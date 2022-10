Caída capilar, acné...Estos son los 5 factores 'beauty' que más nos preocupan en otoño y así podemos solucionarlos

La llegada de la época en la que las temperaturas bajan, las hojas se caen y los días se acortan pasa factura en nuestro aspecto. La falta de sol, el aumento del estrés y los cambios de clima hacen que la piel y el pelo sufran más de la cuenta durante estos meses, y que ponerle solución se encuentre entre nuestras prioridades.

Si a esto le sumamos los problemas que arrastramos del verano como manchas, piel seca o la melena estropeada por el sol, puede que se nos pase por la cabeza hacernos una puesta a punto para remediar todos estos inconvenientes para lucir nuestra mejor versión.

Durante el otoño, podemos sentir el rostro más apagado, alguna arruga incipiente, sentir una excesiva caída del cabello, una mayor sequedad de nuestra piel o un broté de acné, pero si quieres solucionarlo, aquí te dejamos unos consejos.

1. Caída del cabello

La caída del pelo forma parte de su proceso natural, sin embargo, durante la época otoñal los cabellos parecen sufrir sus consecuencias con más facilidad y dar la sensación de que estamos perdiendo más pelo del que deberíamos.

Para evitar esto, debemos cuidarlo como si de una orquídea se tratase, es decir, con mucha delicadeza y atención para que vuelva a estar suave, bonito y saludable, frenando la caía. Para conseguirlo, la dieta es una parte fundamental.

Tal y como recalca Julia Chacón, CEO de Luxmetique: “El bienestar general parte de llevar una dieta equilibrada, un estilo de vida sano y unas buenas rutinas de actividad y descanso. El buscar el equilibrio diario sin duda se verá reflejado en nuestro pelo y piel”. Para evitar la caída capilar debeos priorizar alimentos ricos en nutrientes, ácidos grasos saludables y vitaminas, entre los que se encuentran el salmón, los arándanos, el marisco, las espinacas, el aguacate y la calabaza, entre otros.

Otra opción es optar por la suplementación con cápsulas que nos aporten lo que necesitamos, como las de Redenhair (42 €). Estas cápsulas contienen una revolucionaria fórmula especialmente diseñada para mantener el folículo capilar sano, previniendo su oxidación y proporcionando todos los nutrientes para estimular el crecimiento capilar gracias a sus principios activos. Están indicados para recuperar el cabello perdido, así como tener un cabello más fuerte y vivo, con más grosor, mayor volumen y con más brillo.

Comprimidos 'Hair nutrition supplement' de Redenhair Cortesía

2. Acné

Tras la exhaustiva exposición solar donde los granos dar un respiro, con el otoño la piel sufre, en muchos casos, el conocido como efecto rebote y aparecen los primeros brotes de acné. Para ello, escoger un producto que trate esta alteración e hidrate la piel al mismo tiempo con máxima tolerancia es fundamental.

“Las personas que tienen acné, aunque la mayoría de ellos tengan una piel grasa, su barrera cutánea/epidérmica está alterada, por lo que es más vulnerable. Por ello, debemos utilizar un producto hidratante con principios activos queratolíticos como el ácido salicílico y el ácido glicólico y activos seborreguladores e hidrantes” añade el doctor José Luis López Estebaranz- Dermatólogo colaborador de Bioderma- director de la Clínica DermoMedic.

Hace poco aterrizó en España uno de los cosméticos más virales de internet por sus resultados contra los puntos negros y el acné, el tónico exfoliante 2% BHA de Paula's Choice (38 €). Con un 2% de ácido salicílico, este producto ayuda a controlar, tratar y prevenir los brotes de acné, eso sí, recuerda acompañarlo después con una crema hidratante y protector solar.

Tónico exfoliante 2% BHA de Paula's Choice Cortesía

3. Manchas

Los efectos del sol también se contemplan con la aparición de manchas en la piel. Algo que además de por la exposición solar está causado por otros factores como el envejecimiento o algunos tratamientos médicos. Por ello, es imprescindible seguir los consejos de los dermatólogos y someterse a un tratamiento específico para prevenir y hacerle frente.

La vitamina C, con un poderoso efecto antioxidante, es uno de los compuestos más importantes para hacer frente a la aparición de manchas ayudando además a atenuar la presencia de las mismas, pues cuenta con beneficios para la piel como retrasar la oxidación y el envejecimiento de las células, y aportar una mayor luminosidad.

Podemos encontrar una gran multitud de productos con vitamina C en el mercado, pero si queremos que sean efectivos sin que nos dañe la piel, deben estar en una concentración entre el 10% y 20%, como el nuevo sérum de 3INA. The vit C orange serum (26,95 €) es, como su propio nombre indica, un sérum de vitamina C estabilizada con una concentración del 15% y propiedades antioxidantes que ilumina, suaviza, hidrata y reduce la hiperpigmentación.

'The vit C orange serum' de 3INA Cortesía

4. Arrugas

Frente a los signos de envejecimiento, una de las técnicas más demandadas durante esta época es el 'lifting facial' y/o de cuello. Como señala el Dr. Richard Fakin, especialista en cirugía plástica, reparadora y medicina estética, simboliza sin género de dudas, la fuerza motriz del rejuvenecimiento facial.

Los procedimientos empleados han progresado en los últimos años de tal manera que como asegura el Dr. Fakin “han experimentado una incorporación de recientes técnicas como los injertos de grasa facial y el 'peeling' que permiten ofrecer unos resultados más completos, armónicos y naturales”. Este estiramiento facial de cara y cuello “ofrece un elevado índice de reconocimiento y felicidad en cada uno de nuestros pacientes obteniendo resultados muy duraderos” señala el doctor.

5. Manos secas

Con la bajada de las temperaturas, la sequedad en la piel se acentúa, algo que nos obliga a darle un extra de hidratación a nuestro cuerpo. Además del rostro, las manos son una de las partes del cuerpo que más sufren estos cambios en el clima. Algo que podemos conseguir a base de exfoliación e hidratación, tal y como nos explican los expertos de Avant Skincare.

La piel absorbe partículas y suciedad de todo lo que tocamos, un hecho que se da especialmente en las manos. Desde la firma cosmética natural recomiendan exfoliar las manos, al menos dos veces por semana, para eliminar todas las células muertas, regenerar la capa externa de la piel y conseguir que los productos que apliquemos después penetren con mayor facilidad.

Por eso recomiendan dar con productos que no agredan la piel, como el exfoliante de manos Pro-Lux (97 €). Este producto combina ingredientes como la papaya, cuyas cualidades hidratantes y suavizantes hidratan y combaten los radicales libres de la piel, y alanina, destinada a alisar el aspecto de la piel.

Exfoliante de manos Pro-Lux de Avant Skincare Cortesía

