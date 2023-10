Este es el compuesto natural que triunfa entre los cosméticos de belleza y va a desbancar a la niacinamida

En España más de dos millones de personas sufren de piel con dermatitis atópica, y esto puede incluso limitar actividades de la vida diaria. Tratarla es una misión clave y dar con activos e ingredientes que puedan hacerlo es clave para todos ellos. Y ahora la industria cosmética parece haber dado con este nuevo ingrediente natural capaz de hacerlo.

Son muchos los agentes externos capaces de alterar el equilibrio de tu piel, con o sin dermatitis. Después de un verano expuestas al potente sol, la sal del mar o el cloro de las piscinas, es importante devolver la hidratación a tu rostro antes de que llegue el frío de invierno y la sequedad y descamación se agrave.

Hasta la fecha, si pensábamos en una hidratación profunda y reparadora para nuestra piel, el principal activo que venía a nuestra cabeza era la niacinamida, es decir, vitamina B3, cuya función es reparar la barrera cutánea y devolverle su aspecto inicial. Pero de un tiempo, a esta parte, ha salido a la luz otro ingrediente natural que comienza a sonar entre los expertos en cuidado facial y deberías conocerlo porque postula a convertirse en uno de los grandes deseados.

El nuevo y codiciado ingrediente que promete cuidar tu piel en profundidad se llama ectoína y para conocer todos los detalles, hemos preguntado a Marta Barrero, farmacéutica, experta en dermocosmética y codirectora de The Secret Lab.

Ectoína: qué es y por qué deberíamos incluirla en la rutina de cuidado facial

La ectoína es un aminoácido "se encuentra principalmente en microorganismos, ya que ayuda a proteger las células de los organismos en condiciones extremas, pero que se puede producir industrialmente a base de cultivos bacterianos", explica Marta Barrero.

Su función es hidratar, proteger, calmar, regular y reparar la piel. De ahí que se compare con la Niacinamida pero, ¿podría llegar a sustituirla? Lo cierto es que no: "No la puede desbancar, ya que no trata el acné ni despigmenta como sí hace la niacinamida", añade. Con esta respuesta, debes saber algo más sobre la ectoína y es que no necesitas combinarla con la niacinamida, será mejor que elijas una u otra en base a tus necesidades.

Piel seca, mixta o grasa ¿quién puede usar ectoína?

"La pueden utilizar todo tipo de pieles, pero funciona especialmente bien en las secas, muy sensibles e incluso atópicas, por su gran poder de reparación y protección." Nos aclara Marta.

Si tenemos en cuenta que la ectoína no trata las manchas ni el acné, en pieles que requieran un cuidado especial para ello es mejor no pasarse al nuevo ingrediente de moda y mantener en tu rutina facial la niacinamida.

Cómo incluir la ectoína en tu rutina de cuidado facial

Si tu piel es seca, atópica o tiene tendencia a la irritación, ya sabes que la ectoína será tu nueva aliada para equilibrar su hidratación desde las capas más profundas. Sin embargo, debido a que el interés por este ingrediente es muy reciente, encontrar cosméticos que lo incluyan en gran concentración no es sencillo.

Para ti, con una piel que pide a gritos hidratación profunda, Dr. Jart+ lanzó como novedad esta crema infusionada con ectoína como principal ingrediente. Untuosa y rica, la mejor manera para incluirla en tu rutina será como paso final en la noche antes de irte a dormir y dejarla actuar a modo mascarilla. Cuando despiertes tu piel te agradecerá ese boost de hidratación.

La fórmula de esta crema super hidratante está potenciada por la novedosa ectoína. Un derivado de aminoácido que se fusiona con el agua y forma un escudo invisible que protege la barrera cutánea y retiene la hidratación. De Dr. Jart+, disponible en Sephora. (Precio: 59,99 euros).

