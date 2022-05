BB Cream con ácido hialurónico: sí, existen... ¡y nuestra favorita solo cuesta 13 euros!

Hace tiempo que sabemos de su existencia y las usamos, sin embargo, ¡aún no tenemos muy claro si nos convienen y qué nos aportan! Las BB Cream tuvieron su bum hace ya una década, no nos han abandonado y se han convertido en uno de los cosméticos estrella por excelencia, pero su uso no es para todas. Sin dejar atrás (¡jamás!) la aplicación de productos hidratantes y protectores solares que preparen nuestra piel, las blemish balm son ideales para unificar el tono, difuminar manchitas e imperfecciones, dar un extra de hidratación y, en ocasiones, proteger del sol. Todo ello sin perder de vista una textura ligera y fluida que se funda con la piel al entrar en contacto para que no nos dé la sensación de llevar maquillaje.

Un todo en uno que ya cuenta con auténticas legiones de fans y que, como es de esperar, ha ido perfeccionando su fórmula de la mano de diversas marcas. Algunas, de hecho, han decidido fusionarla con el ingrediente de moda para potenciar sus cualidades, el ácido hialurónico, el activo que ralentiza el envejecimiento... ¡y nos encanta esta apuesta! Eso sí, en 20deCompras tenemos una favorita, tanto por las prestaciones que ofrece como por su precio. ¿Quieres descubrir de cuál se trata?

La elegida es...

Con todos los beneficios que se espera de una BB Cream, esta de Garnier destaca por incluir en su fórmula ácido hialurónico, extracto de aloe vera y pigmentos minerales, todo ello para conseguir hidratar, corregir, iluminar, unificar y proteger la piel, pues además tiene SPF15. Un todo en uno que nos ayudará a potenciar nuestra rutina diaria y a conseguir en un instante el efecto buena cara que tanto nos gusta; ¡y todo ello por menos de 13 euros! Además, si te la llevas en este pack, podrás probar el sérum multirreparador con vitamina E y aceite de sativa ecológica. De él dice que es perfecto para reparar los signos de la piel estresada mientras dormimos; ¿te animas a descubrirlo?

El 'pack' de Garnier, con la BB Cream con ácido hialurónico. Amazon

Si te encanta el resultado, también está disponible un formato de mayor tamaño, de 100 mililitros, con las mismas prestaciones pero por algo más de dinero: te la llevas ahora a casa por menos de 22 euros.

Necesitas una BB Cream si...

¡Tienes poco tiempo! Una de las ventajas de usar las BB Cream cada mañana y en sustitución de las bases tradicionales de maquillaje (que exigen un buen difuminado) es que nos aportan un tratamiento todo en uno exprés. Hidratan, corrigen imperfecciones y protegen contra los rayos UV (si su fórmula incluye protector), potenciando, durante todo el día, nuestras rutinas diarias.

¡Quieres efecto buena cara! Sin ser tan cubrientes y pesados como la mayoría de bases de maquillaje que usamos para corregir las imperfecciones, estos cosméticos son ideales para unificar el color del rostro, aportarle luminosidad y jugosidad y lucir el tan deseado efecto buena cara.

¡Te vas de viaje! Como ya hemos comentado, las BB Cream son un todo en uno que nos aportan toque de color, corrigen nuestras imperfecciones y mantienen el rostro hidratado. Por eso, cuando la falta de espacio hace acto de presencia, ¡se convierten en auténticas aliadas!

