Un rostro bronceado al instante: la promesa del nuevo sérum de Freshly (que llega a su catálogo con rebaja)

Como dice la Vecina Rubia: ¡solo quedan seis semanas para el verano!; y el cuerpo lo sabe. Ya estamos pensando en las horas que pasaremos al sol, libro en mano, estrenando alguno de los conjuntos de baño que tan bien combinan con la piel bronceada... ¡y de vacaciones! Pero, aunque sentimos que nos pisa los talones, tenemos que conformarnos con soñarlo (de momento) y con seguir luciendo un color de piel invernal que no siempre nos gusta. Y menos cuando tenemos un evento a la vista, con vestidazo, espalda al aire y, por supuesto, de uno de los colores pasteles de la temporada incluidos, pues, seamos sinceras: el bronceado logra que el guapo se nos suba.

¿Algún remedio que no pase por usar los autobronceadores con alto riesgo de dejarnos alguna que otra mancha? Sí, y la respuesta la tienen en Freshly Cosmetics. No solo cuentan con uno de los cosméticos más perseguidos por las que más saben de esta materia para potenciar progresivamente y de una forma súper natural el color de la piel... ¡es que acaban de lanzar un sérum específico para el cutis que nos ha enamorado! Se llama Sunrise Radiance Bronzing y su fórmula rica en vitamina C es todo lo que necesitas para que te suba el moreno.

¡Ey! Y un secreto por ser tú: ¡ahora está con un descuento del 25% para que lo pruebes y, sí, caigas rendida ante sus encantos a un precio menor. ¿Te lo llevas por 26 euros?

Pero, ¿cómo consigue un rostro bronceado aunque no nos haya dado todavía el sol? Su formulación con alto contenido en vitamina C y sus nutrientes antioxidantes lo hacen posible. Además, aporta elasticidad y nutrición a la piel para evitar la tirantez propia de la continua exposición solar. También contiene activos como el Kakadu Plum, que combaten los radicales libres y el estrés oxidativo. Eso sí, no te olvides de agitar el cosmético antes de su uso para homogeneizar bien todos los ingredientes naturales que lo contienen y aprovechar así todo su potencial.

Combínalo para más efectos

Este nuevo miembro de la familia Freshly puede usarse para conseguir un bronceado uniforme, si lo extendemos por todo el rostro, o realzar ciertos rasgos o zonas del rostro si aplicamos un ligero toque en ellos con la técnica E3: destacar la sin, el hueso de la barbilla y el pómulo. Pero, ¿sabías que se pueden lograr efectos más concretos si lo combinas con otros cosméticos de la firma?

