Las brochas son una herramienta imprescindible cuando hablamos de maquillaje. Si bien las 'beauty blenders' o esponjas nos ayudan para conseguir un acabado natural, no nos dan todo el abanico de posibilidades que podemos conseguir con los pinceles.

Los profesionales las consideran una extensión de sus manos y por esto mismo, encontramos decenas de modelos diferentes, cada una con una utilidad distinta. Si no estás muy puesto en el mundo del maquillaje, tantas opciones pueden marear en un principio y, en lugar de ayudarnos, nos perjudica a la hora de armar nuestro neceser de brochas.

Si pensamos en las más básicas, las herramientas esenciales para un look de diario, podemos destacar 5 imprescindibles entre el maquillaje de ojos y rostro.

1. Brocha para aplicar el corrector

Si tienes las ojeras marcadas, deja la esponja en el cajón y confía en estas brochas. A diferencia de las 'beauty blenders', estas no absorben producto y permiten que el corrector pigmente mucho más y cubra la ojera sin sobrecargarla de producto.

Si no sabes cómo utilizarla, estas declaraciones del maquillador Wild Van Dijk te serán de ayuda. “Primero se debe coger una pequeña cantidad de base de maquillaje con el extremo de la brocha. El producto se extiende poco a poco desde el centro del rostro hasta el exterior, siempre evitando el contorno de ojos”, explica el artista, que desvela uno de sus trucos de experto: “Usa el extremo final de la brocha en una posición perpendicular al rostro y haciendo movimientos para difuminar el producto en vez de depositarlo para conseguir un look más natural”.

Para ello, puedes utilizar la brocha 1010 de línea luxury Grey de Maiko (6,99 €), que tiene las cerdas más compactas, pero con un corte redondeado hace que la aplicación de productos como el corrector sea fácil y difuminada a la vez. También se puede usar para aplicar polvos en zonas concretas como la zona de debajo de los ojos.

Brocha 1010 para difuminar el corrector MAIKO

2. Brocha para base de maquillaje

Una brocha para texturas fluidas, sobre todo cuando estamos hablando de bases de maquillaje, es imprescindible. Si bien las clásicas de lengua de gato dejaban marcadas las cerdas del pincel, en estos últimos años han evolucionado hasta conseguir un acabado impecable.

Ejemplo de ello es la brocha Multitexturas 06 de Sephora Collection (14,99 €), que se adapta a todo tipo de texturas de bases de maquillaje (líquidas, cremas y polvos) gracias a su forma redondeada y a la densidad específica de sus cerdas, ya que permite tomar, aplicar y extender el producto fácilmente y uniformizar el maquillaje para un acabado natural.

Brocha para base 'Multitexturas 06' SEPHORA COLLECTION

3. Brocha para polvo

En un neceser básico, siempre debe de haber una brocha para los productos en polvo, como el 'bronzer', el contorno o el colorete. Aunque las hay de distintas formas y tamaños, las biseladas son las más recomendables, ya que se adaptan perfectamente a la forma del pómulo.

La brocha que cumple con todas estas características (y más) es la All in One de Krash Tools (6,95 €). Gracias a su forma biselada, permite definir los contornos del rostro de forma intuitiva y conseguir una aplicación precisa y homogénea. Por otro lado, también resulta ideal para esculpir o afinar los pómulos y se utiliza para aplicar cualquier tipo producto en polvo o en crema.

Brocha 'All in one' para polvo KRASH TOOLS

4. Pincel para aplicar sombras

En cuanto a los ojos, el pincel esencial es aquel de punta redondeada y de cerdas compactas para aplicar las sombras de ojos en los párpados. Con ellas tendremos más precisión e intensidad a la hora de poner color y quedará un resultado mucho más homogéneo.

El pincel 1008 de la línea Luxury Grey de Maiko (6,44 €) tiene un final plano y redondeado que la hacen nuestra aliada perfecta para aplicar y difuminar sombras con un acabado de profesional.

Pincel para difuminar 1008 MAIKO

5. Pincel para cejas con cepillo

Las cejas son muy importantes a la hora de dar carácter y expresión al rostro, por lo que no las podemos dejar a su aire. Para domarlas existen muchos productos como pomadas, geles o sombras y para aplicarlos, necesitamos un pincel que nos sirva para todos los productos.

Aquellos que tienen una punta fina y biselada junto a un cepillo son ideales, como la brocha para cejas Pro Dual Brow Brush de Nyx Cosmetics (9,90 €). Con este tipo de pinceles, podemos aplicar cualquier tipo de producto para cejas con precisión y facilidad, dejándolas impecables.

Pincel para cejas 'Pro Dual Brow Brush' NYX COSMETICS

El truco para usar los pinceles radica en cómo lo sostienes, afirma el maquillador de Kylie Jenner. Si sostienes el cepillo hacia el frente donde están las cerdas, eso agregará mucho más producto y presión, explica Ariel Tejada. Cuanto más atrás sostengas el cepillo, más control tendrás.

Cómo limpiar las brochas

Para conseguir unos resultados 'beauty' de diez y lucir una piel resplandeciente (y también por la salud de nuestra piel), resulta esencial realizar un buen cuidado de nuestras herramientas y esto incluye limpiar las brochas de vez en cuando.

Existen infinidad de productos que nos ayudan a mantener las brochas de maquillaje limpias y en perfecto estado. ¿Cómo elegir? Desde Primor, nos explican que debemos tener en cuenta las características de nuestra brocha. Si estamos ante una brocha de fibra natural, deberíamos extremar las precauciones, apostando por limpiadores muy neutros y delicados. En el caso de las brochas sintéticas, podemos aumentar un poquito el voltaje, apostando por productos algo más potentes.

Cada cuánto limpiar las brochas

La frecuencia del lavado varía dependiendo del tipo de brocha y de para qué las usemos. Por ejemplo, las brochas con las que aplicamos productos líquidos: son las que más frecuencia de lavado demandan, necesitando ser lavadas una vez a la semana (pudiendo alargar, como máximo, a una vez cada 15 días).

Por otro lado, las brochas de sombras son las que menos lavados requieren. Con una vez al mes sería suficiente. Finalmente, las brochas para aplicar polvos se encuentran justo en el punto intermedio, necesitando ser lavadas una vez cada 15 días.