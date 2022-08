Combinar un sérum bronceador y tu base de maquillaje: el secreto infalible de Freshly para alargar el moreno

A estas alturas de verano, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que luces ese bronceado que tanto te has trabajado. Has sido constante con la protección solar durante todo el año (¡invierno incluido!), has aumentado la ingesta de alimentos ricos en betacarotenos, no hay semana en la que no te hayas exfoliado de la forma adecuada porque por fin has asumido que de ello no depende la pérdida de color... ¡Eres sin duda una experta en lo que a conseguir el moreno perfecto se refiere! Pero, ¡ay!, si de ti dependiese mantener el color, no lo perderías en todo el año. Pero, septiembre nos pisa los talones y también la disminución de horas de sol.

No te deprimas antes de tiempo y lee lo que tenemos que contarte. Gracias a los avances cosméticos, podemos contar con productos naturales y saludables para nuestra piel que nos ayuden a mantener el bronceado vivo durante más tiempo. Es más, según el artículo por el que apostemos, incluso podemos mezclarlo con nuestras bases de maquillaje para adaptarlas a nuestro tono postverano (y asegurar que alargamos un poquito el color vivo que tanto nos gusta). ¿Nuestro favorito para dicho menester? El Sunrise Radiance Bronzing de Freshly Cosmetics.

Sunrise Radiance Bronzing Serum. Freshly Cosmetics

Si quieres que tu base de maquillaje aumente un tono gracias a este cosmético, solo tienes que mezclarlos en el dorso de la mano y aplicarlos después para conseguir un efecto uniforme y luminoso. Eso o aplicarlo tras la base de maquillaje con unos suaves toquecitos. Sus pigmentos naturales y sus micas doradas naturales se encargarán de que luzcas el mejor color en el rostro... ¡incluso aunque el verano se haya terminado!

Más allá de subir el tono

Además de emplearlo para subir el tono de tu maquillaje, este es uno de los productos más versátiles del catálogo de Freshly Cosmetics, puesto que puede aplicarse en varias zonas del rostro y del cuerpo para acentuarlas y para darles un tono bronceado de forma instantánea. Nuestra recomendación (¡y la de la firma!) para lograrlo es que apuestes por la técnica E3: aplicarlo de forma que destaque la sien, el pómulo y el hueso de la barbilla para marcar nuestros rasgos. Eso sí, sea cual sea nuestro método y lugar de aplicación, el primer paso es homogeneizar el producto para que los ingredientes naturales del cosmético se mezclen y ofrecen aquello que esperamos de ellos. En esta misma línea, debemos recordar que no es necesario aplicar una gran cantidad de producto y que este se debe difuminar en suaves toquecitos, en vez de arrastrar el producto por la piel.

