple acción que aporta firmeza y elimina las manchas.

4 Cobertura y protección solar La CC Cream de It Cosmetics es un tratamiento con triple acción: hidratante, antiedad y filtro solar de amplio espectro con SPF 50+ UVA/UVB. Para Marta Pombo es la solución para esos días en los que se levanta con mala cara. Está disponible en varios tonos para ajustarse perfectamente al color de tu piel.

