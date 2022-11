Así es cómo debemos llevar las raíces para que queden bonitas, según Kim Kardashian

Cambiar de color de pelo puede significar muchas cosas, como que ya estamos cansadas de vernos igual, que comienza una nueva etapa de nuestra vida, que queremos dejar el pasado atrás y ser una persona nueva... Sea cual sea la razón de este cambio, siempre marca un antes y un después.

Cuando escogemos un color que no tiene nada que ver con el nuestro natural, ya sea del moreno al rubio o del castaño al pelirrojo, algo que va a ser inevitable será la aparición de las raíces. El pelo crece y tarde o temprano aparecerá coronando nuestra nueva cabellera.

Si no hemos adaptado la tendencia de las ‘dark roots’, las mechas que han enamorado a ‘celebrities’ y que permiten no tener que ir a la peluquería para retocarlas tan a menudo, las raíces pueden ser una molestia a la hora de mantener nuestro look.

Sin embargo, cada vez se está comenzando a integrar más las raíces naturales en los tintes que nos ponemos y es que son la solución perfecta para llevar tonalidades que no casan con nuestro color de piel o no queremos retocar el look todos los meses.

Kim Kardashian en la gala LACMA Art+Film 2022 GTRES

Para su vestido de Marilyn Monroe en la gala MET de este año, Kim Kardashian se tiñó de nuevo toda su melena de rubio platino, pero al ser un color tan claro, no terminaba de encajar con su tono de piel. Para no repetir los errores que cometió en el pasado (ya que llevó el blanco hace unos años), ha decidido dejar sus raíces naturales.

"Kim Kardashian es el claro ejemplo de cómo el efecto de raíz, lejos de mostrar un aspecto descuidado, puede resultar sofisticado, favorecedor y de última tendencia. El punto diferencial del look de Kim, y dónde reside su éxito, es que presenta un contraste de color muy fuerte, entre su moreno natural en la zona de la raíz y el rubio platino del resto de la melena. Esta versión aporta mayor profundidad y dimensionalidad al cabello, por lo que es ideal para aquellas mujeres que buscan una imagen fuerte y con personalidad propia", nos explica Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera.

Por lo tanto, cuanto mayor sea la diferencia entre nuestro tono natural de la raíz y el color que llevemos en el resto, más favorecedor quedará y no dará un aspecto "dejado" a nuestro look.

Cómo llevar la raíz natural

Selena Gómez también supo defender la raíz natural GTRES

Kim Kardashian no ha sido la única que también ha llevado las raíces naturales con estilo, también lo hemos visto en Dua Lipa, Madonna, Shakira, Blanca Suárez o Selena Gómez y, como hemos podido ver, les sienta bien a todas.

Para llevar este look sin morir en el intento, Mª José Llata nos da las claves: "En caso de decantarnos por esta tendencia, el cuidado del cabello es clave para que el color se vea como un complemento de belleza y no como dejadez. Así, hay que asegurarse de que esté hidratado y nutrido, y que el cuero cabelludo esté sano. A la hora de peinar, es un estilo muy versátil: queda muy bien con la melena suelta y es especialmente llamativo con recogidos bajos y pulidos".

