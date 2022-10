Consigue con Amazon Prime Day las paletas de maquillaje para lograr los ojos ahumados de María Pedraza

La verdad es que no importa la época del año, los ojos ahumados son un 'must' que siempre levanta un look. Si te parece muy difícil maquillar los ojos con esta técnica puede que no hayas dado con la paleta adecuada.

María Pedraza recurre mucho a este maquillaje para sus apariciones en alfombra roja y la verdad es que más favorecida no puede estar.

Ya sea en tonos grises/azules o marrones/beiges, un buen ahumado sofistica un look y queda bien a casi cualquier tipo de rostro.

Te dejamos una selección de paletas de sombras de ojos con las que hacerte un maquillaje ahumado será coser y cantar. Usa los tonos más claros en el hueso subciliar y cueca y ve oscureciendo según te acerques a la línea de pestañas. Luego difumina todo con una brocha para que no se aprecien los cambios de color.

Paleta en tonos marrones y violetas

Es la forma más clásica de conseguir unos ojos ahumados intensos. Con esta paleta de Rimmel tendrás 10 tonalidades distintas, mezclables entre sí, con toques mate y metalizados para un look 'smoky eyes' perfecto. es perfecta si quieres darle un acabado vibrante en morado o verde. Para algo menos atrevido quedate con el marrón y dorado.

Rimmel Magnif Eyes Eyeshadow Palette Cortesía

Tonos cálidos de menos a más

Es una de las tendencias que más se esta viendo durante este otoño y que ya vimos durante las temporadas anteriores. En vez del clásico 'smokey eye' en tonos grises, cada vez estamos viendo más ahumados con colores cálidos como el marrón o el naranja.

En esta paleta de Rimmel se incluyen 8 sombras de ojos perfectas para obtener múltiples looks. Mezcla sombras con alto brillo y sombras mate en tonos que van desde el rosa hasta el marrón oscuro.

Magnif'eyes Blush Edition Rimmel

Marrones: del tono miel al tierra oscuro

Otra opción perfecta para un look ahumado en tonos marrones es esta paleta de 16 sombras. Contiene una combinación básica perfecta de sombras de ojos nácar y mate en tonos naturales para crear un 'smokey eye' intenso pero que se integre perfectamente con tu tono de piel.

Ultimate Onlyoily Paleta De Sombras Cortesía

Mate y brillo

Si quieres darle un toque nacarado y mezclar marrones y beiges con ocres y dorados, esta paleta de Nyx es tu compañera ideal. Se aplica de una forma sencilla con los dedos, desliza muy bien sobre la piel y las sombras aguantan horas intactas.

Nyx Ultimate Cortesía

Sencillez ante todo

Si no te quieres complicar la vida esta opción con cinco tonos del negro al gris claro de Natasha Denona es una buena opción. Usa el negro para la lñinea de pestañas o para hacerte eyeliner poco definido y con el resto de tonos maquilla el resto del ojo.

Benecos, paleta de sombras de ojos quattro. Cortesía

Del marrón al 'beige' con un toque de rock

Si no te atreves a hacer un ahumado demasiado intenso con tonos grises y negros, puedes hacerlo en tonos marrones de distinta intensidad, mezclando mate y brillo. Como toque final pon negro en las esquinas exteriores de los ojos y difumina con una brocha. En esta paleta de Maybelline no lo tienes todo.

Maybelline New York, Paleta de Sombras de Ojos, The Nudes, 12 Colores Cortesía

