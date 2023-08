Esta es la manera correcta de lavar el cabello si tienes caspa

Si sufres de un cuero cabelludo seco y con picores constantes, debes saber que se trata de una afección que afecta a millones de personas. Se llama caspa, un tipo de dermatitis seborreica que aparece en el cuero cabelludo. Sin embargo, el hecho de padecerla ya no es lo que preocupa.

Lo que más nos alerta, al menos en España, es el problema estético que esto supone para un gran número de personas. ¿Cuáles son las razones de su aparición? Estas pueden ser muy diversas, desde factores genéticos al uso de productos inadecuados, pero también la forma de lavarse el pelo.

Por ello, es importantísimo hacer una buena selección de productos para el cabello, y sobre todo, si padeces de piel sensible. Optar por marcas con fiabilidad es la mejor de las decisiones. No obstante, también existen productos naturales como el vinagre de manzana que ayudan mucho en las afecciones de la piel. Está comprobado que elimina de manera natural los hongos y las bacterias, por lo que algunas veces es de gran ayuda para lidiar con otras afecciones de la piel como la sequedad y la caspa.

Vinagre de manzana Getty Images

Ahora bien, centrándonos en el lavado del cabello, ¿cómo debe realizarse para obtener un resultado sin caspa? Lo primero de todo es saberlo lavar adecuadamente. Así es como se obtendrá un cabello reluciente y saludable. Te mostramos los pasos a seguir a continuación.

Cómo lavar un cabello con caspa

Enjuague del pelo Getty Images

Enjuague inicial. Una vez en la ducha, asegúrate de acertar con la temperatura del agua para que no esté ni demasiado caliente ni demasiado fría. Debe estar lo más tibia posible para así poder comenzar a derretir la grasa y el aceite que está integrado en el cabello, pero no debe estar demasiado caliente tampoco para así no irritar la piel.

Usar la cantidad correcta de champú. Aplica una pequeña cantidad en tu mano, y extiéndelo por todo el cuero cabelludo. De esa manera, eliminarás la grasa y el aceite de la parte donde esté más concentrado. A partir de ahí, masajea la espuma por las fibras capilares desde la raíz hasta las puntas.

Enjuague quitando champú Getty Images

Segundo enjuague. Enjuaga tu cabello desde la raíz hasta las puntas, dejando que el agua corra por el cabello, y así, que elimine los restos de champú. Si lo haces boca abajo conseguirás un extra de volumen.

Usar acondicionador. Exprime el exceso de humedad de tu cabello y aplica una pequeña cantidad de acondicionador en tus manos. Espárcelo en el cuero cabelludo y a lo largo de todo el cabello. Posteriormente, déjalo actuar durante unos 30 segundos, y luego enjuaga tu cabello.

Enjuague con agua fría Cristina Sosa Meliá

Enjuagar con agua fría. Es recomendable terminar la ducha con un enjuague con agua fría. Esto ayuda a cerrar las cutículas que se expandieron anteriormente con el agua tibia, y al mismo tiempo, sella.

