Esta es la crema 'low cost' que todas necesitamos: hidrata, protege del sol y funciona como base de maquillaje

Las rutinas de belleza son, cada vez, más extensas para lograr el objetivo de lucir la mejor versión de nuestro rostro. Sin embargo, ya sea por falta de tiempo o porque queremos apostar por el skinimalismo, intentamos decantarnos por los más efectivos para nuestra piel. La crema hidratante es uno de ellos, pero en España, dada la incidencia del solar, aquellos que llevan protector solar se convierten en los verdaderos indispensables del neceser.

Por ello, triunfan las propuestas todo en uno, esas que en un solo producto ofrecen varias funciones. Los más populares son los cosméticos que hidratan y protegen del sol al mismo tiempo, pero también encontramos opciones que unifican el tono e incluso eliminan las imperfecciones, con lo que se convierten en los favoritos de quienes no tienen tiempo para una rutina beauty más extensa. Si lo que queremos es una hidratante con protección solar y que funcione como prebase, tenemos una buena alternativa... ¡y es low cost!

Crema con protector solar y prebase

Esta crema es un todo en uno muy efectivo. Sephora

La crema Poluglutamic Adic Dewy Sunscscreen SPF 30, de The Inkey list es todo lo que necesitamos para nuestra piel, por lo que la mejor opción si no tenemos demasiado tiempo para las rutinas de belleza matutinas. Nos encanta por su textura ligera, pero humectante para retener la humedad y ofrecer esa hidratación duradera que necesita nuestra piel, pero también por su acabado ligeramente brillante perfecto para el make up. Lo consigue con una formulación a base de ácido poliglutámico, escualano y glicerina.

Con esta composición, es perfecta para pieles normales, secas, mixtas o grasas a las que les preocupa la sequedad, además de todas las funciones que aporta en un solo cosmético. Lo mejor de todo es que pese a ser una crema todoterreno capaz de ser la protagonista de tu rutina de belleza tiene un precio muy competitivo para que renunciar a cuidarse no sea ninguna opción. En Sephora, hemos encontrado este artículo por menos de 15 euros.

Cremas multiusos para las que buscan un 'todo en uno'

Este cosmético ofrece 10 beneficios en uno solo. Druni

Marsh Mellow, de NYX, es "un súper primer con 10 beneficios en 1", tal y como explican desde la web de la marca, ideal para las que buscan un cosmético todoterreno con el que saltarse algunos pasos de la rutina de belleza matutina. Su fórmula vegana ofrece 24 horas de hidratación al tiempo que alisa, suaviza, difumina líneas de expresión y poros; beneficios a los que se suma que sirve de prebase durante unas 16 horas, consiguiendo un maquillaje duradero y sin brillos.

Para aplicarlo, eso sí, recomiendan hacerlo con una esponja para que el efecto sea más difuminado y natural, ya que, aunque la textura es fluida, es posible que en la zona de los poros, arrugas o pliegues tienda a compactarse. ¿Su precio? Menos de 14 euros en Druni.

Este protector facial ofrece una potente barrera contra los rayos solares. Freshly Cosmetics

Desde Freshly Cosmetics también cuentan con una crema muy hidratante a la que han añadido protección solar para crear una fórmula efectiva, ligera y duradera: la Healthy Mineral Sunscreen Protection. Gracias a sus filtros físicos ofrece un alto grado de protección, "actuando desde la epidermis sin penetrar en capas más profundas", según la firma, lo que asegura una barrera potente a la acción de los rayos UVA, UVB e IR. Una solución efectiva contra los signos del envejecimiento que, además, sirve como crema hidratante.

Está formulado con ácido hialurónico vegano, que se encarga de mantener la hidratación a lo largo del día y nos evita tener que utilizar una crema previa a la protección solar.

Esta base también ayuda a reducir las arrugas. Sephora

Aunque con un precio más elevado, el primer de Charlotte Tilbury nos promete un buen aliado en el neceser. Esta base, que incluye factor de protección 50, ofrece un acabado hidratante gracias a su fórmula enriquecida con ácido hialurónico y una barrera invisible que frena los efectos nocivos que la contaminación tiene en la piel. Con toda esta fórmula, según recogen en la web de la firma, aumenta la hidratación de la piel, se reducen las arrugas y los poros se minimizan.

Este cosmético, además, funciona como prebase de maquillaje, por lo que podemos terminar nuestra rutina de belleza con él y lucir un rostro perfecto tras su aplicación. Este primer cuesta 51,99 euros en Sephora

